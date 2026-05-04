தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விருதுநகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

விருதுநகர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள விருதுநகர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 206வது தொகுதியாகும். விருதுநகர் மாவட்டத்தின் தலைநகராக விளங்கும் விருதுநகர் (Virudhunagar) சட்டமன்றத் தொகுதி, தமிழக வரலாற்றிலும் பொருளாதாரத்திலும் மிக முக்கியமான இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. விருதுநகர் என்றாலே ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் நினைவுக்கு வருவது "கல்விக்கண் திறந்த காமராசர்" தான். விருதுநகர் ஒரு உற்பத்தி மையமாக இருப்பதை விட, ஒரு மிகப்பெரிய வணிக மையமாக (Trade Center) திகழ்கிறது. காமராஜர் பிறந்த ஊராக இருந்தாலும், அவர் 1967 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இங்கு போட்டியிட்டபோது மிகக் குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது இந்திய அரசியலையே உலுக்கிய ஒரு வரலாற்றுச் சம்பவம்.
விருதுநகர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் விருதுநகர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
விருதுநகர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
தேமுதிக (DMDK): விஜய பிரபாகரன் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
அஇஅதிமுக (AIADMK): வி.ஜி.கணேசன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ்.பி.செல்வம்
நாதக (NMK) : லட்சுமணன்
விருதுநகர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 200618
ஆண் வாக்காளர்கள்: 97391
பெண் வாக்காளர்கள்: 103186
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 41
விருதுநகர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 82.74% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
விருதுநகர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஏஆர்ஆர் சீனிவாசன் (திராவிட முன்னேற்ற கழகம்) - 73,297 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எஸ். பாண்டுரங்கன் (பாரதிய ஜனதா கட்சி) - 51,958 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: இரா செல்வக்குமார் - 14,311 வாக்குகள்
அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் - எம்.தங்கராஜ் - 10,783 வாக்குகள்
விருதுநகர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் விருதுநகர் தொகுதியில் 72.19% வாக்குகள் பதிவாகின.
