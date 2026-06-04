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உதகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்! போலீஸ் தீவிர விசாரணை.. என்ன நடந்து?

Udhagamandalam Bomb Threat: உதகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் உட்பட நான்கு இடங்களில் வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து, போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டதில், அது உண்மை அல்ல, வெறும் வந்தந்தி என தெரியவந்துள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 04, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:41 PM IST
உதகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்! போலீஸ் தீவிர விசாரணை.. என்ன நடந்து?
Image Credit: Bomb threat Udhagamandalam district collector office | Image: File

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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