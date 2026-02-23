English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • TN Voter List 2026: பெண் வாக்காளர்கள் ஆதிக்கம்: தமிழக வாக்காளர் பட்டியலின் சுவாரசியத் தகவல்கள்!

TN Voter List 2026: பெண் வாக்காளர்கள் ஆதிக்கம்: தமிழக வாக்காளர் பட்டியலின் சுவாரசியத் தகவல்கள்!

Final Electoral Roll Tamil Nadu: தமிழகத்தில் SIR பணிகளுக்குப் பிறகு 5.67 கோடி வாக்காளர்கள் கொண்ட இறுதிப் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் பெண் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை ஆண்களை விட அதிகம். விடுபட்டவர்கள் தேர்தல் தேதிக்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பு வரை பெயர் சேர்க்க வாய்ப்புள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 23, 2026, 08:08 PM IST
  • மொத்த வாக்காளர்கள்: 5.67 கோடி. பெண்களே அதிகம்: 2.89 கோடி பெண் வாக்காளர்கள்.
  • 97 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம் (இறப்பு மற்றும் இடமாற்றம் காரணமாக).
  • மிகப்பெரிய தொகுதி: சோழிங்கநல்லூர்; சிறிய தொகுதி: துறைமுகம்.

Trending Photos

மாசி 11 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 11 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இந்திய அணி செமி பைனல் போக... பிளேயிங் 11ல் செய்ய வேண்டிய முக்கிய மாற்றம்!
camera icon8
Team India
இந்திய அணி செமி பைனல் போக... பிளேயிங் 11ல் செய்ய வேண்டிய முக்கிய மாற்றம்!
மீனத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி: மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், வெற்றி குவியும்
camera icon7
Shukra Peyarchi
மீனத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி: மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், வெற்றி குவியும்
இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட டாப் 7 நகரங்கள்! சென்னையில் எவ்வளவு?
camera icon7
Indian cities
இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட டாப் 7 நகரங்கள்! சென்னையில் எவ்வளவு?
TN Voter List 2026: பெண் வாக்காளர்கள் ஆதிக்கம்: தமிழக வாக்காளர் பட்டியலின் சுவாரசியத் தகவல்கள்!

Tamil Nadu Final Voter List 2026: தமிழகத்தின் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்நோக்கி வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த இறுதி வாக்காளர் பட்டியல், பல முக்கிய மாற்றங்களையும் சுவாரசியமான தரவுகளையும் நமக்குக் காட்டுகிறது. 6.41 கோடியாக இருந்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை 5.67 கோடியாகக் குறைந்திருப்பது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இந்த வாக்காளர் பட்டியலின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விவரங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழக வாக்காளர் புள்ளிவிவரம் ஒரு பார்வை

  • தற்போதைய நிலவரப்படி மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை: 5,67,07,380
  • பெண் வாக்காளர்கள் 2,89,60,838
  • ஆண் வாக்காளர்கள் 2,77,38,925
  • மூன்றாம் பாலினத்தவர் 7,617
  • இளம் வாக்காளர்கள் (18-19 வயது) ~12.51 லட்சம்
  • மாற்றுத்திறனாளிகள் ~4.63 லட்சம் 
  • 85 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் ~3.99 லட்சம்

தொகுதி வாரியான நிலவரம்

பெரிய தொகுதி: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தமிழகத்திலேயே அதிக வாக்காளர்களைக் கொண்ட தொகுதியாக முதலிடத்தில் உள்ளது (சுமார் 5.36 லட்சம் வாக்காளர்கள்). இதற்கு அடுத்தபடியாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் ஆவடி தொகுதி உள்ளது.

சிறிய தொகுதி: சென்னை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட துறைமுகம் சட்டமன்றத் தொகுதி மிகக் குறைந்த வாக்காளர்களைக் கொண்ட தொகுதியாக உள்ளது (சுமார் 1.16 லட்சம் வாக்காளர்கள்).

எண்ணிக்கை குறையக் காரணம் என்ன? (SIR பணிகள்)

சிறப்பு தீவிர தீவிர திருத்தப் பணிகள் (Special Intensive Revision) பணிகளின் போது சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை பார்க்கும் போது, 

1. இறந்தவர்கள்: 27 லட்சம் பேர்.

2. இரட்டைப் பதிவு: 4 லட்சம் பேர்.

3. இடம் பெயர்ந்தவர்கள்: 67 லட்சம் பேர் (இதில் மீண்டும் விண்ணப்பித்த 30 லட்சம் பேர் மட்டுமே சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டனர்).

4. இதன் காரணமாகவே 6.41 கோடியாக இருந்த எண்ணிக்கை தற்போது 5.67 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.

உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இல்லையா? கவலை வேண்டாம்!

இறுதிப் பட்டியல் வெளியாகிவிட்டாலும், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க இன்னும் வாய்ப்பு உள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு, வேட்புமனு தாக்கலுக்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பு வரை நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை என்ன?

படிவம் 6 (Form 6): புதிய வாக்காளர்கள் அல்லது விடுபட்டவர்கள் இந்தப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து வாக்காளர் பதிவு அதிகாரியிடம் வழங்கலாம்.

ஆன்லைன் மூலம்: voters.eci.gov.in என்ற இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

மொபைல் ஆப்: கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் உள்ள 'Voter Helpline App' மூலம் எளிதாகப் பதிவு செய்யலாம்.

உதவி எண்: ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 1950 என்ற எண்ணைத் தொடர்புகொண்டு விளக்கம் பெறலாம்.

துணை வாக்காளர் பட்டியல் என்றால் என்ன?

இப்போது விடுபட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கும் பட்சத்தில், அவர்கள் பெயர்கள் 'துணை வாக்காளர் பட்டியலில்' (Supplementary List) சேர்க்கப்படும். அதுவே தேர்தலின் போது இறுதிப் பட்டியலாகக் கருதப்படும்.

தமிழக சட்டசபை தேர்தல் 2026

மார்ச் முதல் வாரத்தில் தேர்தல் தேதி குறித்த அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், உங்கள் பெயர் பட்டியலில் இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்வது அவசியம். தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை ஆண் வாக்காளர்களை விட பெண் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையே அதிகமாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க - இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்: தமிழகத்தில் 5.67 கோடி வாக்காளர்கள்.. உங்கள் பெயர் இல்லையா? இதை பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க - தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்: சம்பள வரிப்பிடித்த குளறுபடிகளைச் சரிசெய்ய புதிய வசதி அறிமுகம்!

மேலும் படிக்க - மார்ச் மாதம் பள்ளிகளுக்கு 11 நாட்கள் விடுமுறையா? மாணவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

TN Voter List 2026Electoral RollTamil naduSholinganallurTN Election 2026

Trending News