  • கிருஷ்ணகிரியில் களைகட்டும் 2026 புத்தாண்டு: விதவிதமான கேக் விற்பனை தீவிரம்

2026-ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் மிக உற்சாகமாகத் தொடங்க உள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் தங்களது கொண்டாட்டங்களுக்குத் தயாராகி வரும் இந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் புத்தாண்டு விற்பனை இப்போதே களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 31, 2025, 04:26 PM IST

    கிருஷ்ணகிரியில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம்.

    விதவிதமான சுவைகளில் கேக் விற்பனை படுஜோர்.

2025ஆம் ஆண்டு நிறைவடைய இன்னும் சில மணிநேரங்களே எஞ்சியுள்ளன. 2026ஆம் ஆண்டை உற்சாகத்துடன் வரவேற்க ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஆவலுடன் தயாராகி வரும் நிலையில், கொண்டாட்டங்களுக்கான ஏற்பாடுகள் இப்போதே களைகட்டத் தொடங்கிவிட்டன. புத்தாண்டை வரவேற்பதில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதம்.

பலர் தங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் இணைந்து, நள்ளிரவில் கேக் வெட்டியும், பட்டாசுகள் வெடித்தும் எளிமையாகவும் இனிமையாகவும் புத்தாண்டை வரவேற்கத் திட்டமிட்டுள்ளனர். இன்னும் சிலர் தங்களுக்குப் பிடித்தமான இடங்கள், கடற்கரைகள் அல்லது மலைப்பிரதேசங்களுக்குச் சென்று, அங்கு நடைபெறும் பிரம்மாண்டமான கலைநிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று புத்தாண்டைக் கொண்டாடத் தயாராகி வருகின்றனர். ஒரு தரப்பினர் புதிய ஆண்டின் முதல் நாளை இறை வழிபாட்டுடன் தொடங்க ஆலயங்களுக்குச் செல்லவும் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் இன்று இரவு 2026-ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் மிக உற்சாகமாகத் தொடங்க உள்ளன. இதையொட்டி, பொதுமக்கள் தங்களது கொண்டாட்டங்களுக்குத் தயாராகி வரும் நிலையில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் புத்தாண்டு விற்பனை இப்போதே களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளது.

குறிப்பாக, கிருஷ்ணகிரி நகரில் உள்ள பேக்கரிகளில் அரை கிலோ முதல் 5 கிலோ வரை எடையுள்ள விதவிதமான கேக் வகைகள் விற்பனைக்குக் குவிக்கப்பட்டுள்ளன. மாம்பழம் (Mango), ஸ்ட்ராபெர்ரி, பாதாம், பிஸ்தா, வொய்ட் ஃபாரஸ்ட் மற்றும் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட சுவைகளில் கேக்குகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு கேக்குகளின் தேவை அதிகரித்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கும் வியாபாரிகள், இதுவரை சுமார் 500 கிலோ வரையிலான கேக்குகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளதாகக் கூறியுள்ளனர்.

நாளை காலை வரை இந்த விற்பனை தீவிரமாகத் தொடரும் என்பதால், கூடுதல் கேக்குகளைத் தயாரிக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். கடைகளில் வரிசையாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள வண்ணமயமான கேக்குகளை பொதுமக்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் செல்வதால், கிருஷ்ணகிரி நகரமே விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது.

