  • ஆலங்கட்டி மழைக்கு பில் கேட்ஸ் காரணம்? தமிழகத்தில் நடந்த அதிசயம்!

ஆலங்கட்டி மழைக்கு பில் கேட்ஸ் காரணம்? தமிழகத்தில் நடந்த அதிசயம்!

Tamil Nadu Weatherman On Hail Rainfall: தமிழகத்தில் கடந்த மார்ச் 17ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 19ஆம் தேதி திடீரென மழை பெய்தது.  தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, பெங்களூரு, கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது. திடீரென பெய்த ஆலங்கட்டி மழைக்கு பீட் கேட்ஸ் காரணம் என கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது அதற்கு தமிழ்நாடு வெதர்மேன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.    

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 21, 2026, 04:47 PM IST
  • தமிழகத்தில் பெய்த ஆலங்கட்டி மழை
  • ஆலங்கட்டி மழைகள் இயற்கையானவை, பருவநிலை சார்ந்தவை
  • பில் கேட்ஸ் காரணம் என்பது தவறானவை

ஆலங்கட்டி மழைக்கு பில் கேட்ஸ் காரணம்? தமிழகத்தில் நடந்த அதிசயம்!

Tamil Nadu Weatherman Latest: தமிழகத்தில்  மார்ச் 17 முதல் 19ஆம் தேதிகளில் பெய்த ஆலங்கட்டி மழை குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். அதாவது, ஆலங்கட்டி மழைக்கு பில் கேட்ஸ் காரணமா என்பது குறித்து  தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் இருந்தது. இந்த நிலையில், அதற்கு அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஆலங்கட்டி மழை

தமிழகத்தில் வெயில் காலம் தொடங்கிவிட்ட நிலையில், திடீரென கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு மழை பெய்தது. தென்மாவட்டங்கள், வட மாவட்டங்களில் திடீரென மழை பெய்தது. குறிப்பாக, சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, கள்ளக்குறிச்சி, நெல்லை, நீலிகிரி, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழை பெய்தது. வெயிலுக்கு நடுவே பெய்த திடீர் மழையால் மக்கள் ஆச்சரியம் அடைந்தனர். இந்த நிலையில், இதுகுறித்து தற்போது தமிழ்நாடு வெதர்மேன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதாவது, இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் அண்மையில் பெய்த மழை, இடியுடன் கூடிய மழை, பலத்த காற்று மற்றும் ஆலங்கட்டி மழை காரணமாக, சமூக ஊடகங்களில் Bill Gates மற்றும் “Chemtrails” குறித்து பல தவறான தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையா? பார்க்கலாம் என கூறியிருக்கிறார்.

ஆலங்கட்டி மழை எப்படி உருவாகிறது?

தொடர்ந்து, தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறுகையில், இடியுடன் கூடிய மேகங்களில் உருவாகும் பலமான மேலேற்ற காற்று (updrafts), நீர்த்துளிகளை மிக உயரமான குளிர் அடுக்கு பகுதிகளுக்கு தூக்கிச் செல்கிறது. அங்கு அவை உறைந்து, அளவில் பெரிதாகி, எடையால் கீழே விழும்போது ஆலங்கட்டி மழையாக மாறுகின்றன. இந்த நிகழ்வு இந்தியாவில் பொதுவாக ஏப்ரல்–மே மாதங்களில் காணப்படும், மேலும் அவை பெரும்பாலும் தனித்தனியான (isolated) இடங்களில் மட்டுமே ஏற்படும்.

மார்ச் மாத ஆலங்கட்டி மழை எப்படி வேறுபடுகிறது?

 ஏப்ரல்–மே மாத ஆலங்கட்டி மழைகள் பொதுவாக குறுகிய காலமும், தனிப்பட்ட பகுதிகளிலும் மட்டுமே இருக்கும். ஆனால் மார்ச் மாதத்தில் ஏற்படும் ஆலங்கட்டி மழைகள் பெரும்பரப்பில் (widespread) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த (synoptic scale) அமைப்புகளால் ஏற்படுகின்றன. இதற்கு முக்கிய காரணம்: மேல் மட்ட வளிமண்டல அமைப்புகள் (Upper-level systems), மேற்கத்திய குறுக்கீடுகள் (Western Disturbances), தாழ்வுப் பகுதி பள்ளங்கள் (Troughs), ஜெட் ஸ்ட்ரீம் (Jet Stream) மாற்றங்கள்.

இவை அனைத்தும் மேல் வளிமண்டல விலகலை (Upper Air Divergence) அதிகரித்து, கடுமையான வானிலை உருவாக உதவுகின்றன. ஈரப்பதம் மற்றும் நில வெப்பத்துடன் இணைந்து, பரவலான இடியுடன் கூடிய மழை மற்றும் ஆலங்கட்டி மழையை உருவாக்குகின்றன.

புள்ளிவிவரங்கள் என்ன சொல்கின்றன?

கடந்த 40 ஆண்டுகளின் தரவுகளின்படி: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஆலங்கட்டி மழை அதிகம் பதிவாகியுள்ளது உச்ச காலம்: மார்ச் முதல் பாதி (91–95% வாய்ப்பு) குறைந்த வாய்ப்பு (6–10%): குஜராத், சத்தீஸ்கர், தமிழ்நாடு, திரிபுரா, மேகாலயா, சிக்கிம், நாகாலாந்து. மார்ச் மாதத்தில் அதிக ஆலங்கட்டி மழை ஏற்பட்ட ஆண்டுகள்: 1951, 1957, 1978, 1981, 1986, 1989, 2012, 2014, 2015, 2026 ஆகும்.

முக்கிய காரணம்: மேல் வளிமண்டல இயக்கங்கள்: ஜெட் ஸ்ட்ரீம் மற்றும் பள்ள அமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய மேல் வளிமண்டல விலகல், கடுமையான வானிலை உருவாக்குவதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இதை உலகளாவிய வானிலை நிபுணர்கள் ஏற்கின்றனர்.

தீர்மானம் (Conclusion)

“Chemtrails” என்பது ஒரு முற்றிலும் தவறான சதி கோட்பாடு. விமானங்கள் பின்னால் காணப்படும் கோடுகள்: அவை Contrails (நீராவி உறைதல்) இயல்பான நிகழ்வு எந்த விஞ்ஞான ஆதாரமும் இல்லை. பெரிய அளவில் மழையை உருவாக்க ஆலங்கட்டி மழையை கட்டுப்படுத்த அல்லது வானிலையை மனிதர்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதனால்,  Bill Gates அல்லது “Chemtrails” காரணமாக மார்ச் மழை ஏற்பட்டது என்ற தகவல்கள் முழுக்க முழுக்க தவறானவை

உண்மையான காரணம் என்ன?

மார்ச் மாத மழை மற்றும் ஆலங்கட்டி மழைகள் இயற்கையானவை, பருவநிலை சார்ந்தவை. காரணங்கள் வளிமண்டல அசாதாரண நிலை (Instability) ஈரப்பதம் (Moisture incursion), மேற்கத்திய குறுக்கீடுகள் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வளைவு (Kink in Jet Stream) தான்.

தமிழ்நாடு சிறப்பு நிலை

தமிழ்நாட்டில் ஆலங்கட்டி மழை சாதாரணமாக ஏப்ரல்–மே மாதங்களில் அவை பொதுவாக தனித்தனியானவை. ஆனால் மார்ச் 18–19ஆம் தேதிகளில் மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக ஆலங்கட்டி மழை. இதற்கான முக்கிய காரணம். ஜெட் ஸ்ட்ரீம் மிக தெற்காக தமிழ்நாடு வரை இறங்கியது. சாதாரணமாக அது மகாராஷ்டிரா / கர்நாடகா வரை மட்டுமே இருக்கும். 

ஏன் ஆலங்கட்டி பனி மணிநேரங்கள் கரையாமல் இருந்தது?

ஆலங்கட்டி பனி தரையில் தேங்கும்போது அது ஒரு குளிர் சேமிப்பகமாக (Heat Sink) செயல்படுகிறது. தரை மற்றும் அருகிலுள்ள காற்றை குளிர்விக்கிறது. இதனால் ஒரு சிறிய குளிர் சூழல் (Micro-climate) உருவாகிறது. அதனால் பனி பல மணி நேரம் கரையாமல் இருக்கும். 2012 மார்ச் ஊட்டி ஆலங்கட்டி மழை நினைவிருக்கிறதா? அப்போது ஊட்டி, பல மணி நேரம் காஷ்மீர் போல மாறியது" என்று கூறினார்.

