  • மாதம் ரூ.13,000 வேண்டுமா? ரூ.16000 வேண்டுமா? இளைஞர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு, இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.16 ஆயிரம் வரை உதவித்தொகை கொடுக்கும் மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 7, 2026, 12:28 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்புகள்
  • இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.13 ஆயிரம் முதல் ரூ.16 ஆயிரம் வரை
  • யாரெல்லாம் பெறலாம்? எப்படி விண்ணப்பிப்பது? முழு அப்டேட்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மாநிலம் முழுவதும் அரசின் தொழிற் பயிற்சி முகாம்கள் குறித்த அறிவிப்பை பல்வேறு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த பயிற்சி வகுப்புகளில் 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் முதல் 12 ஆம் வகுப்பு, ஐடிஐ முடித்தவர்கள் வரை பங்கேற்கலாம். கலந்து கொள்பவர்கள் அனைவருக்கும் 9 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 13 ஆயிரம் வரை மாதாந்திர உதவித்தொகை கிடைக்கும். எனவே, படித்தவர்கள், தொழிற் பயிற்சி தேவைப்படுபவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், எந்த மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற விரிவான தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

செங்கல்பட்டு - தொழில் பழகுநர் ஆட்சேர்ப்பு முகாம் (2025-2026)

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை, பயிற்சிப் பிரிவின்கீழ், சென்னை மண்டல அளவிலான தொழில் பழகுநர் ஆள் சேர்க்கை முகாம் (Trade Apprentices Engagement Fair (TAEF 2025-2026) 13.02.2026 அன்று காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 04.00 மணி வரை செங்கல்பட்டு. அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் நடைபெற உள்ளது. இம்முகாமில், மத்திய, மாநில அரசு நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்புகள் கலந்து கொண்டு, தொழிற் பழகுநர் பயிற்சிக்கு 500-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களை பூர்த்தி செய்திட உள்ளனர்.

ஆகவே, அரசு / தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் NCVT / SCVT/4.0 Tech முறையில் கல்வி பயின்ற பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் Industrial School தொழிற்பிரிவிகளில்தேர்ச்சியடைந்த பயிற்சியாளர்கள் தொழிற் பழகுநர்களாக பயிற்சியில் இணைந்து, ஓராண்டு வரை தொழிற் பழகுநர் பயிற்சி பெற்று, மத்திய அரசின் NAC (National Apprenticeship Certificate) மற்றும்Optional Trades சான்றிதழ் பெற்று பயனடையுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

இப்பயிற்சிக்கு மாதாந்திர உதவித் தொகையாக ரூ.12,000/- முதல் ரூ.16,000/- வரை, மத்திய, மாநில அரசு நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்புகளில் இருந்து வழங்கப்படுகிறது. எனவே, மாணவ / மாணவியர்கள் இம்முகாமில் கல்வி சான்றிதழ்களுடன் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

மேலும், மேற்காணும் பொருள் தொடர்பான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள செங்கல்பட்டு, மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலக உதவி இயக்குனர் அவர்களை தொலைபேசியிலோ 8838754430/ dadskillcpt@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உரிய விவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ள தெரிவிப்பதுடன், மேற்காணும் முகாமில் கலந்து கொள்ள இதன் மூலம் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

திருச்சி - தொழிற்பழகுநர் (அப்ரண்டீஸ்) சேர்க்கை முகாம்

திறன் மேம்பாட்டு மற்றும் தொழில் முனைவு அமைச்சரகம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பயிற்சித்துறை சார்பில் சிறு மற்றும் குறு தொழில் நிறுவனங்களில் தொழிற் பழகுநர்களை நியமனம் செய்வதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக திருச்சி மாவட்டத்தில் தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் வருகிற 9ஆம் தேதி (திங்கட்கிழமை) காலை 10 மணி அளவில் மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், திருச்சிராப்பள்ளியில் நடைபெற உள்ளது. இந்த சேர்க்கை முகாமில் இதுவரை தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி (அப்ரண்டிஸ்) பெறாதவர்களை மற்றும் 2020-21, 2021-22, 2023-24, 2024-25 ஆகிய வருடங்களில் தேர்ச்சி பெற்ற அரசு மற்றும் தனியார் ஐ.டி.ஐ பயிற்சியாளர்கள், 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் 10,12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது தோல்வியடைந்த இளைஞர்கள் (ஆண், பெண் இருபாலரும்) அனைவரும் கலந்துகொள்ளலாம்.

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள சிறு மற்றும் குறு நிறுவனங்கள் பங்கேற்கும் இந்த முகாம் மூலம் சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்பழகுநர்கள் இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. இந்த பயிற்சியின் போது உதவித்தொகை மாதம் ரூ.9600/-முதல் ரூ.13,000/-வரை நிறுவனத்தாரால் வழங்கப்படும். தொழிற்பழகுநர் சட்டம் 1961ன் படி இந்த நிறுவனங்களில் சேர்ந்து ஓராண்டு தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு மத்திய அரசின் தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் (NAC) வழங்கப்படும். எனவே மாணவர்கள் இந்த சேர்க்கை முகாமில் கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

மேலும் இது தொடர்பான விவரங்களை அறிய திருவெறும்பூரில் உள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் உள்ள மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகத்தை நேரிலோ அல்லது 9865866972, 9443644967 என்ற அலைப்பேசி எண்ணிலோ அல்லது 0431-2553314 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.

திருச்சி - வேளாண் இயந்திரங்கள் செயல் விளக்கப் பயிற்சி

தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் மற்றும் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை இணைந்து நடத்தும் கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கான "வேளாண் இயந்திரங்கள் செயல் விளக்கப் பயிற்சி" (Agricultural Machinery Demonstrator) 16 நாட்களுக்கு இலவசமாக வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் அரசு இயந்திர கலப்பை பணிமனை, திருச்சிராப்பள்ளியில் நடைபெற உள்ளது. இப்பயிற்சியின் மூலம் கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் நோக்கத்தில், டிராக்டரின் வெட்டுத் தோற்ற (Tractor's Cut Section Model) மாதிரியைக் கொண்டு டிராக்டரின் இயக்கம் மற்றும் செயல்பாடு குறித்த செயல் விளக்கமும், இதர வேளாண் கருவிகளின் இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு குறித்தும் பயிற்சி நடைபெற உள்ளது. 

எனவே, 18 வயது முதல் 35 வயதிற்குள் உள்ள இளைஞர்கள் இப்பயிற்சியில் கலந்து பயன்பெறலாம். பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள கல்வித் தகுதி 10 ஆம் வகுப்பு (SSLC) / தொழிற்பயிற்சி (ITI) / பட்டயப் படிப்பு (Diploma) / பட்டப்படிப்பு (Degree) இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று பயின்றவராக இருத்தல் வேண்டும். இப்பயிற்சியானது 10.02.2026 முதல் 27.02.2026 வரை நடைபெற உள்ளது. 

இப்பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்கள் புகைப்படம், கல்வி சான்றிதழ் மற்றும் ஆதார் அட்டை ஆகியவற்றின் நகல் உள்ளிட்ட விவரங்களுடன் உதவி செயற் பொறியாளர் (வே.பொ), இயந்திர கலப்பை பணிமனை, எண்.2,வ.உ.சி.சாலை, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் என்ற முகவரிக்கு நேரில் சென்று பதிவு செய்து கொள்ளலாம் அல்லது கைப்பேசியில் ”VetriNichayam” என்ற இணையதள செயலியினை "Playstore”- ல் பதிவிறக்கம் செய்தும் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். மேலும் கூடுதல் விபரங்களுக்கு 8675561335, 6381333580 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

