கரூர் முதல் உதவித்திட்டம் வரை.. தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள 15 முக்கியமான அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Government Key Announcements: தமிழக அரசு மற்றும் மத்திய அரசின் பல்வேறு அறிவிப்புகள் பற்றிய தகவல்கள் குறித்து பார்ப்போம். குரூப் 4 வேலை காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு, பிரதமரின் உதவித்தொகை திட்டம், ஆதார் அட்டை புதுப்பிப்பு கட்டணங்களில் மாற்றங்கள், சென்னை மற்றும் ராமேஸ்வரம் இடையே வந்தே பாரத் ரயில்கள் அறிமுகம், MBBS/BDS கவுன்சிலிங் செயல்முறை குறித்த அப்டேட் மற்றும் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம், ஹஜ் யாத்திரை மற்றும் மீன்வள மேலாண்மை படிப்புகள் தொடர்பாக தமிழக அரசு சார்பில் வெளியிட்டுள்ள 15 முக்கியமான அறிவிப்புகள் என்னென்ன என்பதை பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
1. கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம்:
110 பேர் காயமடைந்தனர், 51 பேர் குணமடைந்தனர். கரூரில் கூட்டு நெரிசலில் சிக்கி காயமடைந்த 110 பேரில் 51 நபர்கள் குணமடைந்தனர் என ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். மருத்துவமனைகளில் 60 பேருக்கு உயர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது எனவும் கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் 51 பேருக்கும் அமராவதி மருத்துவமனையில் இரண்டு பேருக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது எனவும் தெரிவித்தார். கரூரில் விஜய் பிரச்சார கூட்ட நெர்சலில் 41 பேர் பலியான சம்பவத்தில் ஏடிஎஸ்பியான பிரேமானந்த் புதிய விசாணை அதிகாரியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
2. மதுபான விற்பனை தடை:
அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி தினத்தை முன்னிட்டு மதுபான விற்பனை செய்யக்கூடாது எனவும், மீறினால் மதுபான விற்பனை விதிகளின் படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
3. சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்:
ஆயுத பூஜை மற்றும் காலாண்டு விடுமுறையை முன்னிட்டு, தெற்கு ரயில்வே மூன்று சிறப்பு ரயில்களை இயக்கயுள்ளது. அதாவது இன்று இரவு 10:15 மணிக்கு சென்னை எலும்பூரில்ிருந்து புறப்படும் இந்த சிறப்பு ரயிலானது மறுநாள் மதியம் 2:5 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தை சென்றடைகிறது. மறு மார்க்கத்தில் இந்த சிறப்பு ரயிலானது திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்திலிருந்து அக்டோபர் 5ஆம் தேதி ஞாயிற்றிக்கிழமை மாலை 4:30 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 10:30 மணிக்கு சென்னை எலும்பு ரயில் நிலையத்தை வந்தடைகிறது. இதேபோல தாம்பரத்திலிருந்து செங்கோட்டைக்கு இன்று 30ஆம் தேதி முன்பதிவில்லா பெட்டிகளை கொண்ட சிறப்புரையில் இயக்கப்படுகிறது. தாம்பரத்திலிருந்து மாலை 4:15 மணிக்கு புறப்படும் இந்த சிறப்பு ரயிலானது மறுநாள் அதிகாலை 3:00 மணிக்கு செங்கோட்டை ரயில் நிலையத்தை சென்றடைகிறது. சென்னை எலும்பூரிலிருந்து இன்று 30 ஆம் தேதி இரவு 11:45 மணிக்கு புறப்படும் இந்த சிறப்பு மெமோ ரயிலானது மறுநாள் காலை 10 15 மணிக்கு மதுரையை சென்றடையும்.
4. வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கம்:
சென்னை ராமேஸ்வரம் இடையே வந்தே பாரத் ரயிலை இயக்க தெற்கு ரயில்வே முடிவு செய்துள்ளது. எலும்பூர் அல்லது தாம்பரத்திலிருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு வந்தே பாரத் ரயிலை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சென்னையிலிருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு பகல் நேரத்தில் வந்தே பாரத் ரயிலை இயக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. ஒரே நாளில் ராமேஸ்வரம் சென்று சென்னை திரும்பும் வகையில் இந்த ரயில் பாதை திட்டமிட முடிவு செய்துள்ளது.
5. ஓய்வூதிய திட்ட மாற்றம்:
தேசிய ஓய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் உள்ள தகுதி வாய்ந்த ஊழியர்கள் முன்பு ஓய்வு பெற்றவர்கள் ஆகியோர் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய திட்டத்தில் இணைவதற்கு இன்றே கடைசி நாளாகும். தேசிய ஓய்வுதிய திட்டத்தில் இருக்கும் ஊழியர்கள் 2025 செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஒருங்கிணைந்த ஓய்வுதிய திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்க முடியாது. இன்றைக்குள் ஓய்வுதிய திட்டத்தை மாற்றி கொள்ள விரும்பாதவர்கள் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வுதிய திட்டத்தில் தொடர்வார்கள்.
6. வானிலை நிலைமை:
மேற்கு விதர்பா மற்றும் வடக்கு மத்திய மகாராஷ்டிரா பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று மிதமான மழை மற்றும் மணிக்கு 30-40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த தரைக்காற்று வீசும். மேலும் தமிழகத்தில் இன்று முதல் அக்டோபர் 4 ஆம் தேதி வரை ஓரிருடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
7. ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளின் இடமாற்றம்:
தமிழ்நாடு அரசு மூன்று ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்துள்ளது. தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக நிர்வாக இயக்குனராக அண்ணாதுறை நியமனம் செய்யப்பட்டார். பால் உற்பத்தி மற்றும் பால் மேம்பாட்டு ஆணையரகத்தின் ஆணையராக ஜான் லூயிஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். சென்னை மாநகராட்சி இணை ஆணையராக கற்பகம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
8. முதலமைச்சர் கோப்பை 2025 eஸ்போர்ட்ஸ் சேர்க்கை:
2025 முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டியில் முதன்முறையாக eஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு சேர்க்கப்பட்டு, முன்பதிவு cmபy.in இல் நடைபெற்று வருகிறது.தற்போது இந்த போட்டிக்கான முன்பதிவு https://cmtrophy.sdat.in/cmtrophy என்ற இணையத்தளத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி முதல் 14ஆம் தேதி வரை அட்டவணைப்படி போட்டிகளும் நடைபெறும்.
9. ஹஜ் பயணத் தேதி அறிவிப்பு:
தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஹச் யாத்திரை செல்வோருக்கான பயண தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 2026 மே 17 முதல் 20ஆம் தேதி சென்னையிலிருந்து ஜிதாவுக்கு ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளலாம் என்றும் மறுமார்க்கமாக மதினாவிலிருந்து சென்னைக்கு ஜூன் 5 முதல் எட்டாம் தேதி வரை பயணம் மேற்கொள்ளலாம் என்றும் இந்திய ஹஜ் அசோசியேஷன் தலைவரான பிரசிடன்ட் அபூபக்கர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
10. ஆதார் திருத்த கட்டண உயர்வு:
அக்டோபர் 1 முதல் பெயர், முகவரி, பிறப்பு தேதி மற்றும் மொபைல் எண் மாற்றத்திற்கான கட்டணம் 50 ரூபாயிலிருந்து 75 ரூபாய் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. புகைப்படம் மற்றும் பயோமெட்ரிக் அப்டேட் கட்டணம் 100 ரூபாயிலிருந்து 125 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
11. பிரதமர் கல்வி உதவித்தொகை:
இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் , பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள். சீர்மரபினர் ஆகிய பிரிவுகளை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் வகையில் பிரதமரின் கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. பிரதமரின் கல்வி உதவித்தொகை பெற scholarships.gov.in என்ற இணையத்தளத்தில் இன்று 30 ஆம் தேதி மாலைக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பத்தை கல்வி நிறுவனங்கள் அக்டோபர் 15 ஆம் தேதிக்குள் சரிபார்க்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
12. எம்பிபிஎஸ் மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வு:
நடப்பாண்டு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வு வரும் ஆறாம் தேதி தொடங்குகிறது. இந்த சுற்று மருத்துவ படிப்பை எப்படியாவது உறுதி செய்ய விரும்பும் மாணவர்களுக்கு ஒரு கடைசி மற்றும் முக்கியமான வாய்ப்பாகும். மேலும் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் அரசு கட்டணத்தை மீறினால் அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்படும்.
13. குரூப் 4 பணியிட எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு:
சுமார் 11. 48 லட்சலட்சம் பேர் எழுதிய குரூப் 4 பணியிடங்களுக்கான எண்ணிக்கை மேலும் 727 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமில்லாமல் கலந்தாய்வுக்கு முன்பாக மேலும் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படும் என்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது.
14. மீன் தொழில்கள் மேலாண்மை எம்பிஏ படிப்பு விண்ணப்பங்கள்:
தமிழ்நாடு மீன்வள பல்கலைக்கழகம் 2025-26 கல்வியாண்டுக்கான 20 இடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படிப்பில் சேர விரும்புபவர் பல்கலைக்கழகத்தின் இணையத்தளமான tnjf.ac.in மூலமாக அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் நவம்பர் 17ஆம் தேதி வகுப்புகள் தொடங்கும் எனவும் பயிற்சி கட்டணம் உள்ளிட்ட இதர விவரங்களை இணையத்தளத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
15. தமிழறிஞர்களுக்கு உதவித் தொகை திட்டம்:
அகவை முதிர்ந்த தமிழறிஞர்களுக்குத் திங்கள்தோறும் உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் தமிழறிஞர்கள் மாதம் 8000 ரூபாய் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். தமிழ்நாடு அரசு தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சார்பாக தமிழுக்கு அருந்தொண்டாற்றி வரும் அகவை முதிர்ந்த தமிழறிஞர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம் செயற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.ஆண்டுதோறும் 100 தமிழறிஞர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த எண்ணிக்கை ஆண்டுக்கு 150-ஆக உயர்த்தப்படும்.
மேலும் படிக்க - ஹோட்டல் வைத்திருப்பவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் பரிசு - தமிழ்நடு அரசின் குட் நியூஸ்
மேலும் படிக்க - கரூர் விவகாரம்: பிரபல யூடியூபர் கைது! கூடவே 2 முக்கிய தவெக நிர்வாகிகளும்..
மேலும் படிக்க - மாதம் ரூ.8000 பென்சன் பெற விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ