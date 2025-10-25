English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு: வருகிறது புதிய ரயில் பாதை - இதனால் யார் யாருக்கு நல்லது?

தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு: வருகிறது புதிய ரயில் பாதை - இதனால் யார் யாருக்கு நல்லது?

Tambaram - Chengalpattu 4th Line: தாம்பரம் முதல் செங்கல்பட்டு வரையிலான 4வது ரயில் வழிப்பாதை அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தால் பயனடையப்போவது யார், கிடைக்கும் பலன்கள் என்ன என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 25, 2025, 11:46 AM IST
  • தினமும் 300க்கும் மேற்பட்ட மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
  • 60க்கும் மேற்பட்ட எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
  • 4வது வழித்தடத்தால் பயண நேரம் குறையும், அதிக ரயில்கள் இயக்கப்படும்.

Trending Photos

ரஜினி-கமல் நடிக்கும் படத்தை எடுக்கப்போகும் இயக்குநர்..லோகேஷ் இல்லை! யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி-கமல் நடிக்கும் படத்தை எடுக்கப்போகும் இயக்குநர்..லோகேஷ் இல்லை! யார் தெரியுமா?
8வது சம்பள கமிஷன் முக்கிய மாற்றம்: அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணையும் அகவிலைப்படி, எகிறும் சம்பளம்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது சம்பள கமிஷன் முக்கிய மாற்றம்: அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணையும் அகவிலைப்படி, எகிறும் சம்பளம்
குரு அதிசார பயணம் ஆரம்பம்: 4 ராசிகளுக்கு மெகா அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், வெற்றி மேல் வெற்றி
camera icon9
Guru Peyarchi
குரு அதிசார பயணம் ஆரம்பம்: 4 ராசிகளுக்கு மெகா அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், வெற்றி மேல் வெற்றி
வீக் எண்டுக்கு செம்ம ஸ்பாட்.. தொல்காப்பியப் பூங்கா திறப்பு.. கட்டண விவரம் இதோ!
camera icon7
Chennai News
வீக் எண்டுக்கு செம்ம ஸ்பாட்.. தொல்காப்பியப் பூங்கா திறப்பு.. கட்டண விவரம் இதோ!
தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு: வருகிறது புதிய ரயில் பாதை - இதனால் யார் யாருக்கு நல்லது?

Southern Railways, Tambaram - Chengalpattu 4th Line: சென்னை புறநகர் மற்றும் சென்னை நகர் பகுதிகளை இணைக்கக்கூடிய மிக முக்கிய ரயில் வழித்தடங்களில் ஒன்றாக, செங்கல்பட்டு - தாம்பரம் ரயில் தடம் இருப்பதால் செங்கல்பட்டில் இருந்து தாம்பரம் வழியாக, சென்னை கடற்கரை வரை தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர்   பயணிக்கின்றனர் .

Add Zee News as a Preferred Source

Tambaram - Chengalpattu 4th Line: நீண்டநாள் கோரிக்கை

இதேபோன்று சென்னை எழும்பூரில் இருந்து, செல்லும் பெரும்பாலான தென் மாவட்ட ரயில்கள் செங்கல்பட்டு வழியாகவே செல்கின்றன. குறிப்பாக இந்த வழித்தடத்தில் தினமும் 60க்கும் மேற்பட்ட எக்ஸ்பிரஸ்  ரயில்களும், 300க்கும் மேற்பட்ட மின்சார ரயில்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

ஆனால் இந்த வழித்தடத்தில் மூன்று ரயில் பாதைகள் மட்டுமே உள்ளன. கூடுதலான ரயில்களை இயக்க வசதியாக நான்காவது புதிய ரயில் பாதை அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக கிடப்பில் இருந்து வருகிறது. தொடர்ந்து, புதிதாக நான்காவது ரயில் பாதை அமைக்க தெற்கு ரயில்வே முடிவெடுத்தது. அதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரித்து, ரயில்வே அமைச்சகத்திடம் தெற்கு ரயில்வே சமர்பித்துள்ளது.

Tambaram - Chengalpattu 4th Line: ஒப்புதல் அளித்த ரயில்வே  

இதற்கிடையே, செங்கல்பட்டு - தாம்பரம் இடையே, 30 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு 757 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நான்காவது ரயில் பாதை அமைக்க ரயில்வே அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் 160 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ரயில்கள் செல்லும் வகையில் வழிவகை செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சார ரயில்களும் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களும் இந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் என தெரிகிறது. இந்த வழித்தடத்தில் பயணிகளின் பயன்பாடு 87 சதவீதமாக இருந்து வருகிறது. நான்காவது ரயில் பாதை அமைக்கப்பட்ட பிறருக்கு 136 சதவீதமாக உயர உள்ளது. இதனால் பெருமளவு நெரிசல் குறையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Tambaram - Chengalpattu 4th Line: இதனால் யார் யாருக்கு பயன்?

இதன்மூலம் கூடுதலான புறநகர் ரயில்களை இயக்க முடியும். தாம்பரம், கூடுவாஞ்சேரி மற்றும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அதிக அளவு பொதுமக்கள் பயன்பெறுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள், அலுவலகம் செல்பவர்கள், தினக்கூலிகள், ஐடி ஊழியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் என பலதரப்பட்ட மக்களுக்கும் இது பயனளிக்கும். 

கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் அமைக்கப்பட்ட பிறகு கூடுதல் ரயில்களை இயக்குவதற்கும், சென்னை நகர் மக்கள் கிளாம்பாக்கம் வந்து செல்வதற்கும் பயனுள்ளதாக அமையும். கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் வரும் ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என கூறப்பட்டு வருகிறது. பரந்தூர் விமான நிலையம் அமைய உள்ளதால், அதற்கும் மறைமுகமாக இந்த ரயில் பாதை உதவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Tambaram - Chengalpattu 4th Line: பயண நேரமும் குறையும்

சென்னை சென்ட்ரல் மற்றும் சென்னை எழும்பூர் போன்று தாம்பரம் முக்கிய ரயில் நிலையமாக உருவெடுக்க தொடங்கி உள்ளது. இந்த ரயில் பாதை உருவாக்கப்பட்டால், தாம்பரத்தில் இருந்து செல்லும் மின்சார ரயில்கள் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களுக்கான பயண நேரம் வெகுவாக குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் ரயில் நிலையங்களில் நெரிசலும் வெகுவாக குறையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | பெங்களூரு – ஓசூர் மெட்ரோ வாய்ப்பே இல்லை: கைவிரித்த கர்நாடகா - என்ன பிரச்சனை?

மேலும் படிக்க | வருகிறது மதுரவாயல் - ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆறு வழிச்சாலை... இதனால் சென்னைக்கு என்ன பலன்?

மேலும் படிக்க | கிளாம்பாக்கம் to விமான நிலையம் மெட்ரோ.. எந்தெந்த பகுதிகள் மெட்ரோவில் இணைய போகுது பாருங்க!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TambaramChengalpattuIndian RailwaysSouthern RailwaysChennai

Trending News