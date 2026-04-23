தமிழ்நாட்டை காக்க வாக்களியுங்கள் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விடுத்த வேண்டுகோள்

MK Stalin : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-ஐயொட்டி தேனாம்பேட்டையில் உள்ள சிஐடி வளாகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் குடும்பத்துடன் வாக்களித்தனர். அப்போது பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டின் மாநில உரிமைகளை பாதுகாக்க அனைவரும் தவறாமல் வாக்களிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார். மேலும், தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் பொதுமக்களுக்கு முக்கிய கோரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கோரிக்கை
"தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் தவறாது வாக்களியுங்கள்!, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலிலில் எனது வாக்கினைச் செலுத்திவிட்டேன். தமிழ்நாட்டு வாக்காளப் பெருமக்கள் அனைவரும் தவறாமல் தங்கள் ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றிடுங்கள். இன்று நீங்கள் அளிக்கப் போவது வாக்கல்ல; தமிழ்நாட்டைக் காக்க நீங்கள் ஏந்தும் கேடயம்! உங்கள் வாக்குதான் தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொருவரின் எதிர்காலத்தையும் தீர்மானிக்கும். ஜனநாயகம் - மதச்சார்பின்மை - மாநில உரிமைகள் - சமத்துவம் - சமூகநீதி ஆகிய அரசியலமைப்பின் உயர்ந்த விழுமியங்களைப் பாதுகாக்கும் வகையில் உங்களின் வாக்கு அமையட்டும் தமிழ்நாடு வாக்களிக்கும்; தமிழ்நாடு வெல்லும்!" என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
நாகப்பட்டினம் வாக்குச்சாவடிகளில் இயந்திரம் பழுது
நாகப்பட்டினம் மற்றும் கீழ்வேளூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 4 வாக்குச்சாவடிகளில் இயந்திரம் பழுது காரணமாக வாக்களிக்க பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர். தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு நாகப்பட்டினம் கீழ்வேளூர் வேதாரண்யம் சட்டமன்ற தொகுதியில் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கியது. வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது முதல் பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் நாகப்பட்டினம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திருமருகல் சேகல் மற்றும் நாகப்பட்டினம் அந்தோனியார் மேல்நிலைப்பள்ளியில் உள்ள வாக்குச் சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பழுதடைந்தது. இதே போல கீழ்வேளூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் குறிச்சி கிராமத்தில் உள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் பழுதடைந்தது. இதனால் பொதுமக்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து திருச்சி பெல் நிறுவன அதிகாரிகள் பழுதடைந்த இயந்திரத்தை சீரமைத்தனர்.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு
தமிழக முழுவதும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 957 வாக்குப்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு அதில் 1596 வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று காலை 7:00 மணி முதல் இருந்து வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. தர்மபுரி மாவட்டம் முழுக்க 6500 பணியாளர்கள் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களிலும் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்பட்டு உள்ளது.
100% வாக்குப்பதிவு பதிவாகும் வகையில் ஏற்கனவே மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பல்வேறு விழிப்புணர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும் கிரீன் எலக்சன் பசுமையை போற்றும் வகையிலும், முதல் முறை வாக்காளர்களை கௌரவப்படுத்தும் வகையிலும் முதல் முறை வாக்கு செலுத்தும் இளைஞர்களை கௌரவ படுத்த மரக்கன்றுகள், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டு, விதைகளால் ஆன பென்சில் பேனா, வழங்கப்பட உள்ளன. இதனால் விதை பந்துகள் மூலம் மழை பெய்யும் பொழுது செடிகள் உற்பத்தியாகும், அதேபோல இந்த தேர்தலில் பிளாஸ்டிக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் தண்ணீர் குவளை, பேப்பர் கப் போன்றவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
மாவட்டத்தில் 150 பதட்டமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டு அங்கு துணை ராணுவ படை, காவல்துறையினர், ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர்கள், கேரளா போலீசார், ஊர்க்காவல் படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் அதெல்லாம் ஒரு பயன் பெரும் வகையில் sucsum app மூலமாக பதிவு செய்தால் அவர்களை தன்னார்வலர்கள் வீடுகளுக்கே சென்று பத்திரமாக அழைத்து வந்து வாக்களிப்பதற்காக உதவி செய்கின்றனர். மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்பெறும் வகையில் வீல் ச்சேர், ஒவ்வொரு வாக்கு சாவடி மையங்களிலும் குடிநீர், கழிவறை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஜோலார்பேட்டை வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் பழுது
ஜோலார்பேட்டை அருகே வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் பழுதானதால் காலதாமதமாக வாக்குப்பதிவு துவங்கியதால் நீண்ட வரிசையில் நின்றனர். திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கோனாபட்டு ஊராட்சியில் உள்ள 17 கிராமங்களில் வசிக்கும் சுமார் 2000க்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்களுக்கு அதே பகுதியில் உள்ள அரசினர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் இரண்டு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டது.
இன்று காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு துவங்க இருந்த நிலையில் முதலாம் வாக்குச்சாவடியில் உள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் சரியான நேரத்திற்கு இயங்காமல் பழுதானது. இதனால், சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று வாக்குப்பதிவு செலுத்த முடியாமல் அவதிக்குள்ளாகினர். இதனைத் தொடர்ந்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு பின்பு பழுது பார்த்து இயக்க ஆரம்பித்தனர். இதனால் பொதுமக்கள் வாக்கு பதிவு செலுத்த முடியாமல் அரை மணி நேரமாக காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
