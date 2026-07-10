/கரூர் துயரம்: 31 பேருக்கு என்னென்ன அரசுப் பணி.. வெளியான பட்டியல்

Karur Stampede Victims Govt Jobs: தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று (ஜூலை 10) கரூர் சென்றுள்ளார். கரூர் மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டு செடம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி விஜய்யின் பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் நடந்த 9 மாதங்கள் கழித்து, முதல்வர் விஜய் இன்று கரூர் சென்றுள்ளார். கரூர் சென்ற அவர், மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றினார்.
தொடர்ந்து, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சென்ற முதல்வர் விஜய், கரூர் துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 31 பேருக்கு அரசு பணிக்கான ஆணையை வழங்கினார். மேலும், ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்திற்கு மட்டும் கருணைத் தொகையாக ரூ.10 லட்சத்தை முதல்வர் விஜய் வழங்கினார். இந்த நிலையில், அரசு வேலை பெறுவோரின் 31 பேர் மற்றும் அவர்களுக்கான நியமனப்பணி கொண்ட பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. இதில் யார் யாருக்கு என்னென்ன பணி என்பது குறித்த விவரம் வெளியாகி உள்ளது.
|அரசு வேலை பெறுவோர்
|நியமனம் செய்யப்படும் துறை
|ஆனந்தஜோதி (புகளுர் வட்டம்)
|இளநிலை உதவியாளர் (பள்ளிக்கல்வித்துறை, கரூர்)
|நிவேதா (செங்குந்தபுரம், கரூர்)
|இளநிலை உதவியாளர் (பள்ளிக்கல்வித்துறை, கரூர்)
|கலைச் செல்வி (கசணப்பிரட்டி கிராமம், கரூர்)
|அலவலக உதவியாளர் (வருவாய் அலகு, கரூர்)
|சதீஸ்குமார் (கரூர்)
|அலுவலக உதவியாளர் (வருவாய் அலகு, கரூர்)
|விமல் (கரூர்)
|அலுவலக உதவியாளர் (வருவாய் அலகு, கரூர்)
|சங்கவி (கரூர்)
|இளநிலை உதவியாளர் (பள்ளிக்கல்வித்துறை, கரூர்)
|ரகுநாதன் (கரூர்)
|இரவு காவலர் (மாவட்ட வருவாய் அலுகு)
|செல்வராணி (கரூர்)
|மசால்ஜி (மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர்)
|திவ்யா (கரூர்)
|இளநிலை உதவியாளர் (பள்ளிக்கல்வித்துறை, கரூர்)
|கிருஷ்ணமூர்த்தி (கரூர்)
|இளநிலை உதவியாளர், பள்ளிக்கல்வித்துறை
|மோனிஷா, கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, கரூர்)
|சந்திரகலா, கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, கரூர்)
|மகாலட்சுமி, கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (காவல்துறை, கரூர் வட்டம்)
|தனலட்சுமி, கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (காவல்துறை, கரூர் வட்டம்)
|முருகன், கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (பதிவுத்துறை, கரூர் வட்டம்)
|பிரபாகரன், கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (பதிவுத்துறை, கரூர் வட்டம்)
|ஷர்மிளா, கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, கரூர்)
|சந்தியா, கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, கரூர்)
|அஷ்வின்குமரன், கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, கரூர்)
|சுதன், அரவக்குறிச்சி வட்டம்
|அலுவலக உதவியாளர், கரூர் மாவட்ட அலகு
|அகிலா, ஈரோடு
|அலுவலக உதவியாளர் (மாவட்ட வருவாய் அலகு, ஈரோடு)
|குணசேகரன், ஈரோடு
|இளநிலை உதவியாளர் (பேரூராட்சிகள் துறை, ஈரோடு)
|ஜெயபிரகாஷ், ஈரோடு
|இளநிலை உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, திருப்பூர்)
|நிவேதிதா, திருப்பூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, திருப்பூர்)
|தீபலட்சுமி, கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, கரூர்)
|மல்லிகா, திண்டுக்கல்
|இளநிலை உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, திண்டுக்கல்)
|பிரபாகரன், திண்டுக்கல்
|இளநிலை உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, திண்டுக்கல்)
|ஜோதி, சேலம்
|இரவு காவலர், பழங்குடியினர் அடிமைலைப்புதூர் உண்டு, உறைவிட உயர்நிலைப் பள்ளி, சேலம்
|பிரியதர்ஷிணி, கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, கரூர்)
|சக்திவேல், கரூர்
|இளநிலை உதவியாளர் (பள்ளிக்கல்வித்துறை, கரூர்)
|யோகேஷ் குமார், கரூர்
|இரவு காவலர் (மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர்)
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 41 பேரும் 36 குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள். இவர்களின் 31 பேருக்கு அரசுப் பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 17 பெண்களுக்கும், 14 ஆண்களுக்கும் அரசுப் பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதல்வர் விஜய் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்துக்கு கண்ணீர் சிந்தியபடி பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கியதாக, பணி ஆணையை பெற்றுக் கொண்டவர்கள் தெரிவித்தனர்.