தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விராலிமலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Viralimalai Election Result 2026: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள விராலிமலை (Viralimalai) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:07 AM IST

விராலிமலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள விராலிமலை சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 179), கரூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். 2011-ல் இருந்து தொடர்ந்து மூன்று முறை முன்னாள் அமைச்சர் டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர் இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்று வருகிறார். தற்போதைய 2026 தேர்தலிலும் அதிமுக சார்பில் மீண்டும் சி. விஜயபாஸ்கரே வேட்பாளராகக் களமிறங்கியுள்ளார். அவரை எதிர்த்து திமுக சார்பில் கே.கே. செல்லபாண்டியன் போட்டியிடுகிறார்.

விராலிமலை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று விராலிமலை தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

விராலிமலை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): கே.கே. செல்லபாண்டியன்
அதிமுக (AIADMK): டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சத்யலட்சுமி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): முருகேசன்

விராலிமலை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விராலிமலை தொகுதியில் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK) மூன்றாவது முறையாக வெற்றி பெற்றது.

வெற்றி விவரங்கள்

வெற்றி: விஜயபாஸ்கர் (அதிமுக) - 1,02,179 வாக்குகள் (52.83%)
இரண்டாம் இடம்: எம். பழனியப்பன் (திமுக) - 78,581 வாக்குகள் (40.63%)

வாக்கு வித்தியாசம்: அதிமுக வேட்பாளர் விஜயபாஸ்கர், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் எம். பழனியப்பனை 23,598 வாக்குகள் என்ற வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக வெற்றி வாகை சூடினார்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

