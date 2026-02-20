English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நிரபராதி என்பதை நிரூபிப்போம் - அமைச்சர் கே.என்.நேரு உறுதி!

நிரபராதி என்பதை நிரூபிப்போம் - அமைச்சர் கே.என்.நேரு உறுதி!

நாங்கள் எந்தவிதமான குற்றமும் செய்யவில்லை. இந்த வழக்கிலும் நீதிமன்றத்தை அணுகி, எங்கள் நிரபராத்திதத்தை நிரூபித்து வெளியே வருவோம் - அமைச்சர் கே.என்.நேரு  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 20, 2026, 06:46 PM IST
  • நகராட்சி நிர்வாகத் துறை முறைகேடு வழக்கு.
  • நிரபராதி என்பதை நிரூபிப்போம்.
  • அமைச்சர் கே.என்.நேரு உறுதி.

நிரபராதி என்பதை நிரூபிப்போம் - அமைச்சர் கே.என்.நேரு உறுதி!

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் நடந்ததாக கூறப்படும் ஊழல் விவகாரம் தொடர்பாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. இந்த நிலையில், துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து தனது நிலைப்பாட்டை தெரிவித்துள்ளார். திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதியுடன் இணைந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கே.என்.நேரு, "நாங்கள் எந்தவிதமான குற்றமும் செய்யவில்லை. இந்த வழக்கிலும் நீதிமன்றத்தை அணுகி, எங்கள் நிரபராத்திதத்தை நிரூபித்து வெளியே வருவோம்" என்று தெரிவித்தார்.

ஏற்கனவே தமிழக அரசின் விரிவான விசாரணை நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் வேளையிலேயே, பொதுநல வழக்கின் வழியே முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு கோரப்பட்டதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார். அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய கடிதத்தின் அடிப்படையில், அக்டோபர் 27, 2025 தேதியிட்ட தகவல்களை மேற்கோளிட்டு, நீதிமன்றம் டிவிஏசி-க்கு வழக்கு பதிவு செய்யும்படி உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

மேலும் படிக்க - நாளை விடுமுறை.. பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு!

ஆர்.எஸ்.பாரதியின் கண்டனம்

அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி பேசுகையில், தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக மற்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் ஆதிக்கத்தை தடுக்கும் நோக்கத்தில் திட்டமிட்ட சதி நடைபெறுவதாக குற்றம் சாட்டினார். 41 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு பொறுப்பாளராக கே.என்.நேரு நியமிக்கப்பட்டு, தேர்தல் ஆயத்தத்தை துரிதப்படுத்தியுள்ளதால், அவரை அரசியலிலிருந்து ஒதுக்கிவைக்கும் நோக்கத்தில் இந்த வழக்கு பயன்படுத்தப்படுவதாக அவர் வலியுறுத்தினார். "அமலாக்கத்துறை இதுவரை தொடர்ந்த வழக்குகளில் ஒரு சதவீத வழக்குகூட நிரூபிக்கப்படவில்லை. ஜெயலலிதா ஆட்சியில் கே.என்.நேரு மீது நேரடியாக போடப்பட்ட வழக்குகளையும் அவர் சட்ட ரீதியாக வென்றுள்ளார். இந்த வழக்கிலும் வழக்குப் போட்டவர்கள் வெட்கி தலைகுனியும் வகையில் சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுப்போம்" என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறினார்.

ஆதிநாராயணன் மனு: உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி

நகராட்சி நிர்வாக துறையில் பணி நியமனங்களில் லஞ்சம் வாங்கப்பட்டதாகவும், ஒப்பந்தங்கள் ஒதுக்கீட்டில் முறைகேடு நடந்ததாகவும் குற்றம் சாட்டி, மருதுசேனை அமைப்பின் நிறுவனத் தலைவர் ஆதிநாராயணன் தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மணீந்திர மோகன் ஸ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு இன்று தள்ளுபடி செய்தது. மனுதாரர் ஆதிநாராயணன் தன் மீது நிலுவையில் இருக்கும் பல வழக்குகள் குறித்த விவரங்களை மனுவில் மறைத்து தாக்கல் செய்துள்ளதாக நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது. அவரது மனுவின் நம்பகத்தன்மையை நிரூபிக்கும்படி கோரியிருந்த நீதிமன்றம், அந்த நிரூபணம் போதுமானதாக இல்லை என கருதி மனுவை நிராகரித்தது. இருப்பினும், அதிமுக சார்பில் எம்.பி. இன்பதுரை தாக்கல் செய்த மனுவை மட்டும் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டது.

வழக்கின் சாரம்சம்

அமலாக்கத்துறை 2025 ஏப்ரலில் நடத்திய சோதனைகளில் வாட்ஸ்அப் உரையாடல்கள், புகைப்படங்கள், பணமாற்ற ஆவணங்கள் உட்பட பல்வேறு ஆதாரங்களை கைப்பற்றியதாக கூறப்படுகிறது. பணி நியமனம், பதவி மாறுதல் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் வழங்குவதற்காக ரூ.7 லட்சம் முதல் ரூ.1 கோடி வரை லஞ்சம் வசூலிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க - கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு எச்சரிக்கை

