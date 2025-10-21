மக்களே உஷார்.. செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் நீர் திறப்பு.. வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், சென்னை மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, நகரின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி வேகமாக நிரம்பி, பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இன்று (அக்டோபர் 21) மாலை 4 மணி முதல் நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
மொத்தமாக 24 அடி கொள்ளளவு கொண்ட இந்த ஏரியின் நீர்மட்டம் தற்போது 21.20 அடியை எட்டியுள்ளது. ஏரிக்கு இன்று காலை வினாடிக்கு 700 கனஅடி நீர்வரத்து இருந்த நிலையில், பிற்பகலில் பெய்த கனமழையால் அது 1000 கனஅடி அளவைத் தாண்டியுள்ளது. இதையடுத்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் கலைச்செல்வி உத்தரவின் பேரில், வினாடிக்கு 100 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.
மழை தீவிரம் – கண்காணிப்பில் அதிகாரிகள்
வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 16ஆம் தேதி தொடங்கியது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில், குறிப்பாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் பகுதிகளில் கனமழை தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. வழக்கத்தை விட இந்த ஆண்டு அதிக மழை காணப்படும் என வானிலை ஆய்வு மையம் முன்னரே அறிவித்தது.
இந்த நிலையில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடனும் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தி, மழை நிவாரண பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்ளவும், அணைகள் மற்றும் ஏரிகளின் நீர்மட்டத்தை உன்னிப்பாக கண்காணிக்கவும் அரசுத் துறைகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
தற்போது பூண்டி ஏரியிலிருந்தும் செம்பரம்பாக்கத்திற்கே நீர் வரத்து ஏற்பட்டு இருப்பது, ஏரியின் நீர்மட்டத்தை வேகமாக உயர்த்தியுள்ளது. நீர்மட்டம் 22 அடி எட்டினால், உபரி நீர்த் திறப்பு முழுமையாக மேற்கொள்ளப்படும் என நீர்வளத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
வெள்ள எச்சரிக்கையுடன் பாதுகாப்பு பணிகள்
இந்த நிலையில், முதற்கட்டமாக ஏரிக்கு அருகிலுள்ள குன்றத்தூர், திருநீர்மலை, சிறுகளத்தூர், திருமுடிவாக்கம், காவனூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பகுதிகளில் தாழ்வான இடங்களில் வசிக்கும் மக்களை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு சொல்ல மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மேலும், ஏரியைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நீர்வளத்துறை மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மழை தொடர்ந்து நீடித்தால், தண்ணீர் திறப்பு அளவு படிப்படியாக அதிகரிக்கலாம் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
