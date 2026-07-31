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Explained ராமநாதபுரம் கொலை சம்பவம்: மனைவி, மாமியாரை வெட்டிக்கொன்ற கணவன் -என்ன நடந்தது?

Ramanathapuram Crime News: ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த செல்லமுத்து, தனது மனைவி சர்மிளா மற்றும் மாமியார் பத்மாவதியை அரிவாளால் வெட்டிக்கொலை செய்துவிட்டு கேணிக்கரை காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார். வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து அனுப்பிய பணம், சொத்து உரிமை பிரச்சினை மற்றும் திருமணத்தை மீறிய உறவு குறித்த சந்தேகம் காரணமாக இந்த கொலை நடந்ததாக போலீசார் ஆரம்பகட்ட விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளனர்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 31, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:19 PM IST
Explained ராமநாதபுரம் கொலை சம்பவம்: மனைவி, மாமியாரை வெட்டிக்கொன்ற கணவன் -என்ன நடந்தது?
Image Credit: AI Generated | What Is the Truth Behind the Ramanathapuram Double Murder Case? -Explained

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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