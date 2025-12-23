English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • யார் யாருக்கு எத்தனை தொகுதிகள்? EPS தலைமையிலான ADMK - BJP கூட்டணியின் தற்போதைய நிலை என்ன?

யார் யாருக்கு எத்தனை தொகுதிகள்? EPS தலைமையிலான ADMK - BJP கூட்டணியின் தற்போதைய நிலை என்ன?

Piyush Goyal’s Visit In Chennai: தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணிக் கணக்குகள் இப்போதே சூடுபிடிக்கத் தொடங்கிவிட்டன. இன்று (டிசம்பர் 23, 2025) சென்னையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் - அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இடையிலான சந்திப்பில் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 23, 2025, 06:58 PM IST
  • தமிழக பா.ஜ.க. பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இடையிலான முதல் கட்டப் பேச்சுவார்த்தை.
  • எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான கூட்டணியின் வெற்றிக்காகப் பாடுபடுவோம் என பா.ஜ.க. உறுதி.
  • டி.டி.வி. தினகரன் மற்றும் ஓ.பி.எஸ். கூட்டணிக்குள் இணைவது குறித்த எதிர்பார்ப்புகள்.

Trending Photos

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! ரிவால்வர் ரீட்டா to ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! ரிவால்வர் ரீட்டா to ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! டிசம்பர் 31 கடைசி நாள்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க!
camera icon7
Ration Card
ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலெர்ட்! டிசம்பர் 31 கடைசி நாள்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க!
இந்திய அணியில் இந்த 3 வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!
camera icon8
Team India
இந்திய அணியில் இந்த 3 வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!
ஹர்ஷித் ராணாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? கோடியில் புரளும் இந்திய வீரர் - முழு விவரம்!
camera icon6
Harshit Rana
ஹர்ஷித் ராணாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? கோடியில் புரளும் இந்திய வீரர் - முழு விவரம்!
யார் யாருக்கு எத்தனை தொகுதிகள்? EPS தலைமையிலான ADMK - BJP கூட்டணியின் தற்போதைய நிலை என்ன?

AIADMK-NDA Alliance In Tamil Nadu: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம், வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம், பொங்கல் பரிசு மற்றும் புதிய வரவு தவெக என பரபரப்பான சூழ்நிலையில், தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் சென்னை வந்த நிலையில், இன்று மதியம் அ.தி.மு.க.பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பேசினார். அவர்களுடன் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் கே.பி.முனு சாமி, திண்டுக்கல் சீனிவாசன், எஸ்.பி.வேலுமணி, தங்கமணி உள்ளிட்டோரும் வந்து இருந்தனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பியூஸ் கோயல்

இந்தநிலையில், செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசும் போது, இன்றைய சந்திப்பில் ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்கள் நடைபெற்றதாக பியூஸ் கோயில் தெரிவித்தார். தமிழ்நாட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றிக்கு கடுமையாக உழைப்போம் எனவும் பியூஸ் கோயல் தெரிவித்திருக்கிறார்.

அதிமுக- பாஜக கூட்டணி என்ன நடக்கிறது?

கடந்த சில நாட்களாகவே அதிமுக- பாஜக கூட்டணியில், பாஜக சார்பில் 60 தொகுதிகள் கேட்கப்படுவதாக தகவல்கள் வெளியாகின. அதேநேரம் அதிமுக- பாஜக கூட்டணியில் மீண்டும் டிடிவி தினகரன் மற்றும் ஓ.பி.எஸ். இணையவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதுகுறித்து இன்றைய சந்திப்பில் பேசப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி சம்மதம் தெரிவித்தாரா? என்ற கேள்விக்கு எழுந்துள்ளது.

அது உண்மை கிடையாது -டிடிவி தினகரன் பளிச்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் நேற்றைய தினத்தில் சிவகங்கையில் பேசும் பொழுது கூட எங்களுக்கு ஆறு தொகுதி ஒதுக்க போறாங்க. ஏழு தொகுதி ஒதுக்க போறாங்க என செய்திகள் வருவதாகத் தான் கூறுகிறீர்கள். ஆனால் அதில் எல்லாம் உண்மை கிடையாது. உங்களுக்கு யார் தகவல் கொடுக்கிறார் என்பதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும்? என்ற கருத்தை அவர் பதிவு செய்திருந்தார். அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது அவர் இந்த எண்ணிக்கையை ஏற்றுக் கொள்வதற்கு தயாராக இருக்க மாட்டார் என்பதுதான். அதுவே அவர்களுடைய ஆதரவாளருடைய கருத்தாக இருக்கிறது. 

அமமுகவுக்கு (AMMK) எத்தனை தொகுதிகள்?

ஏனென்றால் டிடிவி தினகரனை பொறுத்தவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 20 தொகுதிகளாவது தங்களுக்கு வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். குறிப்பாக கடந்த 2021 தேர்தலின் போது கிட்டத்தட்ட 28 தொகுதிகளில் அதிமுகவினுடைய வெற்றியை அவர்கள் தான் பறித்ததாக கூறப்படுகிறது. அவர்கள் (அதிமுக) தோல்விக்கு அவர்கள் பிரித்த வாக்குகள் காரணமாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்படி இருக்கும் பொழுது 20 தொகுதியாவது அவர்களுக்கு தர வேண்டும் என்பது தான் அவர்களுடைய எண்ணமாக இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த ஆறு என்ற எண்ணிக்கையை ஏற்றுக் கொள்வார்களா என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி? 

தேமுதிகவுக்கு (DMDK) எத்தனை தொகுதி

அதே நேரத்தில் தேமுதிகவை பொறுத்தவரைக்கும் அவர்களும் அந்த ஆறு தொகுதியை ஏற்க மறுப்பார்கள். ஏனென்றால் ஒரு ராஜ்யசபா உறுப்பினர் பதவிக்கானது. இதை நாங்கள் தருகிறோம் என்று அதிமுக ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்டு கையெழுத்திட்டு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது தேமுகத்திவிற்கும் அந்த ஆறு தொகுதி என்பது அவர்களுக்கும் குறைவாகத்தான் இருக்கும். 

இது வெறும் தகவல்கள் தான். அதிமுக தரப்பில் இத்தனை தொகுதிகள் தான் ஒதுக்க முடியும் எனக் குறிப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய பட்டியலே தவிர, இது இறுதி பட்டியல் கிடையாது. அடுத்தடுத்த பேச்சு வார்த்தைகள் தான் தொகுதிகள் இறுதி செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஆக மொத்தத்தில் இது இறுதி பட்டியல் கிடையாது. 

NDA கூட்டணியில் டிடிவி தினகரன் மற்றும் ஓபிஎஸ்?

அதேநேரம் இன்றைய சந்திப்பில் ஆக்கப்பூர்வமாக இருந்தது என தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் கூறியிருப்பது, பாஜக எதிர்பார்த்த தொகுதிகள் கிட்டத்தட்ட கிடைத்துவிடும் எனவும் கூறப்படுகிறது. அதாவது குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான சீட்டுகளை அதிமுகவிடம் பெற்றுக்கொண்டு, அதிலிருத்து டிடிவி தினகரன் மற்றும் ஓபிஎஸ் உள்ளிட்டோருக்கும் தொகுதி ஒதுக்கப்படும் எனக் கூறப்பட்டது. ஆனால் அது சாத்தியமா என்றால், இல்லை எனத்தான் கூறவேண்டும். 

கூட்டணி சம்பந்தமான முடிவெடுக்கிற அதிகாரத்தை யாரிடம்?

தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை கூட்டணி சம்பந்தமான முடிவெடுக்கிற அதிகாரத்தை யார் தலைமையில் கூட்டணி அமைகிறதோ அவரிடம் தான் இருக்கும். அப்படி பார்த்தால், அ.தி.மு.க.பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் கூட்டணி மற்றும் தொகுதி பங்கீடு குறித்து இறுதி முடிவு எடுப்பார். அதாவது அவரின் தலைமையில் அமையும் குழு தான இறுதி முடிவு எடுக்கும். அந்த குழு பலகட்ட பேச்சு வார்த்தைகளை நடத்தும். அதன்பிறகு கூட்டணி இறுதியாகும் என்ற நிலை தான் உள்ளது. அதுவு தேர்தலுக்கு இன்னும் சுமார் நான்கு மாதங்கள் இருப்பதால், ஜனவரி அல்லது பிப்ரவரி மாதத்தில் தான் கூட்டணி, தொகுதி பங்கீடு இறுதி முடிவு எடுப்பார்கள். 

ஆரம்பகட்ட பேச்சு வார்த்தை

எனவே இன்றைய  தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் மற்றும் அ.தி.மு.க.பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்து என்பது ஆரம்பகட்ட பேச்சு வார்த்தைக்கான சம்பிரதாயமான ஒரு அலங்கார நிகழ்வுதானே தவிர அதை தாண்டி பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை.

அதிமுக பாஜக கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு உண்மையா?

வரவிருக்கும் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் ஒதுக்கப்படவுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள முதற்கட்ட தகவல் என்பது உண்மையல்ல. இன்னும் காலம் இருக்கிறது. இறுதி முடிவு விரைவில் சில மாதங்களில் அறிவிக்கப்படும்.

அதிமுக: 170 தொகுதிகள்
பாஜக: 23 தொகுதிகள் 
பாமகவு: 23 தொகுதிகள்
தேமுதிக: 6 தொகுதிகள் 
அமமுக: 6 தொகுதிகள் 
ஒபிஎஸ் அணி: 3 தொகுதிகள் 
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ்: 3 தொகுதிகள்

மேலும் படிக்க - பியூஷ் கோயல் நினைப்பது தமிழ்நாட்டில் நடக்காது: அமைச்சர் ரகுபதி

மேலும் படிக்க - தமிழ்நாட்டில் முன்கூட்டியே வரும் தேர்தல்... தேதியை சொன்ன நயினார் நாகேந்திரன்

மேலும் படிக்க - திமுக கவர்ச்சிகரமான வாக்குகளை கொடுத்து ஏமாற்றியுள்ளது - இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

AIADMK-BJP allianceEPSPiyush GoyalTN Elections 2026TTV Dhinakaran

Trending News