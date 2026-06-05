/அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலக 10 முக்கிய காரணங்கள்.. என்னென்ன தெரியுமா?

Annamalai Resigns BJP Latest News: அண்ணாமலை பாஜகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகி உள்ளார். அண்ணாமலையின் ராஜினாமாவை ஏற்பதாக பாஜக தேசிய தலைமை அறிவித்துள்ளது. தனது புதிய அரசியல் பயணம் குறித்த அறிவிப்பை இன்று (ஜூன் 5) பகல் 12 மணிக்கு அண்ணாமலை வெளியிட உள்ளார். இந்த நிலையில், அண்ணாமலையின் ராஜினாமா கடிதத்தை தேசிய பாஜக தலைமை ஏற்று அறிவிப்பை வெளியிட்டள்ளது. எனவே, அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலகுவதற்கு 10 முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. அது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
தமிழக பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை 2021ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் நியமிக்கப்பட்டால். கர்நாடக ஐபிஎஸ் அதிகாரியான அவர், தமிழக பாஜகவின் தலைவராக 2021 பொறுப்பேற்றார். அவர் தலைவரகா இருந்தபோது ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும், எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி சரமாரியாக அண்ணாமலை விமர்சனம் செய்து வந்துள்ளார். தமிழகத்தில் பாஜக வளர்வதற்கு அண்ணாமலை முக்கிய புள்ளியாக செயல்பட்டார். அண்ணாமலையின் பேச்சுக்கு தனியாக ரசிகர்கள் பட்டாளமே இருக்கிறது.
மேலும், இளைஞர்களின் ஆதரவும் பெரிய அளவில் அண்ணாமலைக்கு இருக்கிறது. 2025ஆம் ஆண்டு வரை அண்ணாமலை தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்தார். அதன்பிறகு, உட்கட்சி அரசியல் காரணமாக, அண்ணாமலையை தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து பாஜக தலைமை நீக்கி, தமிழக பாஜக தலைவராக நயினார் நாகேந்திரன் நியமிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், அண்ணாமலை புதிய கட்சி தொடங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த பரபரப்புக்கு மத்தியில் டெல்லி சென்ற அண்ணாமலை பாஜக தேசிய தலைவர் நிதி நபின், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாஜக தேசிய பொதுச் செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ் ஆகியோரை சந்தித்து தனது முடிவை தெரிவித்தார். அமித் ஷாவிடம் தனது ராஜினாமா கடிதத்தையும் அண்ணாமலை அளித்துள்ளார். நேற்று அண்ணாமலையின் பிறந்தநாள். இந்த நாளில் புதிய கட்சி தொடங்குவதாக அறிவிக்க இருந்தது. ஆனால், அண்ணாமலை நேற்று டெல்லியில் இருந்தார். டெல்லியில் நேற்று பிரதமர் மோடியை அண்ணாமலை சந்திதுது பேசினார்.
தனது நிலைப்பாடடை பிரதமரிடம் விளக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனை அடுத்து, தற்போது அண்ணாமலையின் ராஜினாமா கடிதத்தை பாஜக தலைமை ஏற்றுள்ளது. இதன் மூலம் அதிகாரப்பூர்வமாக பாஜகவில் இருந்து அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து அண்ணாமலை விலகியுள்ளார். அண்ணாமலை விலகுவதற்கான 10 காரணங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
BJP National President Nitin Nabin has accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu Ex-State President K Annamalai from the primary membership of the Party. pic.twitter.com/qaQ9gWPL6g— ANI (@ANI) June 5, 2026
இதுபோன்ற காரணங்களால் தான், பாஜகவில் இருந்து அண்ணாமலை விலகியுள்ளார். மேலும், புதிய கட்சி தொடங்கும் முடிவையும் அண்ணாமலை எடுத்துள்ளதாக அவரது வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.