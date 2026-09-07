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விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க ரூல்ஸ்! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

 Vinayagar Chaturthi : விநாயகர் சிலைகளை நீர் நிலைகளில் கரைப்பதற்கான வழிமுறைகளை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு. முழு விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 07, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:46 PM IST
விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க ரூல்ஸ்! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Vinayagar Chaturthi Rules latest

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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விநாயகர் சிலைகளை கரைக்க ரூல்ஸ்! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
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