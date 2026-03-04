English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விருதுநகர் வந்தா கட்டாயம் இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க.. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

விருதுநகர் வந்தா கட்டாயம் இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க.. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

Virudhunagar Famous Foods: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கட்டாயம் ஒருமுறையாவது இந்த உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். அவை எண்ணென உணவுகள் என்கிற லிஸ்ட்டை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 4, 2026, 03:08 PM IST
  • விருதுநகரில் கட்டாயம் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்
  • விருதுநகரில் அதிகளவில் தயார் செய்யப்படும் திண்பண்டம் பக்கோடா

விருதுநகர் வந்தா கட்டாயம் இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க.. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

Famous Food Of Virudhunagar: விருதுநகர் (Virudhunagar) மாவட்டத்தில் கட்டாயம் ஒருமுறையாவது இந்த உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். அவை எண்ணென உணவுகள் என்கிற லிஸ்ட்டை இங்கே காணலாம்.

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கட்டாயம் சாப்பிட வேண்டிய சிறந்த உணவுகளின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.

1. விருதுநகர் எண்ணெய் பரோட்டா

தமிழ்நாட்டில் கட்டாயம் முயற்சிக்க வேண்டிய உணவுகளில் "விருதுநகர் எண்ணெய் பரோட்டா" முதல் இடத்தில் வரும். இதனுடன் காரமான சால்னா அல்லது வெங்காய-ரைத்தாவின் சிறப்பாக இருக்கும். பொரிச்ச பரோட்டா எனப்படும் எண்ணெய் பரோட்டா மற்ற ஊர் பரோட்டாவில் முற்றிலும் மாறுபட்டது. எண்ணெய்யில் பொறித்து எடுத்த அந்த முறுமுறுப்பான பரோட்டாவை சால்னாவில் ஊறப்போட்டு சாப்பிட்டா தான் அதன் சுவையே தெரியும்.

2. விருதுநகர் மட்டன் சுக்கா

விருதுநகரில் கிடைக்கும் இந்த மட்டன் சுக்காவானது சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, காய்ந்த மிளகாய் மற்றும் வறுத்த மசாலாப் பொடிகளைப் பயன்படுத்தி தயார் செய்யப்படும் காரமான உலர் மட்டன் வறுவல் இதுவாகும்.

3. வீச்சு பரோட்டா

பல இடங்களில் பரோட்டா இருந்தாலும், இந்த வீச்சு பரோட்டா மிகவும் பிரபலமான உணவு வகையில் ஒன்றாகும். இதனுடன் காய்கறி சால்னா (சைவ விருப்பத்திற்கு) அல்லது இறைச்சி கறி சிறப்பாக இருக்கும். இது வழக்கமான பரோட்டாவை விட மென்மையாகவும், முறுமுறுப்பாகவும் இருக்கும். 

4. அயிரை மீன் குழம்பு

அயிரை மீன் குழம்பு என்பது பாரம்பரிய சுவையுடன் கூடிய ஒரு சுவையான உணவாகும். இது சிறிய அயிரை மீன்கள், புளி, வெங்காயம், தக்காளி, மற்றும் காரமான மசாலா கலவையைப் பயன்படுத்தி, நல்லெண்ணெயில் சமைக்கப்படுகிறது.

5. கருப்பட்டி மிட்டாய்

கருப்பட்டி மிட்டாய், தேன்குழல் மிட்டாய், என்று அழைக்கப்படும் இந்த மிட்டாயும் மிகவும் பிரபலமானது. விருதுநகர் அருகே உள்ள பாலவநத்தம் மற்றும் சாத்தூர், சிவகாசி பகுதியில் இவை தயார் செய்யப்படுகின்றன.

6. பக்கோடா

விருதுநகரில் அதிகளவில் தயார் செய்யப்படும் திண்பண்டம் இதுவாகும். கடலை மாவு, அரிசி மாவு, வெங்காயம் மற்றும் காரமான மசாலாப் பொருட்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் இந்த பக்கோடா, மாலை நேரத் தேநீருக்கு ஏற்ற அருமையான சிற்றுண்டியாகும். 

7. காராசேவு

விருதுநகரில் காராசேவு மிகப் பிரபலம். குறிப்பாக சாத்தூர் நகரத்தின் மிகவும் பிரபலமான, பாரம்பரியமான நொறுக்குத் தீனி சாத்தூர் காராசேவு ஆகும். கடலை மாவு, அரிசி மாவு, பூண்டு, மற்றும் மிளகு சேர்த்து தயார் செய்யப்படும்.

8. பால்கோவா

விருதுநகர் மாவட்டத்தின் குறிப்பாக ஶ்ரீவில்லிபுத்தூரின் மிகவும் பிரபலமான இனிப்பு உணவுகளில் ஒன்று தான் ஶ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா. சுத்தமான பசும்பால், சர்க்கரை கொண்டு இந்த சுவையாம் தித்திப்பான பால்கோவா தயார் செய்யப்படுகிறது.

