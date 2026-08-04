/"திரிஷா" "திரிஷா" முழக்கம்.. உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன "அந்த" பதில் -இதுதான் நடந்தது?

தமிழக அரசியலில் மீண்டும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்திய சம்பவமாக, காவிரி உரிமைப் போராட்டத்தின் போது திமுக தலைவர் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரை மாறியுள்ளது. தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது நடிகை திரிஷாவின் பெயரை ஆதரவாளர்கள் முழங்கிய நிலையில், அதற்கு பதிலளித்த உதயநிதியின் கருத்து சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி அரசியல் சர்ச்சையை கிளப்பியது.
இந்த விவகாரத்தில், டிவிகே (TVK), பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. பின்னர், புகார்களின் அடிப்படையில் காவல்துறை உதயநிதியை சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இருந்து விசாரணைக்காக தடுத்து வைத்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின.
தமிழகத்திற்கு காவிரி நீரை உரிய அளவில் பெற்றுத்தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி திமுக சார்பில் தஞ்சாவூரில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று, மாநில அரசையும் முதலமைச்சர் விஜயையும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
உரையின்போது, கூட்டத்தில் இருந்த சிலர் நடிகை திரிஷாவின் பெயரை முழக்கமிட்டனர். அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் உதயநிதி ஒரு கருத்தை தெரிவித்தார். அந்த கருத்து சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியதுடன், அது நடிகையை அவமதிக்கும் வகையில் இருந்ததாக அரசியல் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டின.
தஞ்சாவூர் பனகல் கட்டிடம் அருகே காவிரி நீர் உரிமைக்காக திமுக சார்பாக நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில், தமிழக அரசு காவிரி டெல்டா விவசாயிகளின் நலன்களைப் பாதுகாக்கத் தவறிவிட்டதாக உதயநிதி விமர்சித்துப் பேசிக் கொண்டிருந்தார்.
"காவிரியில் ஒரு சொட்டு நீர் கூட நமக்கு வரவில்லை. ஆனால், இதைப் பற்றி முதலமைச்சர் வாய் திறக்கிறாரா? இல்லை" என்று பேசினார்.
அப்போது, கூட்டத்தில் இருந்த சிலர் "திரிஷா, திரிஷா" என முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
அந்த முழக்கங்களைக் கேட்ட உதயநிதி, சிறிது நேரம் உரையை நிறுத்தி சிரித்தவாறே, "எங்க தண்ணி வருதோ இல்லையோ, அங்க தண்ணி வரணும்..." எனக் கூறி, பின்னர் அது காவிரி நீரைப் பற்றியது என விளக்க முயன்றார்.
இந்தக் கருத்துதான் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி, நடிகை திரிஷாவைக் மறைமுகமாகக் குறிப்பிட்டுப் பேசப்பட்ட இரட்டை அர்த்த வசனம் (Double Entendre) என்று பெரும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது.
இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) காலை,சென்னையின் நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இருந்த உதயநிதி ஸ்டாலினை காவல்துறையினர் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "நான் எந்தத் தவறும் பேசவில்லை..." என்று தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. திமுக தரப்பு, உதயநிதியின் பேச்சு அரசியல் நோக்கத்துடன் மட்டுமே இருந்தது என்றும், அது தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டதாகவும் விளக்கம் அளித்து வருகிறது.
உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மகனும், மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.கருணாநிதியின் பேரனும் ஆவார். திமுகவின் முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவரான இவர், தற்போது தமிழக சட்டமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார். இவர் அரசியலுக்கு வரும் முன், தமிழ் திரைப்படத்துறையில் முன்னணி நடிகராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் விளங்கியவர்
|நிகழ்வு
|விவரங்கள்
|நிகழ்வு
|தஞ்சாவூர் காவிரி உரிமைப் போராட்டம் (திங்கள்கிழமை).
|புகார் அளித்தவர்கள்
|ஆளும் தமிழ்நாட்டுக் வெற்றி கழகம் (TVK) மகளிர் அணி மற்றும் நிர்வாகிகள்.
|காவல்துறை நடவடிக்கை
|சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள இல்லத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தடுத்து வைக்கப்பட்டார்.
|தேசிய மகளிர் ஆணையம்
|உதயநிதிக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி டிவிகே தரப்பில் NCW-இல் புகார்.
|திமுக விளக்கம்
|உதயநிதி எந்தவொரு குறிப்பிட்ட பெண்ணின் பெயரையும் தவறாகக் குறிப்பிடவில்லை; குற்றச்சாட்டுகள் முற்றிலும் பொய்யானவை என டி.ஆர்.பாலு மறுப்பு.
இந்த விவகாரம் ஆரம்பத்தில் காவிரி உரிமைப் போராட்டத்தை மையமாகக் கொண்டிருந்தாலும், தற்போது முழுமையாக உதயநிதியின் பேச்சை மையமாகக் கொண்ட அரசியல் விவாதமாக மாறியுள்ளது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு தொடர்பான சர்ச்சை தமிழக அரசியலில் புதிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரு தரப்பு அவரது கருத்து நடிகையை அவமதிக்கும் வகையில் இருந்ததாக குற்றம்சாட்ட, மற்றொரு தரப்பில் உதயநிதி பேச்சு அரசியல் நோக்கத்துடன் மட்டுமே இருந்தது என்றும், அது தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டதாகவும் விளக்கம் அளித்து வருகிறது.