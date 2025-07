நல்ல அரசியல் தலைவராக வர வேண்டுமா... அண்ணாமலை கொடுக்கும் அட்வைஸ்கள் இதோ...!

Annamalai Latest News Updates: சென்னை உத்தண்டியில் இந்து பவுன்டேசன் எனும் அமைப்பு சார்பில் சுத்தானந்தா ஆசிரமத்தில் நடைபெற்ற அரசியல் பயிலரங்கத்தில் பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினரும், முன்னாள் மாநிலத் தலைவருமான அண்ணாமலை இன்று (ஜூலை 12) சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்றார். 70 பேர் பங்கேற்றிருக்கும் இப்பயிலரங்கு இன்றும், நாளையும் நடைபெறுகிறது.

இந்த பயிரலங்கில் பேசிய அண்ணாமலை, "இன்று வருவோர் போவோர் எல்லாம் தலைவர் ஆகி விடுகின்றனர். கையில் மைக் வைத்திருந்தால் , வெள்ளை சட்டை போட்டிருந்தால், நான்கு ரீல்ஸ் போட்டால் தலைவன் ஆகி விடுகிறார்கள். காமராசர் , கக்கன் போன்றவர்கள் முன்பு தலைவராக இருந்தனர்.

அரசியல் தலைவராக வர இரண்டு தகுதிகள் முக்கியம். நீங்கள் அரசியல் தலைவராக வேண்டும் என்றால் சமூகம் உங்களுக்கு ஒரு தேர்வை வைக்கும். அதன்படி நீங்கள் மனிந நேயம் மிக்கவராக இருக்க வேண்டும். சாதி , மதம், சித்தாந்தம் போன்றவற்றை கடந்து வெளியில் வர வேண்டும். அப்போதுதான் மக்கள் உங்களை அரசியல் தலைவராக ஏற்பார்கள்.

இந்தியாவில் இருந்த 30 ஆண்டுகளில் மகாத்மா காந்தி 29 ஆண்டுகள் எந்த பதவியிலும் இல்லை, ஒரு ஆண்டு மட்டுமே காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்தார். வெளியில் எதிர்பார்க்கும் மாற்றத்தை நீங்கள் உங்களுக்குள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நல்ல முறையில் உடை உடுத்த வேண்டும். நீங்கள் அமரும் இருக்கை உங்கள் அதிகாரத்தை தீர்மானிப்பதில்லை, உங்கள் செயல்பாடே தீர்மானிக்கும்.

It was a pleasure to inaugurate and engage with the bright young minds at the two-day workshop on Leadership, Politics and Governance organised by @indoianalytics in Chennai today.

It is essential for the youth aspiring to enter public life to study the transformative journey… pic.twitter.com/365I2zh76K

— K.Annamalai (@annamalai_k) July 12, 2025