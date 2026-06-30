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தமிழகத்தில் இன்று முதல் ஜூலை 5 வரை கனமழை! சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை

வானிலை அப்டேட்: காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை காரணமாக இன்று முதல் ஜூலை 5 வரை நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலும், சென்னையின் ஒருசில பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 30, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:51 AM IST
தமிழகத்தில் இன்று முதல் ஜூலை 5 வரை கனமழை! சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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