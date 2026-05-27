/குதிரைக்கும் அரசியலுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? தமிழக அரசியலில் ‘ஹார்ஸ் டிரேடிங்’ என்றால் என்ன?”

Horse Trading Meaning : சமீப காலமாக, தமிழ்நாட்டு அரசியலை புரட்டிப்பார்த்தால் ‘குதிரை பேரம்’ ன்கிற வார்த்தை அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு அர்த்தம் என்ன? இதோ முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Horse Trading Meaning : தமிழ்நாட்டில், எங்கு திரும்பினாலும் அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் ‘குதிரை பேரம்’ என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அதாவது, தவெககட்சிக்கு அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டாக தாவியதற்கு காரணம், ‘குதிரை பேரம்தான்’ என்பது எதிர்கட்சிகளின் வாதமாக இருக்கிறது. அது சரி, குதிரை பேரம் என்றால் என்ன? குதிரைக்கும் அரசியலுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? என்பது குறித்து முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழக அரசுகளில் தற்போது அடிக்கடி கேட்கும் வார்த்தை குதிரை ராம் பேரம். அரசியலுக்கும் குதிரைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று எப்போதாவது யோசித்தது உண்டா? பழங்காலத்தில் குதிரைகள் மிகவும் மதிப்புமிக்க சொத்தாக இருந்ததால், குதிரை வியாபாரம் பெரிய மற்றும் லாபகரமான தொழிலாகக் கருதப்பட்டது. அதனாலேயே அந்தத் தொழிலில் ஏமாற்று வேலைகளும் அதிகமாகவே இருந்தன.
குறிப்பாக ஐரோப்பாவில், horse whisperers என்று அழைக்கப்பட்ட குதிரை வியாபாரிகள், தரம் இல்லாத குதிரைகளைக் கூட தந்திரமாக விற்பனை செய்திருக்கிறார்கள். குதிரை வாங்க வருகிறவர்களும் கடுமையான பேரம் பேசி, சில நேரங்களில் ஏமாற்று முறைகளிலும் ஈடுபட்டதாக வரலாற்றுச் சான்றுகள் கூறுகின்றன. இதன் காரணமாகவே, "Horse Trading" என்ற சொல், காலப்போக்கில் "நேர்மையற்ற பேரம்" அல்லது "மறைமுக ஒப்பந்தம்" என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படத் தொடங்கியது.
இன்று அரசியலில், ஒரு கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லது பிற கட்சிகளின் ஆதரவைப் பதவி, பணம் அல்லது அதிகாரத்திற்காக மாற்றிக் கொள்வது போன்ற செயல்களை "குதிரை பேரம்" என்று குறிப்பிடுவது உலகெங்கும் வழக்கமாகிவிட்டது. தமிழக அரசியலிலும் தற்போதைய சூழலில் இந்த வார்த்தைதான் ஹாட் டாப்பிக்காக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
கூட்டணி மற்றும் பெரும்பான்மை அரசியல்: ஒரு கட்சி தனிப் பெரும்பான்மை பெறத் தடுமாறும் போதோ, அல்லது ஆட்சியைத் தக்கவைக்க சில இடங்களே தேவைப்படும் போதோதான் இந்த குதிரை பேரம் திரைமறைவில் வேகம் எடுக்கிறது.
பதவி மற்றும் பண பலம்: கொள்கைக்காக கட்சி ஆரம்பிப்பது என்ற நிலை மாறி, தங்களுக்கு சாதகமான பதவிகள், துறைகள் அல்லது பெரும் பணப் பரிமாற்றங்கள் அடிப்படையில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் தங்கள் ஆதரவை மாற்றிக்கொள்ளும் போது மக்களாட்சியின் தத்துவம் கேள்விக்குறியாகிறது.
ரிசார்ட் அரசியல் (Resort Politics): தமிழக அரசியலில் குதிரை பேரம் என்று சொன்னாலே நினைவுக்கு வருவது 'ரிசார்ட் அரசியல்' தான். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மாற்று கட்சிக்கு தாவிவிடக் கூடாது என்பதற்காக, சொகுசு விடுதிகளில் அடைத்து வைக்கப்படும் கலாச்சாரம் இங்கு பலமுறை அரங்கேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
குதிரை பேரங்களைத் தடுக்க 1985-ல் 52-வது அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்தத்தின் மூலம் "கட்சித்தாவல் தடைச் சட்டம்" (Anti-Defection Law) கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால், சட்டங்கள் கடுமையாக்கப்படும் போதெல்லாம், அதை உடைப்பதற்கான தந்திரங்களையும் அரசியல்வாதிகள் கண்டுபிடித்து விடுகிறார்கள்.
ஒருவர் தனியாகக் கட்சி மாறினால் பதவி பறிபோகும் என்பதால், ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு கட்சியின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்களைத் தங்கள் பக்கம் இழுத்து, மொத்தக் கட்சியையும் அல்லது கூட்டணியையும் உடைக்கும் புதிய பாணி குதிரை பேரம் இப்போது நவீன அரசியலில் அரங்கேறி வருகிறது.