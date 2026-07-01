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VB GRAM G Act : புதிய 125 நாள் வேலை திட்டத்தின் 8 முக்கிய நன்மைகள் என்ன? முழு விவரம்

What is VB GRAM G Act 2025? Tamil Nadu Government Explanation : மத்திய அரசு புதிதாக கொண்டிருக்கும் விபி கிராம் ஜி திட்டத்தின் நன்மைகள் என்ன என்பது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு ஊரக வளர்ச்சித் துறை கொடுத்துள்ள விளக்கத்தின் விவரத்தை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 01, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:31 PM IST
VB GRAM G Act : புதிய 125 நாள் வேலை திட்டத்தின் 8 முக்கிய நன்மைகள் என்ன? முழு விவரம்
Image Credit: What is VB GRAM G Act 2025? Tamil Nadu Government ExplanationSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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