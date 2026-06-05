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அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலக 10 முக்கிய காரணங்கள்.. என்னென்ன தெரியுமா?

Annamalai Resigns BJP  Latest News: அண்ணாமலை பாஜகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகி உள்ளார். அண்ணாமலையின் ராஜினாமாவை ஏற்பதாக  பாஜக தேசிய தலைமை அறிவித்துள்ளது. அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலகுவதற்கான முக்கிய காரணங்களை இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 05, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:45 AM IST
அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலக 10 முக்கிய காரணங்கள்.. என்னென்ன தெரியுமா?
Image Credit: Annamalai Resigns BJP Latest News

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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