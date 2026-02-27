English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வேகம் காட்டும் ஸ்டாலின்... நிதானத்தை நம்பும் இபிஎஸ் - தேர்தல் ரேஸில் யார் முன்னிலை?

வேகம் காட்டும் ஸ்டாலின்... நிதானத்தை நம்பும் இபிஎஸ் - தேர்தல் ரேஸில் யார் முன்னிலை?

DMK vs ADMK: 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட உள்ள சூழலில், களத்தில் மூத்த கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுகவின் தற்போதைய நிலை குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - K.Nagappan | Edited by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 27, 2026, 01:23 PM IST
  • இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படலாம்.
  • தமிழ்நாட்டில் நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது.
  • தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கி உள்ளது.

Trending Photos

சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்
camera icon6
Lunar Eclipse 2026
சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்
6 நாட்கள் மலேசியா, சிங்கப்பூர் டூர்.. கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. சூப்பரான வாய்ப்பு!
camera icon7
IRCTC
6 நாட்கள் மலேசியா, சிங்கப்பூர் டூர்.. கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. சூப்பரான வாய்ப்பு!
சிறப்பு ஓய்வூதியம் உயர்வு... தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
camera icon8
Special Pension
சிறப்பு ஓய்வூதியம் உயர்வு... தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
8வது ஊதியக்குழு: முக்கிய கோரிக்கைகளை அடுக்கிய அரசு ஊழியர்கள், எகிறப்போகும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: முக்கிய கோரிக்கைகளை அடுக்கிய அரசு ஊழியர்கள், எகிறப்போகும் சம்பளம்
வேகம் காட்டும் ஸ்டாலின்... நிதானத்தை நம்பும் இபிஎஸ் - தேர்தல் ரேஸில் யார் முன்னிலை?

Tamil Nadu Assembly Election 2026 DMK vs ADMK: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்களே உள்ளன. இன்னும் ஒரு வார காலத்தில் தேர்தல் அட்டவணை அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, தவெக மற்றும் நாதக என நான்கு முனை போட்டி நிலவும் இந்தச் சூழலில், அனைத்து கட்சிகளும் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளை தொடங்கி உள்ளன. இதனால், தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கி உள்ளது. அந்த வகையில், தேர்தல் களத்தில் மூத்த கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுகவின் தற்போதைய நிலை குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

அசுர வேகத்தில் திமுக

ஆளுங்கட்சியான திமுக, வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் பயிற்சி மாநாடு, இளைஞரணி மாநாடு, 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' என்ற பெயரில் மகளிர் மாநாடு என மண்டல அளவில் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி தொடங்கிய திமுகவின் 'தமிழ்நாடு தலைகுனியாது' பிரச்சாரம் தற்போது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

பிப்ரவரி 28ஆம் தேதிக்குள் தமிழ்நாட்டின்  234 தொகுதிகளிலும் முதற்கட்ட பிரச்சாரம் நிறைவடைகிறது. தற்போது வரை 192 தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், குறுகிய காலத்தில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள வாக்காளர்களைச் சென்றடைவதே திமுகவின் முக்கிய இலக்காக உள்ளது.

22 பேச்சாளர்கள்

அமைச்சர்கள் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், கோவி.செழியன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் திருச்சி சிவா, தயாநிதி மாறன் என 22 நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று மக்களைச் சந்திப்பதோடு, தெருமுனைக் கூட்டங்கள், பொதுக்கூட்டங்கள் வழியாக திமுக அரசின் சாதனைகளான மகளிர் உரிமைத் தொகை, விடியல் பேருந்து, காலை உணவுத் திட்டம் போன்ற திட்டங்களை விளக்கி வருகின்றனர்.

திருச்சி மாநாட்டுக்கு ரெடியாகும் திமுக 

அதேசமயம், மத்திய பாஜக அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி ஒதுக்கீட்டில் காட்டும் பாரபட்சம், மாநில உரிமைகள் பறிப்பு குறித்தும் மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. திமுக தனது தேர்தல் இயந்திரத்தை முழு வீச்சில் இயக்கி, மார்ச் 9ஆம் தேதி திருச்சியில் நடைபெற உள்ள 'ஸ்டாலின் தொடரட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்' என்ற பிரம்மாண்ட மாநில மாநாட்டிற்குத் தயாராகி வருகிறது.

வேகம் காட்டாத அதிமுக

மறுபுறம் அதிமுக தரப்பில் தொய்வும், சோர்வும் நிலவுவதாகக் கருதப்படுகிறது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வந்தாலும், இன்னும் 234 தொகுதிகளையும் அவர் எட்டவில்லை. 60க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. மேலும், தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகளை திமுக தொடங்கிவிட்ட நிலையில், அதிமுக இன்னும் அந்தப் பணியைத் தொடங்கவில்லை. 

மார்ச் 1ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி தமிழகம் வந்துபோன பிறகுதான் அதிமுகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்துப் பேச்சுவார்த்தை தொடங்க உள்ளதாக தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்தில் மதுராந்தகத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்துகொண்ட மாநாடும் பாஜகவால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டதுதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கூட்டணியில் யார் கை ஓங்குகிறது...?

அந்த மாநாட்டுக்குப் பிறகு தினகரன், அன்புமணி, எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் ஒரே மேடையிலோ, ஒரே பொதுக்கூட்டத்திலோ பங்கேற்கவில்லை. கூட்டணிக் கட்சிகளுடனான ஒருங்கிணைப்பு இல்லாததே இதற்குக் காரணம் என்று கூறப்படும் நிலையில், தொகுதிப் பங்கீடு குறித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தாததும் அதிமுகவிற்குப் பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது. கூட்டணி கட்சிகளை ஒருங்கிணைப்பதில் அதிமுகவை விட பாஜகவின் கைதான் கூட்டணியில் ஓங்கி ஒலித்த நிலையில், தொகுதி பங்கீட்டில் அதிமுக தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டுமா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.  

சர்ச்சையான கருணைத் தொகை

அதிமுக 3 கட்டத் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அளித்த நிலையில், ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 10 ஆயிரம் ரூபாய் கருணைத் தொகை வழங்கப்படும் என்பதும் சர்ச்சையானது. கருணைத் தொகை என்று ஏன் குறிப்பிட வேண்டும் என்று விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், உதவித்தொகை என்று பின்னர் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இதனிடையே பாஜக மூலம்தான் அமமுகவுக்கான தொகுதிப் பங்கீடு முடிவு செய்யப்படும் என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளதும் குழப்பத்தையும், கலக்கத்தையும் அதிகப்படுத்தியுள்ளது.

களத்தில் முந்துவது யார்...?

தேர்தல் களத்தில் முந்த வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் செயல்படும் திமுக, தேர்தல் தேதியை அறிவிப்பதற்கு முன் மண்டல வாரியாக வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கான பயிற்சி மாநாடுகள், இளைஞரணி நிர்வாகிகள் சந்திப்பு, மகளிரணி மாநாடுகளை நடத்தி முடித்துவிடத் திட்டமிட்டுள்ளது. அதனாலேயே தற்போது  மிகுந்த வேகத்தில் தேர்தல் களத்தில் திமுக முந்துவதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கூறிவருகின்றனர். தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பே திமுக காட்டும் இந்த வேகம், வரும் தேர்தலில் அக்கட்சியின் வலிமையை நிரூபிக்கும் முக்கிய நகர்வாக இருக்கும் என்றும், மார்ச் முதல் வாரத்தில் களத்தில் முந்துவது யார் என்பது உறுதியாகத் தெரிந்துவிடும் என்றும் அரசியல் நோக்கர்கள் கணித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | திமுகவில் ஓபிஎஸ்... இனி விஸ்வாசம் ஸ்டாலினுக்கா...? அரசியல் எதிர்காலம் என்ன?

மேலும் படிக்க | சிறப்பு ஓய்வூதியம் உயர்வு... தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி

மேலும் படிக்க | கே.என். நேரு மீதான வழக்கு: ஏன் இவ்வளவு அவசரம்...? - இன்பதுரைக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
DMK vs AIADMKDMK vs ADMKTN Assembly Election 2026TamilnaduTamil News

Trending News