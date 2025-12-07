பரபரப்பு: திருவண்ணாமலை கோவில் மேலாளரைத் தாக்கிய காவல்துறை- வீடியோ வைரல்

திருவண்ணாமலை மாநகரில் அமைந்துள்ள அருணாசலேசுவரர் திருக்கோயிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெகுவிமர்சையாக நடைபெறும் திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா இந்த ஆண்டும் வழக்கம்போல் நடைபெற்றது. பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்து வருவதன் காரணமாக, இந்த ஆண்டு பாதுகாப்புப் பணிக்காக சுமார் 15,000 காவல்துறையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர்.
அருணாசலேசுவரர் கோவிலில் மேலாளராக (Manager) பணிபுரியும் கருணாநிதி என்கிற செந்தில் அவர்கள், கோவில் மீது மிகுந்த பக்தி கொண்டவர். இவர் சாமியைத் தூக்குவது, உடல் அடிப்பது போன்ற கோவில் சேவைகளில் ஈடுபட்டு கல்லூரிப் படிப்பை முடித்தவர். இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் பணியில் சேர்ந்து, மணியக்காரராகப் பணியாற்றி, தற்போது மேலாளர் பதவிக்கு உயர்ந்துள்ளார்.
திருவண்ணாமலையில் இவரைத் தெரியாத முகங்களே கிடையாது. அருணாசலேசுவரரைத் தரிசிக்க வரும் ஆளுங்கட்சி, எதிர்க்கட்சி பிரமுகர்கள் மற்றும் அரசு உயர் மட்ட அதிகாரிகள் என அனைவருக்கும் இவர் நன்கு அறிமுகமானவர். சுவாமி புறப்பாடின் போது எப்போதும் உடன் இருக்கும் இவர், அர்த்தநாரீசுவரரைத் தன்னுடைய தோளில் சுமந்து வெளியே வருவது பலரும் அறிந்த ஒன்று.
கார்த்திகை மகாதீபத்தன்று, அலுவலகப் பணிகளை முடித்துக் கொண்டு, மேலாளர் கருணாநிதி என்கிற செந்தில் அவர்கள் நான்காம் பிரகாரத்தில் இருந்து மூன்றாம் பிரகாரத்திற்குச் செல்ல முயன்றார். அனைத்துப் பகுதிகளிலும் போலீசார் உள்ளே அனுமதிக்க மறுத்ததால், அவர் நான்காம் பிரகாரம் வழியாக மேல் தளத்திற்குச் சென்று, பின்னர் மூன்றாம் பிரகாரத்தில் உள்ள படிக்கட்டில் கீழே இறங்கும் போது, பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போலீசார் அவரை உள்ளே விடாமல் தடுத்து, அத்துமீறி அடாவடித்தனத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அவரோடு கோவிலில் பணிபுரியும் சுமார் ஐந்து ஊழியர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் அலுவலக உடையில் இருந்ததோடு, அடையாள அட்டைகளும் வைத்திருந்தனர். இருப்பினும், உள்ளே விட மறுத்து தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கோவிலில் பணியாற்ற செல்ல வேண்டும், தான் கோவிலின் மேலாளர் என்று கூறியும், "யாராயிருந்தாலும் உள்ளே விடக்கூடாதுன்னு எங்க உயர் அதிகாரி சொல்லிட்டாங்க, வெளியே போங்க" எனக்கூறி, கழுத்தைப் பிடித்து வெளியே தள்ளும் தோனியில் போலீசார் நடந்து கொண்டுள்ளனர்.
போலீசார் கோவில் ஊழியர்களைத் தாக்கும் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவிலின் கடைமடை ஊழியர்கள் ஆரம்பித்து மேலாளர், சிவாச்சாரியார்கள் என அனைவரும் அடையாள அட்டை வைத்திருந்தும், அதைப் போலி அடையாள அட்டை என்று கூறி வெளியே நிறுத்திய சம்பவம் உள்ளூர் வாசிகளை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.
கோவில் ஊழியர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம், பின்னர் கைகலப்பாக மாறி சண்டையிடும் காட்சி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.
மேலும் படிக்க | மதுரைக்கு 6 முக்கிய திட்டங்கள்... முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு - என்னென்ன தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | மாதம் ரூ.60,000 சம்பளம்! 10ஆம் வகுப்பு படித்தாலே போதும்.. இளைஞர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ