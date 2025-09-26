English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புதுமைப்பெண் சுபலட்சுமி... உச்சிமுகர்ந்து பாராட்டிய முதல்வர் - அப்படி அந்த மாணவி என்ன பேசினார்?

Tamil Nadu Government: புதுமைப்பெண் திட்டத்தால் பயனடைந்த மாணவி சுபலட்சுமியை முதலமைச்சர் பாராட்டியிருந்த நிலையில், அந்த மாணவி மேடையில் அப்படி என்ன பேசினார் என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 26, 2025, 09:58 AM IST
  • கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு விழா நேற்று நடந்தது.
  • விழாவில் பல்வேறு பிரபலங்கள் நேற்று பேசினர்.
  • அரசு திட்டங்களால் பயனடைந்த மாணவர்களும் பங்கேற்றனர்.

புதுமைப்பெண் சுபலட்சுமி... உச்சிமுகர்ந்து பாராட்டிய முதல்வர் - அப்படி அந்த மாணவி என்ன பேசினார்?

Tamil Nadu Government Pudhumaipenn Thittam: அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் பயின்று தற்போது உயர்கல்வி பயிலும் மாணவிகளுக்கு 'புதுமைப்பெண் திட்டம்' மற்றும் மாணவர்களுக்கு 'தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம்' மூலம் மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், 2025-26ஆம் கல்வியாண்டுக்கான புதுமைப்பெண் மற்றும் தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டங்கள் நேற்று (செப். 25) நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

Kalviyil Sirantha Tamil Nadu: மாணவர்களுக்கு பாராட்டு

இதுமட்டுமின்றி 'கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு' என்ற விழாவும் தமிழக அரசால் நேற்று முன்னெடுக்கப்பட்டது. கல்வித்துறை சார்ந்து தமிழ்நாடு அரசின் முன்னெடுத்து வரும் பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்தும், அதனால் பலனடைந்தவர்களும் நேற்றைய விழாவில் மேடையேறினர். இந்த விழா சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்றது. இந்த விழா நேற்று சமூக வலைதளங்களில் நேரலையில் ஒளிப்பரப்பானது. 

Kalviyil Sirantha Tamil Nadu: மாணவி சுபலட்சுமிக்கு பாராட்டு

அந்த வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் புதுமைப்பெண் திட்டத்தால் பலன்பெற்று சாதனைப் படைத்த ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாபேட்டை அரசு கல்லூரி மாணவி மேடையேறி பெரும் பாராட்டைப் பெற்றார். வாலாஜாபேட்டை அறிஞர் அண்ணா அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரியில் படித்த கல்லுரி மாணவி சுபலட்சுமி புதுமைப்பெண் திட்டத்தின் மூலமாக படிப்பில் சாதனை படைத்துள்ளார். அவருக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், தெலங்கானா முதல்வர் அ. ரேவந்த் ரெட்டி, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் பாராட்டுகளை தெரிவித்தனா்.

Pudhumaipenn Thittam: தடைகளை தகர்த்தெறிந்த சுபலட்சுமி

முன்னதாக தமிழ்நாடு அரசின் கல்விசார் திட்டங்களால் பயனடைந்த மாணவர்கள் மேடையேற்றப்பட்ட நிலையில், அவர்களுள் சுபலட்சுமியும் ஒருவர். சுபலட்சுமி மேடையில், "மேடையில் உள்ள எல்லா மாணவர்களும் தங்களின் கல்விப் பயணத்தில் பெற்றோர் எப்படி துணையாக இருந்தார்கள் என்பதை சொன்னார்கள். நான் 12ஆம் வகுப்பு முடித்து உயர்க்கல்வி படிக்க வேண்டும் என பெற்றோரிடம் சொன்னபோது, அவர்கள் 'பெண் பிள்ளைக்கு எதற்கு படிப்பு' என கேட்டனர். ஆனால், நான் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மூன்று நாள்கள் சாப்பிடாமல் இருந்தேன்.

கல்லூரியில் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் நெருங்கிவிட்டது. அப்போது கூட எனக்கு விண்ணப்பிக்க பெரிதாக பணமில்லை. அடிக்கடி கூலி வேலைக்கு சென்று பணத்தை சேமித்து வைத்து கல்லூரிக்கு விண்ணப்பித்தேன். வேலைக்குச் செல்லும் இடத்தில் கூட 'உனக்கு இந்த வேலை சரியாக வராது' என சொல்வார்கள். அதையும் தாண்டி வேலை செய்து பணத்தை சேமித்து கல்லூரிக்கு விண்ணப்பித்தேன். 

Pudhumaipenn Thittam: புதுமைப்பெண் திட்டத்தால் பயன்பெற்றேன்

எனது தந்தை ஆடு மாடு மேய்கிறார், தாய் கூலி வேலை செய்கிறார், கல்வி சார்ந்த வழிகாட்ட யாருமில்லை. அதன்பின் எனது தாய்மாமனின் உதவியுடன் கல்லூரிக்குச் சென்றேன். கல்லூரியில் சீட் கிடைத்தும்கூட எனக்கு வீட்டில் யாரும் அப்போது ஆதரிக்கவில்லை. கல்லூரியில் ஃபீஸ் கட்ட கூட என்னிடம் பணமில்லை. அப்போது அங்கிருந்த ஆசிரியர் ஒருவரே எனக்கு பணம் கொடுத்தார். அதன்பின், புதுமைப்பெண் திட்டத்தால் கிடைத்த தொகையை சேமித்து, அந்த ஆசிரியர் கொடுத்த பணத்தை அவர்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என சொல்லியும் திருப்பிக்கொடுத்தேன்.

Pudhumaipenn Thittam: யாரையும் சார்ந்திருக்க தேவையில்லை...

தற்போது எனக்கு திருமணமாகிவிட்டது. திருமணமான பெண் என்றாலே ஒருவரை சார்ந்துதான் வாழ வேண்டும் என்ற பார்வை உள்ளது. ஆனால், புதுமைப்பெண் திட்டத்தால் நான் யாரையும் சார்ந்திருக்காமல், எனக்கு தேவையான தேர்வுக்கட்டணம், கல்லூரிக் கட்டணம் உள்ளிட்ட படிப்புக்கான தேவைகளை நிவர்த்தி செய்துகொள்கிறேன், யாரிடமும் சென்று எனக்கு இதை வாங்கிக் கொடுங்கள், அதை வாங்கிக் கொடுங்கள் என கேட்கும் நிலை இல்லை. அதற்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்" என முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு அவர் நன்றி தெரிவித்தார்.

Pudhumaipenn Thittam: மாணவி வைத்த முக்கிய கோரிக்கை 

தொடர்ந்து தனது வருங்கால லட்சியம் குறித்து பேசிய மாணவி சுபலட்சுமி, "எனக்கு கணக்கு ஆசிரியர் ஆக வேண்டும் என்பதே ஆசை. மேலும், தற்போது இளநிலை மாணவிகளுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டு வரும் இத்திட்டம் முதுநிலை படிப்புக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்தார்.

Pudhumaipenn Thittam: முதல்வர் கொடுத்த பரிசு

உடனே முதலமைச்சர் மேடைக்கு கீழ் இருந்து மைக்கில், "கணக்கு ஆசிரியர் ஆக வேண்டும் என்று தானே சொன்னீர்கள்... கீழே வாருங்கள் நான் பரிசு கொடுக்கிறேன்" என மாணவி சுபலட்சுமியை அழைத்து அவருக்கு பேனாவை பரிசளித்தார். அப்போது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மாணவி சுபலட்சுமியை உச்சிமுகர்ந்து பாராட்டினார். தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி மற்றும் தமிழ்நாடு துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோரும் அவரை வாழ்த்தினர்.

Pudhumaipenn Thittam: கவனம் ஈர்த்த நட்சத்திரங்களின் பேச்சு

மேலும் இந்நிகழ்வில் அரசின் திட்டங்களால் பயனடைந்த மாணவர்கள் தங்களின் அனுபவங்களை பகிர்ந்துகொண்டனர். இதில் திரை நட்சத்திரங்கள் பலரும் பங்கேற்று கல்வியின் முக்கியத்துவம் குறித்து மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினர். அதில் திரைப்பட இயக்குநர் தியாகராஜா குமாரராஜா மற்றும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் ஆகியோரின் மேடைப்பேச்சு நேற்று முதல் பரவலான கவனத்தை பெற்றிருக்கிறது.

About the Author
MK StalinSubalakshmiKalviyil Sirantha Tamil NaduPudhumaipenn ThittamTamilnadu

