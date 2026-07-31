/Explained ராமநாதபுரம் கொலை சம்பவம்: மனைவி, மாமியாரை வெட்டிக்கொன்ற கணவன் -என்ன நடந்தது?

Ramanathapuram Double Murder Case: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மனைவி மற்றும் மாமியாரை கணவன் அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கில் திருமணத்தை மீறிய உறவு குறித்த சந்தேகம், வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து அனுப்பிய பணம், சொத்து உரிமை பிரச்சினை, குடும்பத் தகராறு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளன.
ராமநாதபுரம் நகரில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள இரட்டை கொலை சம்பவத்தின் பின்னணி, அதற்கு வழிவகுத்த குடும்பத் தகராறுகள் மற்றும் தற்போதைய காவல்துறை நடவடிக்கைகள் குறித்த விரிவான விவரங்கள் குறித்து பார்க்கலாம்.
ராமநாதபுரம் வைகை நகர் பகுதியில், தனது மனைவி சர்மிளா (42) மற்றும் மாமியார் பத்மாவதி ஆகிய இருவரையும் செல்லமுத்து (48) என்பவர் வாளால் சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்துள்ளார். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த செல்லமுத்து, ஆரம்பத்தில் உள்ளூரிலேயே வேலை செய்து வந்தார். போதுமான வருமானம் கிடைக்காததால், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனியார் ஏஜென்சி மூலம் துபாய்க்கு வேலைக்குச் சென்றார். வெளிநாட்டில் வேலை செய்து சம்பாதித்த பணத்தை தொடர்ந்து தனது குடும்பத்திற்காக அனுப்பி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில் அவரது மனைவி சர்மிளா குழந்தைகளுடன் ராமநாதபுரத்தில் வசித்து வந்தார்.
காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், இக்கொலைச் சம்பவத்திற்குப் பின்னால் பல கட்ட குடும்பப் பிரச்சினைகளும் பொருளாதார தகராறுகளும் இருந்தது தெரியவந்துள்ளது:
வெளிநாட்டில் இருந்து சம்பாதித்து அனுப்பிய பணத்தில், சர்மிளா தனது பெயரில் இடம் ஒன்றை வாங்கியுள்ளார். கடந்த ஏப்ரல் மாதம் செல்லமுத்து சொந்த ஊர் திரும்பியபோது, மனைவிக்கு வேறொரு இளைஞருடன் தொடர்பு இருப்பதாகச் சந்தேகம் அடைந்துள்ளார். இது தொடர்பாக கணவன் - மனைவி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது.
துபாயில் இருந்து அனுப்பிய பணத்திற்கு செல்லமுத்து உரிய கணக்கு கேட்டுள்ளார். தான் சம்பாதித்த பணத்தில் வாங்கிய இடத்தை தனது பெயருக்குத் திருப்பிக் கொடுக்குமாறு செல்லமுத்து வற்புறுத்தியுள்ளார். ஆனால், அதற்கு சர்மிளா மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
சந்தேகப்படும் கணவருடன் வாழ முடியாது எனக் கூறி, சர்மிளா தனது தாயாருடன் சேர்ந்து வைகை நகர் பகுதியில் தனியாக வீடு எடுத்துத் தங்கத் தொடங்கினார். உறவினர்கள் அறிவுரை கூறியும் சர்மிளா சேர்ந்து வாழ உடன்படவில்லை.
மேலும் சர்மிளாவுடன் தொடர்பில் இருந்ததாகக் கூறப்படும் இளைஞர் வீட்டிற்கு வந்து சென்றதும், மாமியார் பத்மாவதி பொருட்களை எடுத்துச் சென்றதாக எழுந்த சந்தேகமும் செல்லமுத்துவுக்கு மேலும் ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போலீஸ் விசாரணையில், செல்லமுத்துவுக்கு தனது மனைவிக்கு வேறொரு நபருடன் திருமணத்தை மீறிய உறவு இருப்பதாக சந்தேகம் ஏற்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் அந்த நபர் மனைவியின் வீட்டிற்கு வந்து சென்றதாகவும், இதுவே செல்லமுத்துவின் கோபத்தை அதிகரித்ததாகவும், வெளிநாட்டில் சம்பாதித்த பணத்தில் வாங்கிய நிலத்தை தனது பெயருக்கு மாற்றித் தருமாறு கேட்டதாகவும்,
அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்ததால் தகராறு மேலும் தீவிரமடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் போலீஸ் விசாரணையில் வெளியாகியுள்ள ஆரம்பகட்ட தகவல்கள் மட்டுமே. நீதிமன்றத்தில் குற்றம் நிரூபிக்கப்படும் வரை இவை குற்றச்சாட்டுகளாகவே கருதப்பட வேண்டும்.
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நேரம் / நிகழ்வு
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விவரங்கள்
|காலை 8.00 மணி
|செல்லமுத்து, வைகை நகரில் உள்ள மனைவியின் வீட்டிற்குச் சென்று தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்
|குழந்தைகள்
|தாய் சர்மிளா தனது இரண்டு மகள்களையும் பள்ளிக்கு அனுப்பத் தயாராகிக் கொண்டிருந்தார்
|வாக்குவாதம்
|சண்டை முற்றிய நிலையில், மாமியார் பத்மாவதியும் செல்லமுத்துவை கண்டித்துள்ளார்.
|தாக்குதல்
|ஆத்திரத்தின் உச்சிக்கே சென்ற செல்லமுத்து, மறைத்து வைத்திருந்த வாளை எடுத்து மனைவியை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளார்.
|தடுக்க வந்த மாமியார்
|தடுக்க வந்த மாமியார் பத்மாவதியையும், "நீதான் இத்தனைக்கும் காரணம், ஒழுங்காக மகளை வளர்த்திருந்தால் இந்த பிரச்சினை வந்திருக்குமா?" எனக் கூறி வெட்டியுள்ளார்.
வெளிநாட்டில் உழைத்து அனுப்பிய பணம், சொத்து தகராறு மற்றும் நடத்தை சந்தேகத்தால் ஏற்பட்ட இந்த இரட்டைக் கொலைச் சம்பவம் ராமநாதபுரம் பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.