மாநில கல்வி கொள்கை: தமிழகத்தில் வருகிறது திறந்த புத்தகத் தேர்வு.. Open Book Exam என்றால் என்ன?

Tamil Nadu State Education Policy: தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (ஆக. 08) மாநில கல்விக் கொள்கையை அதிகாரபூர்வமாக வெளியிட்டார். இந்த மாநில கல்விக் கொள்கையில் திறந்த புத்தகத் தேர்வு அறிமுக செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Open Book Exam என்றால் என்ன? என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 8, 2025, 02:02 PM IST
  • தமிழ்நாடு மாநில கல்விக் கொள்கை
  • திறந்த புத்தக் தேர்வு முறை என்றால் என்ன?

மாநில கல்வி கொள்கை: தமிழகத்தில் வருகிறது திறந்த புத்தகத் தேர்வு.. Open Book Exam என்றால் என்ன?

Open Book Examination System: திமுக அரசு கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு பொற்றுப்பேற்றப் பின்னர் தமிழ்நாட்டுக்கென தனி கல்விக் கொள்கையை உருவாக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தது. இதையடுத்து முதற்கட்டமாக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி டி./ முருகேசன் தலைமையில் 14 பேர் கொண்ட ஒரு குழுவை தமிழக அரசு அமைத்தது. இந்த குழுவில் துணை வேந்தர்கள், ஆனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்கள், நியுணர்கள் உள்ளிட்டோர் அடங்குவர். இவர்களின் நீண்ட ஆய்வுக்கு பின்னர், கடந்த ஆண்டு ஜூலை 1ஆம் தேதி ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி டி. முருகேஷ் தலைமையிலான குழு அறிக்கையை தமிழக அரசிடம் சமர்ப்பித்தது. 

அதன் அடிப்படையில் தற்போது தமிழக அரசு மாநில கல்விக் கொள்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது. தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், தமிழ்நாடு இருமொழி கொள்கையை மட்டுமே பின்பற்றும் என்றும் மும்மொழி கொள்கையை எப்போது தமிழகம் பின்பற்றாது என்றும் திட்டவட்டமாக கூறினார். இந்த கல்விக்கொள்கையின் மூலம் மாணவர்கள் பாடத்தை மனப்பாடம் செய்வதை விட, சிந்தித்து புரிந்து படிக்க வேண்டும் என விரும்புகிறோம் என தெரிவித்தார். மேலும், கல்வியை ஒரு மாற்றத்தை உறுவாக்கப்போகிறோம் என்றும் அனைவருக்கும் கல்வி அளிப்பதே எங்கள் நோக்கம் என்றும் யாரும் பின்தங்கிவிடக் கூடாது என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.  

திறந்த புத்தக் தேர்வு என்றால் என்ன? 

இந்த மாநில கவ்லிக் கொள்கையில் திறந்த புத்தகத் தேர்வு முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதன் நோக்கமே மாணவர்கள் மனபாடம் செய்யாமல், பாடத்தை புரிந்து படிக்க வேண்டும் என்பதுதான். தேர்வுக்கு என தனி Referance புத்தகம் ஒன்று வழங்கப்படும். அதை பார்த்து, புரிந்து தேர்வு எழுதலாம். இந்த தேர்வு முறையில், மாணவர்கள் தேர்வு எழுதும்போது பாடப்புத்தகங்கள் குறிப்புகள் அல்லது பிற அனுமதிக்கப்பட்ட புத்தக் குறிப்புகளை தேர்வு எழுத பயன்படுத்தலாம். இது தகவல்களை மனப்பாடம் செய்வதில் இருந்து விலகி, அவற்றை புரிந்து கொண்டு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் பயன்படுத்துவதாகும். 

திட்டத்தின் நன்மைகள் என்ன? 

இந்த திறந்த புத்தகத் தேர்வு முறை நீண்டகால புரிதலை ஊக்குவிக்கிறது. மனப்பாடம் செய்வதை இந்த திட்டம் குறைக்கிறது. தேர்வு குறித்த ஒருவிதமான பயத்தை குறைக்கிறது. மேலும், இதன் மூலம், ஒரு பாடத்தை எதற்காக நாம் படிக்கிறோம் என்ற புரிதலை மாணவர்களுக்கு வழங்குகிறது. 

