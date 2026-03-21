'பெரியய்யா - சின்னம்மா கூட்டணியில்...' விஜய் சேர்ந்தால் என்னவாகும்? - உருவாகுமா தவெக கூட்டணி?

தவெக கூட்டணி லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்: 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வருகிறது. தேர்தல் தேதி அறிவித்து நாளையுடன் ஒரு வாரக்காலம் நிறைவடைய உள்ள சூழலில் இன்னும் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கவில்லை.
மொத்தம் 5 முனை போட்டியா...?
காரணம், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதிதான் நடைபெற இருக்கிறது. இன்னும் 33 நாள்கள் இருப்பதாலும்; கேரளா, புதுச்சேரி, அசாமில் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி நடைபெற இருப்பதால் பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட தேசிய கட்சிகள் அம்மாநிலத்தில் கவனம் செலுத்தி வருவதால் தமிழ்நாட்டில் தற்போது பெரியளவில் அவர்கள் களமாடவில்லை.
ஆளும் திமுக தலைமையில் காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக, தேமுதிக, மதிமுக உள்ளிட்ட 21 கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்துள்ளன. எதிர்க்கட்சியான அதிமுக தலைமையில் பாஜக, பாமக (அன்புமணி), அமமுக என மொத்தம் 16 கட்சிகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ளன. 234 தொகுதிகளிலும் நாதக தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாக தனித்தே போட்டியிடுகிறது. புதிதாக களம் கண்டுள்ள தவெக இதுவரை கூட்டணி எதையும் உறுதிசெய்யவில்லை. அந்த வகையில், நேற்று வரை சதுரங்க போட்டி நிலவிய தமிழக தேர்தல் களத்தில், நேற்று தடாலடியாக புதிய கூட்டணி உதயமானது.
ராமதாஸ் - சசிகலா கூட்டணி
அன்புமணியுடன் ஏற்பட்ட பிரச்னையில் கட்சியையும், சின்னத்தையும் இழந்து நிற்கும் பாமகவின் நிறுவனரான ராமதாஸ் மற்றும் தனித்துவிடப்பட்ட சசிகலாவும் தற்போது கைக்கோர்த்துள்ளன. ராமதாஸின் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மற்றும் சசிகலாவின் அனைத்திந்திய புரட்சித்தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் இணைந்து தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களில் இணைந்து போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளனர். கொள்கை அளவில் உறுதியாக இருக்கின்ற கட்சிகள் எங்களோடு வரலாம் என்றும் வெற்றி கூட்டணியாக இந்த கூட்டணி அமையும் எனவும் ராமதாஸ் தெரிவித்திருந்தார்.
தனித்துவிடப்பட்ட தவெக
அந்த வகையில், தற்போது தனித்துவிடப்பட்ட கட்சிகள் என பார்த்தால் ராமதாஸின் பாமக, சசிகலாவின் அஇபுதமமுக மட்டுமின்றி, விஜய்யின் தவெக ஆகியவற்றை சொல்லலாம். ஆம், தங்களுடன் கூட்டணிக்கு வரும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு என தவெக சொல்லியும் அக்கட்சியுடன் எந்த கட்சியும் இதுவரை இணையவில்லை.
காங்கிரஸ் கட்சியுடன் திரைமறைவில் தீவிரமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் கடைசி கூட்டணி கைக்கூடவில்லை. மாறாக திமுகவிடம் தவெக-வை காட்டி, கடந்த முறையை விட 3 சீட்களை அதிகமாக பெற்றுக்கொண்டது, காங்கிரஸ். முடிந்தால் 2029-இல் சந்திக்கலாம் என சுபம் போட்டு முடித்த கையுடன், தவெக தனது கொள்கை எதிரியான பாஜகவுடனும் கூட்டணி பேசுவதாக தகவல்கள் கசிந்தன. ஆனால், அது யார் கசியவிட்ட தகவல் என தெரியாவிட்டாலும், நீண்டநாள் கழித்தே தவெகவும் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்தது என்பதையும் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது.
இனி அதற்கும் வாய்ப்பே இல்லை என அனைத்து தரப்பும் தற்போது மறுத்துவிட்டன. இதனால், தவெக மூன்றாவது அணிதான் என்பது தற்போது உறுதியாகி உள்ளது. விஜய்க்கு தற்போது பண்ருட்டி ராமசந்திரனின் எம்.ஜி.ஆர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ளார். இந்த இயக்கம் அரசியலில் போட்டியிடாது, மாறாக தேர்தலில் தவெகவுக்கு தனது முழு ஆதரவை அளிக்கும் என பண்ருட்டியார் தெரிவித்திருந்தார்.
கூட்டணி முக்கியம் அமைச்சரே...
முதல்முறையாக தேர்தல் களத்தை சந்திக்கும் விஜய் (தவெக), தனக்கு எந்தளவிற்கு வாக்கு வங்கி இருக்கிறது என்பதை தெரிந்துகொள்ளவும், புரிந்துகொள்ளவும் வேண்டுமென்றால், யாரின் தயவுமின்றி தனித்து நிற்பதே சரி என சொல்லிவிடலாம், அதில் மறுப்பு ஏதுமில்லை.
ஆனால், இங்கு வெறும் ஓட்டை பிரிப்பதற்காகவும், வாக்கு வங்கியை நிரூபிக்கவும் வரவில்லை என விஜய் நினைக்கிறார் என்றால்; ஆட்சியை பிடிக்க முயல்கிறார் என்றால் நிச்சயம் குறைந்தளவிலான கூட்டணியாவது தவெகவுக்கு தேவை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை. விஜய் பல இடங்களில் தனது அரசியல் ஆதர்சமாக பறைசாற்றும் எம்ஜிஆர் கூட, திமுகவை வீழ்த்த பிரம்மாண்ட கூட்டணியை அமைக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்ததை விஜய்யும் அவரின் வியூக வகுப்பாளர்களும் நிச்சயம் மறுக்க மாட்டார்கள் எனலாம்.
விஜய்க்கு கிடைத்திருக்கும் நல்ல ஆப்ஷன்
அப்படியிருக்க, விஜய்க்கு அனைத்து கதவுகளும் சாத்தப்பட்டுவிட்டன என அரசியல் கதையாடல்கள் வலம் வந்துகொண்டிருக்கும் நேரத்தில், சிறந்த ஆப்ஷனும் தற்போது கிடைத்திருக்கிறது. பண்ருட்டியாரை தொடர்ந்து, தைலாபுரத்து 'பெரியய்யாவையும்', மன்னார்குடி 'சின்னம்மாவையும்' தற்போது விஜய் தனது கூட்டணிக்கு அழைக்கலாம். ராமதாஸிடம் சின்னமும், கட்சியும் இல்லை என்றாலும் கூட அவர் கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக களத்தில் சம்பாதித்திருக்கும் செல்வாக்கை யாராலும் பறிக்க முடியாது. வட மாவட்டங்களில் நிச்சயம் ராமதாஸிற்கு மவுஸ் இருக்கும் என்பதே அரசியல் கணக்காளர்களும் கருதுகின்றனர். அதேபோல், சசிகலாவுக்கு டெல்டாவிலும், தென் மாவட்டங்களிலும் ஓரளவு செல்வாக்கு இருக்கிறது என்றும் நாம் வைத்துக்கொள்ளலாம்.
சமூக வாக்குகளை அள்ளலாம்...?!
வெளிப்படையாக பார்த்தால், வட மாவட்டங்கள் உள்பட சுமார் 60-70 தொகுதிகளில் கணிசமானவர்கள் வன்னியர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இருக்கின்றனர். தென் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் என 40-50 தொகுதிகளில் முக்குலத்தோரின் வாக்குகளும் கணிசமான அளவில் இருக்கிறது. விஜய்க்கு நடுநிலையாளர்களின் வாக்குகள், இளம் வாக்காளர்களின் வாக்குகள், முதல்முறை வாக்காளர்களின் வாக்குகள், நகர்ப்புற மக்களின் வாக்குகள் கிடைக்கும் என பேசப்படும் வேளையில், செங்கோட்டையன் கொங்கு மண்டலத்தை கவனித்துக்கொண்டால், குறைந்தபட்சம் ஈரோடு தொகுதியை கவனித்தால் கூட தவெகவுக்கு கணிசமான வாக்குகள் கிடைக்கலாம். இந்த கூட்டணி அமைந்தால் பல தொகுதிகளை கைப்பற்றும் வாய்ப்பும், பல தொகுதிகளில் இரண்டாம் இடம் பிடிக்கும் வாய்ப்பும் கூட தவெக அணிக்கு கிடைக்கலாம்.
விஜய்க்கு எவ்வளவு வாக்கு கிடைக்கும்?
ஏற்கெனவே, பல்வேறு ஆய்வுகளில் விஜய்க்கு 15%-20% என இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் லயோலா கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர்கள் இந்திய அரசியல் ஜனநாயக அமைப்பு (IPDS) நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் கூட, தவெக 50 இடங்களில் வெற்றி பெறும், 80 இடங்களில் இரண்டாம் இடத்தை பிடிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், முதல்வர் வேட்பாளர் ரேஸில் கூட அந்த கருத்துக்கணிப்பில் ஸ்டாலினுக்கு மிக அருகில் விஜய் இருந்ததை பார்க்க முடிந்தது. மேலும், எந்த கட்சிக்கு உங்களின் வாக்கு என்ற கேள்விக்கு, 19.20 சதவீத மக்கள் தவெகவுக்கு வாக்களித்திருப்பதாக அந்த கருத்துக்கணிப்பில் கூறப்பட்டது. அதேநேரத்தில், திமுகவுக்கு 17.70 சதவீத வாக்குகளே கிடைத்ததாக அதில் சொல்லப்பட்டது. ஆனால், இவை அனைத்தும் விஜய் என்ற ஒற்றை நபருக்கு கிடைத்தவை. வேட்பாளரை அறிவித்து களம் காணும்போது இந்த சதவீதம் குறைய வாய்ப்பிருக்கிறதுதான் என்பதையும் மறுக்க முடியாது.
கொடுக்கும் இடத்தில் விஜய் இருப்பார்...!
இந்தச் சூழலில், விஜய்யின் தவெக, ராமதாஸ் - சசிகலா கூட்டணியுடன் சேர்ந்துகொண்டால் நிச்சயம் வாக்குகளை படுபயங்கரமாக பிரிக்கலாம். இந்த கூட்டணியில ராமதாஸ் - சசிகலா சீனியர்களாக இருந்தாலும், கொடுக்கும் இடத்தில் விஜய்தான் இருப்பார். ராமதாஸ் - சசிகலா விஜய்யை முதல்வராக்க முன் வருவார்களா என்பது கேள்விக்குறிதான். ஆனால், ராமதாஸ் - சசிகலா ஆகியோருக்கு கட்சி பெயர் இருந்தாலும், சின்னம் இல்லை. ஆனால், விஜய்யிடம் இவை அனைத்தும் இருக்கிறது. எனவே, களத்தில் விஜய்தான் இவர்களை விட முன்னிலையில் இருக்கிறார்.
தொகுதி பங்கீடு எப்படி இருக்கும்...?
அப்படியிருக்க, விஜய் கொடுக்கும் தொகுதிகளை வாங்கிக் கொண்டு முடிந்தவரை விசில் சின்னத்திலும் ராமதாஸ் - சசிகலா ஆகியோர் போட்டியிடலாம். இவரும் தலா 20 சீட்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதில் தலா 5 சீட்களில் விசில் சின்னத்தில் கூட போட்டியிடலாம். இதன்மூலம், தவெகவின் விசில் சின்னம் குறைந்தபட்சம் 200க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் போட்டியிடும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். எனவே, ராமதாஸ் - சசிகலா இணைந்து விஜய்யை முதல்வராக்க முடிவெடுத்தால், நிச்சயம் தவெக தலைமையில் மூன்றாவது கூட்டணி அமையலாம்.
யாருக்கு என்ன லாபம்?
ராமதாஸ் - சசிகலா வருவதால் விஜய்க்கு லாபம் என்றாலும், அவர்கள் இருவருக்கும் என்ன லாபம்? என்றும் நீங்கள் கேட்கலாம். இவர்கள் இருவரும் தனித்து நின்றால் கிடைக்கும் லாபத்தை விட இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட கிடைக்கலாம். அதேநேரத்தில், விஜய்தான் ஆட்சியை பிடித்தால் அமைச்சரவையில் கூட இடம் தருகிறேன் என்கிறாரே...(!) இது போதாதா...
ரஜினி நடித்த அண்ணாமலை திரைப்படத்தின் பிரபலமான வசனத்தை போல் - கூட்டி, கழித்து பார்த்து சரியான கணக்கை விஜய் போடும்பட்சத்தில் தேர்தல் களத்தில் ஜொலிக்கும் வாய்ப்பும் அதிகரிக்கும்...
