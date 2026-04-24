ரெக்கார்ட் படைத்த தமிழ்நாடு.. வாக்குப்பதிவு உயர்வுக்கு தவெக காரணமா? உண்மை இதுதான்!

Tamil Nadu Voter Turnout Latest: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியல் தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி (நேற்று) தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ளது. காலை 7 மணி முதலே வாக்காளர்கள் தங்களது ஜனநாயக கடமையை ஆற்றினர். நடந்த முடிந்த தேர்தலில் 84.69 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
2026 தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு உயர்வு
இதில், கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் அதிகபட்சமாக 92.62 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 75.61 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது. தமிழகத்தில் முதல் முறையாக அதிக சதவீத வாக்குகள் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தான் பதிவாகி உள்ளது. ஆனால், கிட்டதட்ட 1 கோடி பேர் வாக்களிக்கவில்லை. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழகத்தில் மொத்தம் 6,28,69,955 வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.
இதில் 72.81 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது. 2021 தேர்தலில் 1.80 கோடி பேர் வாக்களிக்கவில்லை. தற்போது நடந்த தேர்தலில் தமிழகத்தில் மொத்தம் 5,73,43,291 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 4,83,89,578 வாக்காளர் வாக்களித்த நிலையில், 89,53,713 பேர் வாக்களிக்கவில்லை. சுமார் 85 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது. மேலும், எஸ்ஐஆர் காரணமாக தமிழகத்தில் 50 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட்டு இருந்தனர்.
தமிழகத்தில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு வாக்குப்பதிவு உயர்ந்துள்ளது. இதற்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது. இதற்கு பிரதான காரணமாக எஸ்ஐஆர் இருந்தாலும், பலரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசியல் வருகையே காரணம் என பல்வேறு தரப்பினர் கூறி வருகின்றனர். உண்மையில் இதற்கு என்ன காரணம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு காரணம் என்ன?
தமிழகத்தில் இந்த தேர்தலில் 85 சதவீதம் வரை வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது. இதற்கு எஸ்ஐஆர் காரணமா அல்லது மற்ற தேர்தலைவிட இந்த தேர்தலில் அதிக கட்சிகள் போட்டியிடுவதால், அதிகம் பேர் ஆர்வமாக வந்து வாக்களித்தது காரணமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. காரணத்தை பொறுத்தவரை, தமிழகத்தில் இடம் மாறியவர்கள், இறந்தவர்கள் போன்றவர்களை தேர்தல் ஆணையம் கண்டறிந்து நீக்கியது. கிட்டதட்ட 50 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனர்.
எனவே, வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் தான் வாக்குப்பதிவு உயர காரணமாக இருக்கிறது. தமிழகத்தில் கடந்த 11 தேர்தல்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால், 2011ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலின்போது அதிகபட்சமா 78.29 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. அதற்கு அடுத்தப்படியாக 2026 தேர்தலில் 85 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது. இதுவரை 78.29 சதவீதம் என்ற வரலாற்றை இந்த தேர்தல் முறியடித்துள்ளது.
இந்த தேர்தலில் களத்தை பொறுத்தவரை, ஆளும் திமுக, அதிமுக என இருபெரும் கட்சிகளும், சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி, புதிதாக தொடங்கப்பட்ட விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் களத்தில் இருந்தன. இதனால், நான்கு போட்டி இருந்தது. மேடைக்கு மேடை திமுகவுக்கு எதிராகவே விஜய் பிரச்சாரம் செய்தார். எனவே, தவெகவின் அரசியல் வருகை தான், அதிக வாக்குப்பதிவுக்கு காரணமா என்ற கேள்வி எழுந்தது. ஆனால், இதற்கு அரசியல் வல்லுநர்களும் மறுக்கின்றனர்.
தவெக காரணமா?
சிறப்புத் தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு வரும் தேர்தல் என்பதால் தான் வாக்குப்பதிவு அதிகரித்து காணப்படுவாக தெரிவித்தனர். அதோடு, ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தேர்தலிலும் முந்தைய தேர்தலோடு ஒப்பிட்டால், வாக்களிப்போர் எண்ணிக்கை 20 லட்சம் வரை அதிகமாக தான் இருக்கும் எனவும், இந்தமுறை அதேபோல தான் உயர்த்திருப்பதாகவும் அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.
2011ஆம் ஆண்டு பார்க்கையில் மொத்தம் 3.67 பேர் வாக்களித்தனர். 2016ஆம் ஆண்டு இது 4.29 கோடியாக உயர்ந்தது. 2021ஆம் ஆண்டு 4.58 கோடியாக உயர்ந்தது. தற்போது 2026 தேர்தலில் 4.88 கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது. இப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் வாக்குகள் என்பது அதிகரித்தே காணப்படுகிறது.
மேலும், நான்கு போட்டி நிலவும் போது, புதிய கட்சிக்காக வாக்களிப்போர் எண்ணிக்கையும் சற்று இருக்கும். குறிப்பாக, இளைஞர்கள் அதிக அளவு வாக்களிக்க ஆரவம் காட்டியதால் வாக்குப்பதிவு உயர்ந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. நான்கு போட்டியில 18 வயது முதல் 29 வயதுடைய வாக்காளர்களின் பெரும்பாலான ஓட்டுகள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு சென்றிருக்கலாம். அதேநேரத்தில், 30 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்குகள் அதிகரித்தால், அது திமுக, அதிமுகவுக்கு சென்றிருக்கலாம் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். எனவே, இந்த தேர்தலில் வாக்குகள் அதிகரிப்பதற்கு எஸ்ஆர் காரணமாக தான் இருக்கும் என கூறுகின்றனர். இருந்தாலும், எஸ்ஆருக்கு பிறகு இந்த வாக்குப்பதிவு குறைவு தான் என்கின்றனர் அரசியல் வல்லுநர்கள்.
ஆண்டு வாரியாக வாக்கு சதவீதம்
1951 - 54.75 சதவீதம், 1957 - 46.56 சதவீதம், 1962 - 70.65 சதவீதம், 1967 - 76.57 சதவீதம், 1971 - 72.10 சதவீதம், 1977 - 61.58 சதவீதம், 1980 - 65.42 சதவீதம், 1984 - 73.47 சதவீதம், 1989 - 69.69 சதவீதம், 1991 - 63.84 சதவீதம், 1996 - 63.84 சதவீதம், 2001 - 59.07 சதவீதம், 2006 - 70.56 சதவீதம், 2011 - 78.29 சதவீதம், 2016 - 74.81 சதவீதம், 2021 - 73.63 சதவீதம், 2026 - 85 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது.
