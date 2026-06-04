/உதகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்! போலீஸ் தீவிர விசாரணை.. என்ன நடந்து?

ஊட்டி: உதகையில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், ஆட்சியர் முகாம் அலுவலகம், புதிய ஆட்சியர் அலுவலகம், அரசு மருத்துவ கல்லூரி என 4 இடங்களில் வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக மின்னஞ்சல் மூலம் மிரட்டல். 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காவல்துறையினர் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர். ஊட்டியில் என்ன நடந்து?, வெடிகுண்டு மின்னஞ்சல் மிரட்டல் உண்மையா?, மின்னஞ்சல் மூலம் பள்ளிக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்தவர்கள் யார்? மற்றும் காவல்துறையின் விசாரணை குறித்து பார்ப்போம்.
தமிழகம் முழுவதும் சமீப நாட்களாக அரசு அலுவலகங்கள, ஆளுநர் மாளிகை நட்சத்திர விடுதிகள் மற்றும் பள்ளிகளுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டு வருவது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
குறிப்பாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக அரசு மருத்துவ கல்லூரி, நட்சத்திர விடுதிகள் மட்டுமின்றி சர்வதேச பள்ளிகளுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில், இன்று உதகையில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் , பிங்கர்பேஸ்ட் பகுதியில் உள்ள ஆட்சியர் முகாம் அலுவலகம், புதிய ஆட்சியர் அலுவலகம் அதே போல அரசு மருத்துவ கல்லூரி என நான்கு இடங்களில் வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
உடனடியாக இது குறித்து காவல்துறையினருக்கு தகவல் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.சம்பவ இடங்களுக்கு மோப்பநாய் உதவியுடன் வெடிகுண்டு தடுப்பு பிரிவு போலீசார் ஆட்சியர் அலுவலகங்கள், மருத்துவ கல்லூரி, மாணவ, மாணவிகள் தங்கும் விடுதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் 2 மணி நேரத்திற்க்கும் மேலாக தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இந்த சோதனையில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் புரளி எனத் தெரியவந்தது.மேலும் மின்னஞ்சல் மூலம் பள்ளிக்கு வெடிகுண்டு விடுத்தவர்கள் யார் என போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.