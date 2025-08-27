English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

திருத்தணியில் விநாயகர் சதுர்த்தி: கோயில்களில் சிறப்பு அலங்காரம், பூஜைகள்

Vinayagar Chaturthi in Thiruttani: விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு திருத்தணி பைபாஸ் பகுதியில் செல்வ விநாயகர் திருக்கோயில் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விநாயகப் பெருமானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களுக்கு திருக்கோயில் சார்பில் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 27, 2025, 11:54 AM IST
  • திருத்தணியில் விநாயகர் சதுர்த்தி கோலாகல கொண்டாட்டம்.
  • கோயில்களில் சிறப்பு பூஜை.
  • பொதுமக்கள் விநாயகர் சிலைகள் வாங்கிச் சென்று பூஜை பொருட்களுடன் வழிபாடு செய்து வருகின்றனர்.

திருத்தணியில் விநாயகர் சதுர்த்தி: கோயில்களில் சிறப்பு அலங்காரம், பூஜைகள்

Vinayagar Chaturthi in Thiruttani: திருத்தணியில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கோலாகலமாக கொண்டாட்டப்பட்டு வருகின்றது. கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்படுகின்றன. பொதுமக்கள் விநாயகர் சிலைகள் வாங்கிச் சென்று பூஜை பொருட்களுடன் அவரவர் வீடுகளில் வழிபாடு செய்து வருகின்றனர்.

சுந்தர விநாயகர் திருக்கோயில் சிறப்பு பூஜை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி பகுதியில் உள்ள முருகன் கோயிலுடன் இணைந்த சுந்தர விநாயகர் திருக்கோயில் விநாயகர் சதுர்த்தி முன்னிட்டு மூலவர் விநாயகருக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது. இதனை தொடர்ந்து உற்சவர் விநாயகப் பெருமான் புலி வாகனத்தில் படைவீரனைப் போல சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு காட்சியளித்தார். விநாயகருக்கு சிறப்பு தீப ஆராதனை நடைபெற்றது. திரளான பக்தர்கள், சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

திருத்தணி பைபாஸ் பகுதியில் செல்வ விநாயகர் திருக்கோயில் அலங்காரம்

மேலும் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு திருத்தணி பைபாஸ் பகுதியில் செல்வ விநாயகர் திருக்கோயில் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விநாயகப் பெருமானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களுக்கு திருக்கோயில் சார்பில் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. 

திருத்தணி பஜார் சந்திப்பு பகுதியில் உள்ள வர சித்தி விநாயகர் திருக்கோயில்

திருத்தணி நகராட்சி கீழ் பஜார் சந்திப்பு பகுதியில் உள்ள வர சித்தி விநாயகர் திருக்கோயிலில், திருக்கோயில் முழுவதும் வண்ண அலங்காரம் செய்யப்பட்டு வண்ண மலர்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்று விநாயகப் பெருமான் சிறப்பு அலங்காரத்தில்  பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். சிறப்பு தீப ஆராதனையும் நடைபெற்றது. அதன் பிறகு பக்தர்களுக்கு திருக்கோயில் சார்பில் பிரசாதம் வழங்கினார்கள்.

மேலும் திருத்தணியில் பக்தர்கள் தங்கள் வீடுகளில் பூஜை செய்ய களிமண்ணால் ஆன விநாயகர் சிலைகள், பழம், வெற்றிலை, பூ, பூஜை சாமான்கள், அவல் பொரி ஆகியவற்றையும் சென்று விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

