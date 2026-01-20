யாருக்கும் அஞ்சமாட்டோம்! -ஆளுநர் உரை விவகாரத்தில் சபாநாயகர் அப்பாவு அதிரடி விளக்கம்

TN Assembly News: தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஆளுநர் உரை மற்றும் அது தொடர்பான நிகழ்வுகள் குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்குச் சபாநாயகர் அவர்கள் விரிவான விளக்கமளித்தார். இந்த ஆண்டுக்கான (202) தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. தமிழக சட்டபேரவை கூட்டம் தொடங்கியதும் முதலில் 'தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து' இசைக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து 'தேசிய கீதம்' இசைக்கப்பட வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் ஆளுநர் கோரிக்கை வைத்தார்.
அதற்கு பதில் அளித்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் அப்பாவு, "முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மட்டும் இசைக்கப்படும், தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும் மரபு இல்லை என பதிலளித்தார். இதனால் அதிருப்தி அடைந்த ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி எந்தவித காரணமும் சொல்லாமல் உடனடியாக சட்டப்பேரவையை விட்டு வெளியேறினர்.
இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், " ஆர்.என்.ரவி வெளிநடப்பு குறித்து ஆளுநர் மாளிகை தரப்பில் நீண்ட விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த ஆண்டு மட்டுமில்லை, தொடர்ந்து கடந்த 4 வருடமாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையை படிக்காமல் புறக்கணித்து வெளியேறி வருகிறார் என்பது குரிப்பிடத்தக்கது.
ஆளுநர் வெளிநடப்பு குறித்து சபாநாயகர் அப்பாவு கூறியது என்ன?
சட்டமன்ற மரபுகளின்படி, அரசு தயாரித்துக் கொடுக்கும் உரையை வாசிப்பது மட்டுமே ஆளுநரின் கடமை. அந்த உரையை இந்தச் சபையில் அவர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதை விடுத்து, சொந்தக் கருத்துகளைப் பேசவோ அல்லது உரையை வாசிக்க மறுக்கவோ அவருக்கு அதிகாரம் இல்லை.
சட்டமன்றத்தில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 234 உறுப்பினர்கள் மட்டுமே தங்களின் கருத்துகளைப் பதிய முடியும். ஆளுநர் உரையை வாசிக்கத் தவறியபோது, "தயவுசெய்து உங்கள் கடமையைச் செய்யுங்கள்" என்று ஒரு பணிவான வேண்டுகோளைத்தான் விடுத்தோமே தவிர, எந்த இடத்திலும் அநாகரிகமான வார்த்தைகளையோ அல்லது அவை நாகரிகமற்ற முறையையோ கையாளவில்லை.
நிதி நெருக்கடி: தமிழ்நாட்டுக்கு தரவேண்டிய நிதியை தர மறுக்கும் மோடி அரசு
நிதி நெருக்கடிகளுக்கு இடையிலும் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் மத்திய அரசிடமிருந்து வரவேண்டிய பல்வேறு நிதி நிலுவைகள் குறித்துச் சபாநாயகர் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும் தமிழ்நாட்டுக்கு தரவேண்டிய நிதி எவ்வளவு நிலுவையில் இருக்கிறது என்பது குறித்தும்
1. ஜல் ஜீவன் திட்டம் மூலம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ₹312 கோடி வரவில்லை.
2. இயற்கைப் பேரிடர் நிவாரணம் ₹37,000 கோடி கோரப்பட்ட நிலையில், உரிய நிதி இன்னும் கிடைக்கவில்லை.
3. ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்திற்கு கொடுக்க வேண்டிய சுமார் ₹6,000 கோடி நிலுவையில் உள்ளது.
4. அதாவது மொத்தமாக சுமார் ₹35,483 கோடி நிதி மத்திய அரசிடமிருந்து வரவேண்டியுள்ளது.
5. இவ்வளவு பெரிய நிதி நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும், தமிழ்நாடு அரசு ஏழை எளிய மக்களுக்காகப் பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது.
6. குறிப்பாக, 1.31 கோடி பேருக்கு மகளிர் உரிமைத் தொகை, கல்லூரி மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை எனப் பல திட்டங்கள் தடையின்றி வழங்கப்படுகின்றன.
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள்
முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா காலத்திற்குப் பிறகு, தற்போதுள்ள அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கைகளை ஏற்று, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் அம்சங்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் (Family Pension) தொடர்பான நலத்திட்டங்களை இந்த அரசு முன்னெடுத்து வருகிறது.
ஆளுநருக்கான மரியாதை குறித்து அப்பாவு விளக்கம்
"ஆளுநரை நேரில் சென்று அழைத்தோம். சபாநாயகர் என்ற முறையில் நானும், செயலாளரும் முறைப்படி அழைப்பு விடுத்தோம். இதில் எந்தக் குறையும் வைக்கவில்லை. ஆளுநரின் மாண்பு மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டின் மாண்பும் எங்களால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது," என்று அவர் உறுதிபடத் தெரிவித்தார்.
தேசிய கீதம் மற்றும் சட்டமன்ற மரபுகள் -அப்பாவு
சட்டமன்றத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மற்றும் தேசிய கீதம் இசைக்கப்படுவது ஒரு தொடர் மரபு. இதில் எந்த மாற்றமும் செய்ய முடியாது.
எதிர்கட்சிகளுக்கு பயந்து இந்த அரசு இயங்காது -அப்பாவு
எதிர்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்குப் பதிலளித்த அவர், "யாருக்கும் பயந்து இந்த அரசோ அல்லது சட்டமன்றமோ இயங்காது. மக்கள் நலனே இந்த அரசின் முக்கிய நோக்கம்," என்று கூறித் தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.
