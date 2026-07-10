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கரூர் துயரம்: 31 பேருக்கு என்னென்ன அரசுப் பணி.. வெளியான பட்டியல்

Karur Stampede Victims Govt Jobs: கரூர் துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டு அரசு வேலை பெறுவோரின் 31 பேர் மற்றும் அவர்களுக்கான நியமனப்பணி கொண்ட பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. எனவே, 31 பேருக்கு என்னென்ன அரசுப் பணி என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 10, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:39 PM IST
கரூர் துயரம்: 31 பேருக்கு என்னென்ன அரசுப் பணி.. வெளியான பட்டியல்
Image Credit: Karur Stampede Victims Govt JobsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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