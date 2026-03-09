எது வொர்த் இல்ல.. உங்கள் உண்மை முகம் என்ன? விஜயை சரமாரியாக விளாசிய தவெக நிர்வாகி

TVK Worker Ranjana Nachiyaar On Vijay: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தற்போது பேசும் பொருளாக மாறி வருகிறது. விஜயின் மனைவி சங்கீதா, சமீபத்தில் விவாகரத்து மனுவை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில் அவர் விஜய் மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். அதாவது, விஜய் நடிகை ஒருவரிடம் உறவில் இருப்பதாகவும், தன்னை மன ரீதியாக துன்புறுத்தியதாகவும் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார். இந்த விவகாரம் அரசியல் மற்றும் சினிமாவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விஜய்க்கு தவெக பெண் நிர்வாகி கண்டனம்
இதற்கிடையில், மார்ச் 7ஆம் தேதி சென்னையில் தவெக சார்பில் சர்வதே மகளிர் தின விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் பேசிய விஜய், மகளிருக்காக பல வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டார். தொடர்ந்து, சங்கீதா விவாகரத்து குறித்து விஜய் பேசியிருந்தார். அப்போது, அவர் பேசுகையில், "சமீபத்தில் நிறைய பிரச்னைகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அதற்காக நீங்கள் வருந்துவதைப் பார்க்க முடிகிறது. அதைத் பார்த்து எனக்கு மிகவம் வருத்தமாக உள்ளது.
அதையெல்லாம் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். அவ்வளவு வருத்தப்படாதீர்கள். அது வொர்த் இல்லை" என பேசினார். வொர்த் இல்லை என விஜய் பேசியது பெண்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. விவகாரத்து போன்ற சீரிஸான விஷயத்தை விஜய் இவ்வாறு கையாண்டதற்கு பெண்ணுரிமை ஆர்வலர்களும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில், இந்த விஷயத்தில் தவெக பெண் நிர்வாகி ஒருவர் கண்டனம் தெரிவித்தது பெரும் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.
தவெக பெண் நிர்வாகி ரஞ்சனா நாச்சியார் கூறுகையில், "தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK) சார்பாக மகளிர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது. அந்த மேடையில் தலைவர் பல கருத்துகளை பகிர்ந்தார். அதில் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று அவருக்கும் அவரது மனைவிக்கும் இடையே நிலவிவரும் பிரச்சினையை நேரடியாகச் சொல்லாமல், கோடிட்டு காட்டும் விதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தது. "அதைப் பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன். அது worth ஏ இல்லை" என்று கூறினீர்கள். அந்த ஒரு வாக்கியம் தான் இன்று பல கேள்விகளை எழுப்புகிறது. எது worth இல்லை தலைவா? உங்கள் மனைவியா? அல்லது உங்கள் திருமண வாழ்க்கையா?
உங்கள் உண்மை முகம் என்ன?
ஒரு அரசியல் தலைவர் பேசும் ஒவ்வொரு சொல்லும், ஒரு குடும்பத்தில் மட்டும் ஒலிக்காது. அது ஒரு சமூகத்தின் மனதிலும் ஒலிக்கும். உங்கள் மனைவி அவர்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள் அவர்களை அனுமதிக்கப்பட வேண்டுமென்று நீதிமன்றத்தை நாடியிருக்கிறார் என்று செய்திகள் வெளிவருகின்றன. உங்கள் மனைவியை உங்கள் வீட்டினுள் அனுமதிக்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்ற குற்றச்சாட்டுகள் பேசப்படும் நேரத்தில், வீட்டிற்கு ஆறு சிலிண்டர் இலவசமாக தருகிறேன்" என்று மேடையில் பேசுவது ஒரு கடுமையான முரண்பாடாக தெரியவில்லையா?
ஒரு பக்கம் பெண்கள் உயர்வு பற்றி பேசுகிறீர்கள். மற்றொரு பக்கம் பெண்களின் மரியாதையை காக்கும் மொழி கூட உங்கள் வார்த்தைகளில் காணப்படவில்லை என்றால், அந்த அரசியல் எதற்காக? உங்கள் உண்மை முகம்தான் என்ன ? உங்களை தெய்வமாகக் கருதி வாழும் உங்கள் ரசிகர்கள், குறிப்பாக இன்றைய Gen-Z தலைமுறையினர், சமூக ஊடகங்களில் என்ன பேசுகின்றனர் தெரியுமா?" எங்கள் தலைவன் ஏழு பொண்டாட்டி கட்டுவான், அதில் தவறு இல்லை" என்று எழுதுபவர்கள் இருக்கின்றனர்."நான் உனக்கு பொண்டாட்டியாக வருகிறேன்; உன் மனைவியை விட்டு விலகிவிடு” என்று எழுதும் பதிவுகளும் இருக்கின்றன, இந்த மொழி யாரால் உருவாக்கப்பட்டது? இந்த மனநிலை எங்கே இருந்து வந்தது?
ஒரு தலைவரின் சொல் ஒரு ரசிகனின் முழக்கமாக மாறும். ஒரு தலைவரின் செயல் ஒரு இளைஞனின் நடத்தை ஆகிவிடும். "தலைவன் எவ்வழியோ தொண்டனும் அவ்வழியே” என்ற பழமொழி உங்களுக்கு தெரியாதா? ஒரு நடிகையை கூட்டிக்கொண்டு பொது வெளியில் வரும்போது, அதை பார்த்து இன்றைய இளைஞர்கள் என்ன கற்றுக்கொள்வார்கள்? "திருமணத்திற்கு பின்பு நாமும் இப்படியே வாழலாம்" என்ற எண்ணம் அவர்களிடம் விதைக்கப்படாதா? TVK ல் உங்களுடன் இணைந்து பயணிக்கும் நான் அக்கறையுடன் எச்சரிக்க வருகிறேன்.
மோசமான ட்ரெண்ட் செட்டராக மாறிவிடாதீர்கள். தமிழக இளைஞர்களுக்கு நல்ல முன்னுதாரணமாகவே இருங்கள். தமிழக வெற்றிக்கழகத்தில் பயணித்துக்கொண்டே இதை நான் சுட்டிக்காட்டாவிட்டால் அது நம் கழகத்துக்கும், மக்களுக்கும், உங்களை நம்பியிருக்கும் இளைஞர்களுக்கும் நான் செய்யும் மிகப்பெரிய துரோகம் ஆகும்” என்று கூறினார். விஜயை தவெக நிர்வாகி விமர்சனம் செய்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
