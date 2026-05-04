English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விருதுநகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விருதுநகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Virudhunagar Election Result 2026: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள விருதுநகர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 06:37 AM IST

Trending Photos

கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
camera icon7
Southern Railway
கோடை விடுமுறை: தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. தெற்கு ரயில்வே புது அறிவிப்பு
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
camera icon7
kara
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon10
Gold price today
தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பே இல்லையா? நகைப்பிரியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விருதுநகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

விருதுநகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள விருதுநகர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 206வது தொகுதியாகும். விருதுநகர் மாவட்டத்தின் தலைநகராக விளங்கும் விருதுநகர் (Virudhunagar) சட்டமன்றத் தொகுதி, தமிழக வரலாற்றிலும் பொருளாதாரத்திலும் மிக முக்கியமான இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. விருதுநகர் என்றாலே ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் நினைவுக்கு வருவது "கல்விக்கண் திறந்த காமராசர்" தான். விருதுநகர் ஒரு உற்பத்தி மையமாக இருப்பதை விட, ஒரு மிகப்பெரிய வணிக மையமாக (Trade Center) திகழ்கிறது. காமராஜர் பிறந்த ஊராக இருந்தாலும், அவர் 1967 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இங்கு போட்டியிட்டபோது மிகக் குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது இந்திய அரசியலையே உலுக்கிய ஒரு வரலாற்றுச் சம்பவம்.

Add Zee News as a Preferred Source

விருதுநகர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் விருதுநகர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

விருதுநகர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

தேமுதிக (DMDK): விஜய பிரபாகரன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)

அஇஅதிமுக (AIADMK): வி.ஜி.கணேசன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ்.பி.செல்வம்

நாதக (NMK) : லட்சுமணன்

விருதுநகர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 200618
ஆண் வாக்காளர்கள்: 97391
பெண் வாக்காளர்கள்: 103186
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 41

விருதுநகர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.74% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

விருதுநகர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஏஆர்ஆர் சீனிவாசன் (திராவிட முன்னேற்ற கழகம்) - 73,297 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எஸ். பாண்டுரங்கன் (பாரதிய ஜனதா கட்சி) - 51,958 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: இரா செல்வக்குமார் - 14,311 வாக்குகள்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் - எம்.தங்கராஜ் - 10,783 வாக்குகள்

விருதுநகர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் விருதுநகர் தொகுதியில் 72.19% வாக்குகள் பதிவாகின.

விருதுநகர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

விருதுநகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ராஜபாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சிவகாசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

அருப்புக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருச்சுழி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Virudhunagar ResultDMKAIADMKTN Assembly ElectionTVK

Trending News