/முதியோர் அடையாள அட்டை மூலம் கிடைக்கும் சலுகைகள் என்ன? எப்படி பெறுவது?

Senior Citizens Card: முதியோர் அடையாள அட்டை, இந்தியாவில் 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசுகளால் வழங்கப்படும் ஒரு அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாகும். இது வயது, வசிப்பிடம் ஆகியவற்றுக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றாகச் செயல்படுவதோடு, பல்வேறு அரசு மற்றும் தனியார் சலுகைகளைப் பெறவும் உதவுகிறது.
மூத்த குடிமக்கள் அடையாள அட்டையானது மருத்துவமனைகள் மற்றும் வங்கிகளில் கிடைக்கக்கூடிய சிறப்பு சலுகைகளைப் பயன்படுத்தவும் ஒரு இன்றியமையாத ஆவணமாகும். இது மாநில மற்றும் மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்களின் நன்மைகளையும் எளிதாகப் பெற வழிவகுக்கிறது.
மூத்த குடிமக்கள் தங்களின் அடையாள அட்டையைப் பயன்படுத்தி நம் நாட்டில் பின்வரும் பல்வேறு அரசு மற்றும் தனியார் சலுகைகளைப் பெற முடியும்:
வரிச் சலுகை: மூத்த குடிமக்களுக்கு அதிக வருமான வரி விலக்கு வரம்புகளுக்குத் தகுதி பெற உதவுகிறது.
அதிக வட்டி விகிதங்கள்: வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களில் உள்ள நிலையான (Fixed Deposits) மற்றும் தொடர் வைப்புத்தொகைகளுக்கு (Recurring Deposits) மூத்த குடிமக்களுக்கு முன்னுரிமை வட்டி வழங்கப்படுகிறது.
முன்னுரிமைச் சேவைகள்: நீதிமன்றங்கள், அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் BSNL/MTNL போன்ற தொலைத்தொடர்பு இணைப்புகளில் விரைவான செயலாக்கம் மற்றும் முன்னுரிமை கிடைக்கிறது.
பயணச் சலுகைகள்: அரசுப் பேருந்து சேவைகள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விமான முன்பதிவுகளில் கட்டணத் தள்ளுபடிகள் கிடைக்கிறது.
சுகாதாரப் பலன்கள்: மூத்த குடிமக்களுக்கு தனியார் மருத்துவமனைகளில் குறைந்த மருத்துவக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகின்றது. மேலும், அவர்கள் அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவச அல்லது மானிய விலையில் சிகிச்சை பெறலாம்.
நலத்திட்ட அணுகல்: மூத்தோர் நல மையங்கள் மற்றும் சமூகத் திட்டங்களில் குறைந்த செலவில் எளிதாகப் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
நாடு தழுவிய அங்கீகாரம்: இந்தியா முழுவதும் ஒரு அதிகாரப்பூர்வ மூத்தோர் அடையாள ஆவணமாகப் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.
|அம்சம்
|விவரங்கள்
|தகுதி
|60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய இந்தியர்கள்
|அட்டையை வழங்கும் அமைப்பு
|மாநில அரசுத் துறைகள்
|விண்ணப்பிக்கும் முறைகள்
|ஆன்லைன் (மாநில இணையதளங்கள்) அல்லது ஆஃப்லைன் (வட்டாட்சியர் அலுவலகம் / சேவை மையங்கள்)
|தேவையான ஆவணங்கள்
|அடையாளம், முகவரி, வயது மற்றும் வசிப்பிடத்திற்கான சான்றுகள்
|கட்டணம்
|சுமார் ₹10 (மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடலாம்)
மூத்த குடிமக்கள் அடையாள அட்டையைப் பெற, விண்ணப்பதாரர் பின்வரும் தகுதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்:
முதியோர் அடையாள அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க, மூத்த குடிமக்கள் பொதுவாகப் பின்வரும் ஆவணங்களின் நகல்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:
அடையாளச் சான்று: வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், ரேஷன் அட்டை, ஓய்வூதிய அட்டை, அரசு அடையாள அட்டை, வங்கிச் சான்றிதழ் அல்லது பிற அரசு அங்கீகரித்த அடையாள அட்டை ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று.
முகவரிச் சான்று: கடவுச்சீட்டு (Passport), வாடகை ஒப்பந்தம், பதிவு செய்யப்பட்ட விற்பனைப் பத்திரம் அல்லது வங்கிப் பாஸ்புக் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று.
வயதுச் சான்று: பிறப்புச் சான்றிதழ், பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ் (TC), பான் அட்டை (PAN Card) அல்லது அதற்கு இணையான ஏதாவது ஒரு ஆவணம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் இதற்கு ஆன்லைனிலோ அல்லது ஆஃப்லைனிலோ விண்ணப்பிக்கலாம்:
மாநில அரசின் இணையதளங்கள் மூலமாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். அதற்கான செயல்முறை இதோ
தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி முதியோர் முதியோர் அடையாள அட்டையை பெற்று அதன் மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகளை பெறலாம்.