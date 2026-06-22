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முதியோர் அடையாள அட்டை மூலம் கிடைக்கும் சலுகைகள் என்ன? எப்படி பெறுவது?

Senior Citizens Card: மூத்த குடிமக்கள் தங்களின் அடையாள அட்டையைப் பயன்படுத்தி நம் நாட்டில் பல்வேறு அரசு மற்றும் தனியார் சலுகைகளைப் பெற முடியும். இது மாநில அரசுகளால் வழங்கப்படும் ஒரு அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாகும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 22, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:37 PM IST
முதியோர் அடையாள அட்டை மூலம் கிடைக்கும் சலுகைகள் என்ன? எப்படி பெறுவது?
Image Credit: Senior Citizens Card (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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