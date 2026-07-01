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ஒப்பந்த வேலைகளுக்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு! முழு விவரம்

Tamil Nadu government Contractor Registration Guidelines : தமிழ்நாடு அரசு வேலைகளுக்கு புதிய ஒப்பந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. ஒப்பந்ததாரர் விதிமுறைகள் குறித்த முழு விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 01, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:55 PM IST
ஒப்பந்த வேலைகளுக்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு! முழு விவரம்
Image Credit: Tamil Nadu Contractor Registration Guidelines 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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