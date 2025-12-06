English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
நாஞ்சில் சம்பத்துக்கு தவெக-வில் என்ன பொறுப்பு?

Nanjil Sampath Position In TVK: நாஞ்சில் சம்பத் நேற்று (டிசம்பர் 05) விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த நிலையில், அவருக்கு எந்த மாதிரியான பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறித்து பார்க்கலாம். ‘

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 6, 2025, 01:31 PM IST
நாஞ்சில் சம்பத்துக்கு தவெக-வில் என்ன பொறுப்பு?

நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணம் செய்து வருகிறார். இதற்காக தனது தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்திய விஜய்-க்கு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக மிகப்பெரிய அடி விழுந்தது. கரூரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோது, ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இப்படி ஒரு சம்பவம் அவரது அரசியல் வாழ்க்கையை ஏற்பட்ட நிலையில், அப்வரது அரசியல் பயணம் முடிவடைந்துவிட்டது, இருக்கும் வாக்கு சதவீதமும் குறைந்துவிடும் என பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

குறிப்பாக கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்க கரூர் செல்லாதது மிகப்பெரிய விமர்சனங்களை எழுப்பியது இதற்கெல்லாம் காரணம் தவெக-வில் அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல் தலைவர்கள் யாரும் இல்லாததே. விஜய்க்கு அடுத்த நகர்வை எடுத்துக்கூற ஒரு ஆள் இல்லாததே காரணமாக பார்க்கப்பட்டது.

SA Senkottaiyan: 50 வருட அனுபவம் கொண்ட செங்கோட்டையன்

இந்த சூழலில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கடந்த வாரம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடனான மனகசப்பே இப்படியான ஒரு முடிவுக்கு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. செங்கோட்டையன் போன்ற 50 வருட அரசியல் அனுபவம் கொண்ட ஒருவர் அக்கட்சியில் இணைந்தது அக்கட்சி தலைவர் விஜய் உட்பட தொண்டர்கள் வரை அனைவருக்குமே மகிழ்ச்சிதான்.

அனுபவம் வாய்ந்த செங்கோட்டையனுக்கு விஜய்யின் கண்கானிப்பில் இருந்த 28 பேர் கொண்ட கழக உயர்மட்ட மாநில நிர்வாக த்ஜ்தலைமை பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது. மேலும், கூடுதலாக ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு அமைப்புச் செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.

Nanjil Sampath: நாஞ்சில் சம்பத்

இந்த நிலையில், நேற்று (டிசம்பர் 05) சிறந்த பேச்சாளர் நாஞ்சில் சம்பத் விஜய் முன்னிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்திருக்கிறார். அரசியல் அனுபவம் கொண்ட இவருக்கு என்ன பொறுப்பு வழங்கப்படும் என்ற கேள்வி எழும்பி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், நாஞ்சில் சம்பத் ஒரு பேட்டியில், நான் தவெகவுக்கு வெறும் பேச்சாளராகவே செல்ல இருக்கிறேன் வயது காரணமாக பொறுப்புகளை நான் ஏற்க போவதில்லை. விஜய்க்கு பின்னால் இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு புதிய ஆட்சிக்காக காத்திர்ருக்கின்றனர். அது வரவேற்கத்தக்க விஷயம் என கூறினார்.   

