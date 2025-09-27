TN Weather: சட்டென்று மாறும் வானிலை.. இன்று மழை எங்கு பெய்யும்? பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா?

Tamil Nadu Weather Key Points: தமிழ்நாட்டில் வானிலை சட்டென்று மாறும் விதமாக இருக்கிறது. வெயில் மற்றும் மேகங்களின் தாக்கம் மாறுபடுவதால், சில இடங்களில் வெயிலோ, சில இடங்களில் கனமழையோ பதிவாகும். செப்டம்பர் மாதம் முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் கனமழை மற்றும் மிக கனமழை பதிவாகி வரும் நிலையில், அக்டோபர் மாதம் இதற்கும் மேலான மழை பதிவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்றைய வானிலை குறித்து பார்ப்போம்.
செப்டம்பர் மாதம் மழையின் தாக்கம்:
1. பல மாவட்டங்களில் மழை தீவிரமாக பதிவாகியது.
2. பகல் நேரங்களில் வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தாலும், மாலை நேரங்களில் மேகமூட்டங்கள் கூடி மிதமான மற்றும் கனமழை பெய்தது.
3. செப்டம்பர் இறுதி வரை பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழை தீவிரம் குறைவாக இருக்கும்.
4. டெல்டா, தென் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்புகள் குறைந்து காணப்படுகிறது.
5. தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, புதுக்கோட்டை போன்ற இடங்களில் மழை குறைவாக இருந்தாலும் சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.
அக்டோபர் மாதம் மழையின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?
1. செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு மழை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புக்கள் உள்ளன.
2. டெல்டா, தென் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மாவட்டங்களில் அக்டோபர் 2 முதல் 6 வரை மிதமான முதல் கனமழை வரை பதிவாகும்.
3. மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு.
4. உள் மாவட்டங்களில் வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில் அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் பரவலாக மழை பதிவாகும்.
வடதமிழகம் மழை வாய்ப்பு:
1. வடகடலோரம் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் இன்று மற்றும் நாளை கனமழை மற்றும் மிதமான மழை பதிவாகும்.
2. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு போன்ற மாவட்டங்களில் அக்டோபர் 2 முதல் 6 வரை கனமழை கூட நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளது.
இன்றைய வானிலை நிலவரம்:
1. பகல் நேரங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும்; இது அனல் காற்று போன்ற சூழலை உருவாக்கும்.
2. மாலை நேரங்களில் மேகமூட்டங்கள் கூடி மிதமான மற்றும் கனமழை பெய்யும் வாய்ப்பு அதிகமாகும்.
3. சில மாவட்டங்களில் இரவு நேரங்களில் கூட மிதமான மழை பதிவாகும்.
தமிழ்நாட்டின் வானிலை முக்கிய அம்சங்கள்:
- செப்டம்பர் மாதம் முழுவதும் வெயில் மற்றும் மழை இரண்டும் மாறுபடும்; குறிப்பாக பகல் நேரங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாகும்.
- மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் மேகத்தோடு கூடிய மிதமான மற்றும் கனமழை அதிகமாக பதிவாகும்.
- வடதமிழக கடலோரம் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கனமழை வாய்ப்புகள் செப்டம்பர் 30-க்கு முன்னர் அதிகரித்தாலும், அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் மழை கூட்டமாகும்.
- டெல்டா, தென் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி பகுதிகளின் மழை தீவிரம் செப்டம்பர் இறுதிக்குள் குறையும், ஆனால் அக்டோபரில் மீண்டும் அதிகரிக்கும்.
- அக்டோபர் 2 முதல் 6 வரை தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான பகுதிகளிலும் கனமழை மற்றும் மிதமான மழை பதிவாகும், குறிப்பாக வடதமிழகம் மற்றும் உள் மாவட்டங்கள்.
- பகல் நேரத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் வெப்பம் அதிகரிக்கும், ஆனால் மாலை நேரம் மற்றும் இரவு நேரங்களில் மேகங்கள் கூடியதால் மழை பெய்யும்.
- மழை தொடர்பான எச்சரிக்கைகள் மற்றும் முன்னறிவிப்புகள் அவசியம், ஏனெனில் வானிலை திடீரென மாறக்கூடியது மற்றும் கனமழை தீவிரமாகவும் பதிவாகக்கூடியது.
மேலும் படிக்க - அதிக கட்டணம்: ஆம்னி பேருந்துகளை சிறைபிடித்து வரி வசூல் - போக்குவரத்து ஆணையர் எச்சரிக்கை
மேலும் படிக்க - அடுத்த 2 நாட்களுக்கு.. இந்த மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுக்கும்!
மேலும் படிக்க - அடிச்சு பெய்யும் மழை... பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை - இந்த மாவட்டத்தில் மட்டும்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ