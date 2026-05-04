தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: விருத்தாசலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Vriddhachalam Election Result 2026: கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள விருத்தாசலம் (Vriddhachalam) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட, கட்சி வாரியாக வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 4, 2026, 07:52 AM IST
  • விருத்தாசலம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • விருத்தாசலம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • விருத்தாசலம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

Vriddhachalam Election Result 2026: விருத்தாசலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கடலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள விருத்தாசலம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று ஐம்பத்து இரண்டாவது (152) தொகுதியாகும். இது கடலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிடும் பிரேமலதா விஜயகுமார் இந்த தொகுதியின் விஐபி வேட்பாளராக உள்ளார்.

விருத்தாசலம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் விருத்தாசலம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

விருத்தாசலம்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

தேமுதிக (DMDK): பிரேமலதா விஜயகுமார்

பாமக (PMK): தமிழரசி ஆதிமூலம்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அமுதா நம்பி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ்.விஜய்

விருத்தாசலம் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,40,783
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,19,650
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,21,111
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 22

விருத்தாசலம் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 86.00% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

விருத்தாசலம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எம்.ஆர்.ஆர் ராதாகிருஷ்ணன் (காங்கிரஸ்) - 77,064 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஜே.கார்த்திகேயன் (பாமக) - 76,202 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: பிரேமலதா விஜயகுமார் (தேமுதிக) - 25,908
நான்காம் இடம்: ந அமுதா (நாம் தமிழர் கட்சி )- 8,642 வாக்குகள்

விருத்தாசலம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் விருத்தாசலம் தொகுதியில் 77.94% வாக்குகள் பதிவாகின.

கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்:

மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. 



