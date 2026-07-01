/ஒப்பந்த வேலைகளுக்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு! முழு விவரம்

Tamil Nadu government Contractor Registration Guidelines : தமிழ்நாடு அரசின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் ஒப்பந்தப் பணிகளுக்கான "ஒப்பந்ததாரர்கள் பதிவு செய்வதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் 2026"-னை ஊரக வளர்ச்சித்துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டார்.
இந்த புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட கொள்முதல் அமைப்புகளால் செயல்படுத்தப்படும் அனைத்து ஒப்பந்தப் பணிகளுக்கும் உடனடியாகப் பொருந்தும். மேலும், இது தொடர்பாக இதற்கு முன் வெளியிடப்பட்ட அனைத்து வழிகாட்டுதல்கள், அறிவுரைகள் மற்றும் அரசாணைகளுக்கு மாற்றாக புதிய சட்ட வடிவாக இது அமையும் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
ஒப்பந்ததாரர் தகுதி: தனிநபர்கள், கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள் சட்டத்தின்கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள், பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்கள் அல்லது 1872 ஆம் ஆண்டின் இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டத்தின்படி தகுதிவாய்ந்த பிற அமைப்புகள் ஒப்பந்ததாரர்களாகப் பதிவு செய்யலாம்.
துறையின் கொள்முதல் அமைப்புகள்: கிராம ஊராட்சி செயல் அலுவலர், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், மற்றும் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குநர் ஆகியோர் கொள்முதல் மேற்கொள்ளும் அமைப்புகளாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வங்கி உத்தரவாதம்: இனிவரும் காலங்களில் வங்கி உத்தரவாதங்கள் அனைத்தும் கட்டாயமாக மின்னணு வடிவிலேயே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
மாநில அளவிலான பொதுப் பதிவு இல்லை: ஒட்டுமொத்த மாநில அளவிலான பொதுவான பதிவுமுறை இனி பின்பற்றப்படாது. ஒப்பந்ததாரர்கள் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமையில் (DRDA) மாவட்ட அளவில் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
அண்டை மாவட்டங்களில் பங்கேற்பு: ஒரு மாவட்டத்தில் பதிவு செய்யும் ஒப்பந்ததாரர், அந்த மாவட்டத்திற்குள் உள்ள அனைத்துப் பணிகளுக்கும் தகுதி பெறுவதோடு , தன் மாவட்டத்தின் புவியியல் எல்லையைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் அண்டை மாவட்டங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளிலும் பங்கேற்கத் தகுதி உடையவராவார்.
எடுத்துக்காட்டு: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பதிவு செய்த ஒருவர், அண்டை மாவட்டங்களான கன்னியாகுமரி, தென்காசி மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களின் பணிகளிலும் பங்கேற்கலாம் .
வட்டார அளவிலான ஒப்பந்ததாரர்கள் மாற்றம்: ஏற்கனவே வட்டார அளவில் பதிவு செய்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள், புதிய விதியின்படி தகுந்த நிதி வரம்புடன் மாவட்டப் பட்டியலில் தானாகவே சேர்க்கப்படுவர்.
ஒப்பந்ததாரர்கள் அவர்களின் நிதித் திறன், அனுபவம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் 3 வகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறார்கள். ஒப்பந்ததாரர் கோரத் தகுதியுடைய ஒற்றைப் பணியின் அதிகபட்ச மதிப்பு இதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படும்.
|வகுப்பு (Class)
|ஒற்றைப் பணியின் மதிப்பு (அதிகபட்ச மதிப்பீடு)
|குறைந்தபட்ச பதிவு வைப்புத் தொகை (வங்கி உத்தரவாதம்)
|Class IA
|பிற துறை ஒப்பந்ததாரர்கள் (ரூ. 2 கோடிக்கும் மேல்)
|
இல்லை (Nil)
|Class I
|ரூ. 50 இலட்சத்திற்கு மேல் மற்றும் ரூ. 2 கோடி வரை
|
ரூ. 4 இலட்சம்
|Class II
|ரூ. 50 இலட்சம் வரை
|
ரூ. 1 இலட்சம்
|புதிய விண்ணப்பதாரர்
|ரூ. 10 இலட்சம் வரை
|
ரூ. 20,000
50 மடங்கு விதி: மேலே உள்ள பதிவுத் தொகை குறைந்தபட்ச அளவே ஆகும். ஒரு ஒப்பந்ததாரர் தனது பதிவுத் தொகையைப் போல அதிகபட்சமாக 50 மடங்கு மதிப்புள்ள பணிகளை மட்டுமே ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ள முடியும். கூடுதல் வைப்புத் தொகை செலுத்தி தங்களின் பதிவுத் திறனை 50 மடங்காக உயர்த்திக் கொள்ளவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிக்கும் ஒப்பந்ததாரர்கள் பின்வரும் கடுமையான நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:
தொழில் அனுபவம்: கட்டுமானத் தொழிலில் குறைந்தபட்சம் 2 ஆண்டுகள் வணிக இருப்பு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
நிதித் திறன்: முந்தைய 10 நிதியாண்டுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில், தான் பதிவு செய்யக் கோரும் மதிப்பில் 20% அளவுக்கு GST பரிவர்த்தனை செய்திருக்க வேண்டும். மேலும், அதற்குச் சமமான ஆண்டு வருமானம் கொண்டு தணிக்கை சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தற்போதைய தேதி வரை GST மற்றும் வருமான வரித் தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும்.
தொழில்நுட்பத் திறன்: முந்தைய 10 நிதியாண்டுகளில் ஏதேனும் ஓராண்டில், தான் கோரும் மதிப்பில் 50%-க்கு இணையான கட்டுமானப் பணிகளைச் செய்திருக்க வேண்டும். தனியார் துறை அனுபவமும் கணக்கில் கொள்ளப்படும்..
பணி மதிப்பு கூட்டுதல்: கடந்த 10 ஆண்டுகளில் செய்த பணிகளின் மதிப்பைத் தற்போதைய ஆண்டிற்குக் கணக்கிடும் போது, ஆண்டுக்கு 5% என்ற வீதத்தில் மதிப்பு கூட்டப்படும். எடுத்துக்காட்டு: 2020-21 இல் செய்த ரூ. 20 இலட்சம் பணி, 2026-27 இல் 30% மதிப்பு கூட்டப்பட்டு ரூ. 26 இலட்சமாகக் கணக்கிடப்படும்.
உயர் மதிப்பு ஒப்பந்தங்கள்: ரூ. 2 கோடிக்கும் மேல் மதிப்புள்ள பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர்கள் பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. தகுதி வாய்ந்த எவரும் பங்கேற்கலாம் (வகுப்பு IA).
புதிய விண்ணப்பதாரர்கள்: முன் அனுபவம் இல்லாத புதியவர்கள் தகுந்த நிதி ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து, அதிகபட்சமாக ரூ. 10 லட்சம் வரையிலான பணிகளுக்குப் பதிவு செய்யலாம்.
புதிய விண்ணப்பங்கள், உயர் வகுப்பிற்கு மேம்படுத்துதல் அல்லது பிற துறையிலிருந்து வருபவர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதிவுக் கட்டணத்தை இணையவழியாக மட்டுமே செலுத்த வேண்டும்.
வகுப்பு I: ரூ. 30,000
வகுப்பு II: ரூ. 20,000
புதிய விண்ணப்பதாரர்கள்: ரூ. 10,000
கட்டணம் மற்றும் ஆவணச் சமர்ப்பிப்பிலிருந்து முழு விலக்கு பெறும் பிரிவினர்:
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (தனிநபர்/கூட்டாண்மை/கலப்புத் திருமணம் செய்த தம்பதியர்).
தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுய உதவிக் குழுக்கள் (SHG) / ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்புகள் (PLF).
வேலையில்லாத கட்டுமானப் பொறியியல் பட்டதாரிகள் / பட்டயப் படிப்பு படித்தவர்கள் (படிப்பை முடித்து 5 ஆண்டுகளுக்குள் இருக்க வேண்டும்).
பெண் ஒப்பந்ததாரர்கள்: தனி உரிமையாளராக (Sole Proprietor) பதிவு செய்யும் பெண்களுக்குப் பதிவுக் கட்டணத்திலிருந்து முழு விலக்கு அளிக்கப்படும் (ஏனைய தகுதி நிபந்தனைகள் பொருந்தும்).
முக்கிய நிபந்தனை: சுய உதவிக் குழுக்கள் மற்றும் வேலையில்லாத பொறியாளர்களுக்கு GST/வருமான வரிச் சான்றிதழ் மற்றும் கட்டணத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். ஆனால், இவர்கள் ரூ. 5 இலட்சம் வரையிலான பணிகளை மட்டுமே எடுக்க முடியும்; இவர்களின் ஒட்டுமொத்த கைவசப் பணிகளின் மதிப்பு எந்தக் காலத்திலும் ரூ. 10 இலட்சத்திற்கு மிகக் கூடாது. பொறியாளர்கள் தங்களின் வேலைவாய்ப்பற்ற சான்றிதழை ஒவ்வொரு 6 மாதத்திற்கு ஒருமுறை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் (இச்சலுகை 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே வழங்கப்படும்).
விண்ணப்பிக்கும் முறை: விண்ணப்பங்களை tnrd.gov.in இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து, நேரியதாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்கலாம். விண்ணப்பம் பெற்ற 15 நாட்களுக்குள் ஒப்புதல் அல்லது நிராகரிப்பு நடைமுறை முடிக்கப்பட வேண்டும்.
செல்லுபடியாகும் காலம்: ஒருமுறை பதிவு செய்தால் 3 ஆண்டுகளுக்குச் செல்லுபடியாகும்.
தானாக புதுப்பித்தல்: பதிவு காலத்திற்குள் ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் கீழ் குறைந்தபட்சம் ஒரு பணியையாவது வெற்றிகரமாக முடித்திருந்தால், அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்குப் பதிவு தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும். பணிகள் ஏதும் செய்யாதவர்கள் கட்டணமின்றி காலாவதியாகும் முன் விண்ணப்பித்துப் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
எந்தவொரு மாவட்டத்திலும் பதிவு செய்யாத ஒரு ஒப்பந்ததாரரும் தகுதி வரம்புகளைப் பூர்த்தி செய்தால் டெண்டரில் பங்கேற்கலாம். ஆனால், அவர்கள் ஒப்பந்தத்தை வெல்லும் பட்சத்தில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிணைத் தொகைக்கு (EMD) இணையான தொகையை, திரும்பப் பெற முடியாத வங்கி உத்தரவாத வடிவில் "பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகையாக" செலுத்த வேண்டும். பணிகள் வெற்றிகரமாக முடிந்தவுடன் இத்தொகை விடுவிக்கப்பட்டு, அவர்கள் மாவட்டப் பட்டியலில் தானாகவே சேர்க்கப்படுவர்.
விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க 30 நாட்கள் விளக்கம் அளிக்க அவகாசம் வழங்கி விளக்கம் கோரும் தாக்கீது அனுப்பப்படும்.
தடை செய்தல் (Banning): ஒரு வருடத்திற்குள் காரணமின்றி மிக அதிக/குறைந்த புள்ளிகளைச் சமர்ப்பித்தல், வைப்புத் தொகை செலுத்தத் தவறுதல், LoA பெற்ற பின் 15 நாட்களுக்குள் ஒப்பந்தம் செய்யாமை போன்றவற்றுக்காக 6 முதல் 12 மாதங்கள் வரை தடை விதிக்கப்படும். இந்தத் தடை குறிப்பிட்ட கொள்முதல் அமைப்புக்கு மட்டுமே பொருந்தும்; இதர கொள்முதல் அமைப்புகளின் பணிகளில் அவர் பங்கேற்கலாம்.
தொடர் காலதாமதம், தரம் குறைந்த பணி, ஊழல், பிற ஒப்பந்ததாரர்களுடன் கூட்டுச் சேருதல், போலி ஆவணங்கள் சமர்ப்பித்தல் போன்ற கடுமையான குற்றங்களுக்காக 12 முதல் 36 மாதங்கள் வரை கருப்புப் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுப் பதிவு ரத்து செய்யப்படும். இவர்களின் தற்போதைய அனைத்து ஒப்பந்தங்களும் முன்கூட்டியே ரத்து செய்யப்படும்.
வருவாய் வசூலிப்பு விதிமீறலால் அரசுக்கு ஏற்படும் கூடுதல் செலவினங்கள் ஒப்பந்ததாரரின் நிலுவைத் தொகையிலிருந்து ஈடு செய்யப்படும். முடியாத பட்சத்தில் 1864-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு வருவாய்ச் சட்டத்தின் கீழ் வருவாய் வசூலிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். திவாலாதல்: நீதிமன்றத்தால் திவாலானவர் என அறிவிக்கப்பட்டாலோ அல்லது மனநலம் பாதிக்கப்பட்டாலோ பதிவு முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும்.
பதிவு அல்லது புதுப்பித்தல் மறுக்கப்படுதல், கருப்புப் பட்டியலில் சேர்த்தல் மற்றும் பதிவு ரத்து செய்யப்படுதல் போன்ற எந்தவொரு குறைபாடுகளுக்கும் தீர்வு கோர, மாவட்ட ஆட்சியர் மேல்முறையீட்டு அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டியிருப்பின், அதற்கான முழு அதிகாரம் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் அரசுச் செயலாளருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.