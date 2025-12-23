விஜய் ஒரு Spoiler... பியூஷ் கோயல் சொன்ன அந்த வார்த்தை - பாஜக பதறுவது ஏன்?

Piyush Goyal in Chennai: பாஜகவின் தமிழ்நாடு தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்ட பிறகு, மத்திய அமைச்சரும் பாஜக மூத்த தலைவருமான பியூஷ் கோயல் முதல்முறையாக இன்று தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்துள்ளார். இது தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியிருக்கிறது.
Piyush Goyal in Chennai: பாஜக மையக்குழு கூட்டம்
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மூத்த நிர்வாகிகள், தலைவர்கள் அடங்கிய மையக்குழுவுடன் பியூஷ் கோயல் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் அதிமுகவிடம் கேட்கப்பட வேண்டிய தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை, கூட்டணியை விரிவுப்படுத்துவது உள்ளிட்ட சட்டப்பேரவை தேர்தல் வியூகம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.
#WATCH | BJP Election Incharge for Tamil Nadu, Piyush Goyal, accompanied by co-incharge Arjun Ram Meghwal, meets State BJP team in Chennai pic.twitter.com/dxBty5Da2h
— ANI (@ANI) December 23, 2025
Piyush Goyal in Chennai: விஜய்யை நினைத்து பாஜக பதறுவது ஏன்?
இக்கூட்டத்தில், புதிதாக தேர்தல் களம் காணும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் குறித்தும் பியூஷ் கோயல் பேசியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தவெக தலைவர் விஜய் ஒரு Spolier என பியூஷ் கோயல் பேசியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதாவது, வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் விஜய் வாக்குகளை பிரிப்பவராக இருப்பார் என்ற அர்த்தத்தில் அவரை Spoiler என பியூஷ் கோயல் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், விஜய்யால் பாஜகவுக்கு பிரச்னை வராதபடி பார்த்துக்கொள்ளவும் என்றும் தமிழக நிர்வாகிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கியிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
திமுக தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, தவெக, நாம் தமிழர் என பல முனை போட்டியை 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தமிழ்நாடு எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இந்தச் சூழலில், திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகள் பெரும்பாலானவே அதிமுக கூட்டணிக்கு வராமல், விஜய்க்கும் கடுமையாக சிதறும் என்பதாலேயே பியுஷ் கோயல் இந்த எச்சரிக்கையை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
Piyush Goyal in Chennai: 40-50 தொகுதிகளை கேட்கும் பாஜக?
இதுமட்டுமின்றி, அதிமுக கூட்டணியில் இந்த முறை அதிக தொகுதிகள் வேண்டும் என்பதில் பாஜக உறுதியுடன் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாகக் கூறப்படும் 50 தொகுதிகளை பாஜக மேலிடம் அடையாளம் கண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 40-50 தொகுதிகள் பாஜகவின் விருப்பமாக உள்ளதாகவும், ஆனால் பாஜகவுக்கு 30 தொகுதிகளை கொடுக்க அதிமுக முடிவெடுத்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.
Piyush Goyal in Chennai: தேர்தல் வியூகம்
பியூஷ் கோயலின் தமிழக வருகையில், அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் பாமக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் இணையுமா என்ற கேள்வியும் எழுந்திருக்கிறது. ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை கூட்டணிக்குள் கொண்டுவர பாஜக முயற்சிப்பதாக கூறப்படுகிறது. வன்னியர்கள், முக்குலத்தோர் ஆகிய சமூகங்களின் வாக்குகளை மொத்தமாக அறுவடை செய்யும் வகையில் மெகா கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என பாஜக முடிவெடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவை அனைத்திலும் விஜய் குறுக்கு நிற்பதால்தான் பியூஷ் கோயல் இன்றைய கூட்டத்தில் அவர் குறித்து பேசியிருக்கிறார்.
Piyush Goyal in Chennai: இபிஎஸ் உடன் சந்திப்பு
தற்போது லீலா பேலஸ் ஓட்டலில் தொகுதி பங்கீடு குறித்து அதிமுக பொதுச்செயாலளார் எடப்பாடி பழனிசாமியும், தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயலும் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்கு பிறகு பியூஷ் கோயல் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை சந்திக்க இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Chennai, Tamil Nadu | AIADMK General Secretary Edappadi K Palaniswami arrives to meet BJP Tamil Nadu election incharge Piyush Goyal
Source: AIADMK pic.twitter.com/tlRMVjnXr4
— ANI (@ANI) December 23, 2025
TN Assembly Election 2025: நெருங்கும் சட்டப்பேரவை தேர்தல்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிப்ரவரி மாத இறுதியிலோ அல்லது மார்ச் மாத தொடக்கத்திலோ தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், அனைத்து கட்சிகளும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள், தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகள் உள்ளிட்டவற்றை தொடங்கிவிட்டன. காங்கிரஸ் கட்சி விருப்ப மனுக்களை பெறத் தொடங்கிவிட்டது, அதிமுகவில் இன்றுடன் விருப்ப மனு நிரப்புவதற்கு கடைசி நாளாகும். திமுக பொங்கலுக்கு பிறகு விருப்ப மனுக்களை பெறத் தொடங்கும் என தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.
