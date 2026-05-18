/முதல்வர் விஜய்யின் தினசரி உணவுப்பழக்கம்! டயட் சீக்ரெட் என்ன தெரியுமா?

முதல்வர் விஜய்யின் தினசரி உணவு பழக்கம் மிக எளிமையாகவே உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவர் காலை முதல் இரவு வரை என்ன சாப்பிடுகிறார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள ஜோசப் விஜய், முதல் சில நாட்களிலேயே தனது எளிய நடைமுறைகளால் ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களை மட்டுமின்றி, தலைமை செயலக அதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார். ஒரு சாதாரண அரசு ஊழியரைப்போல காலை வேளையில் அலுவலகம் வந்து, மாலையில் வீடு திரும்புவது மட்டுமின்றி, மதிய உணவையும் கையோடு கொண்டு வந்து கோட்டையிலேயே சாப்பிடும் அவரது பழக்கம் அரசு வட்டாரத்தில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. மே 10ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றது முதல், அவர் தொடர்ந்து ஒரு புதிய அரசியல் மற்றும் நிர்வாக கலாச்சாரத்தை உருவாக்கி வருகிறார். பதவியேற்பு விழாவுக்காக காலை 8.48 மணிக்கே நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்திற்கு வந்த அவர், அடுத்தடுத்த நாட்களில் நடந்த சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளுக்கும் குறித்த நேரத்திற்கு முன்பாகவே ஆஜரானார். எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவியேற்பு, சபாநாயகர் தேர்தல் மற்றும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு என அனைத்து நாட்களிலும் காலை 9 மணிக்குள்ளாகவே தலைமை செயலகத்துக்கு வந்து தனது பணியை தொடங்கினார்.
தற்போது சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் முடிவடைந்த நிலையில், விஜய் தனது அன்றாட முதல்வர் பணிகளில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளார். தினமும் காலை 9.30 மணி அளவில் தனது அலுவலகத்துக்கு வந்துவிடும் அவர், மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை அங்கேயே இருந்து பல்வேறு துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனைகளில் ஈடுபடுகிறார். மாநிலத்தின் தற்போதைய திட்டங்கள், எதிர்கால இலக்குகள் மற்றும் தேர்தல் அறிக்கையில் கூறப்பட்ட வாக்குறுதிகளை செயல்படுத்துவதற்கான வழிகள் குறித்து அவர் விரிவாக விவாதித்து வருகிறார்.
ஆனால், இவை அனைத்தையும் விட அதிகாரிகளை மிகவும் ஆச்சரியப்பட வைத்த விஷயம் முதலமைச்சரின் மதிய உணவு பழக்கம் தான். பொதுவாக தமிழக முதலமைச்சர்கள் மதிய உணவுக்கு தங்களது வீடுகளுக்கு செல்வது அல்லது சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுவது வழக்கமாக இருக்கும். ஆனால், முதல்வர் விஜய் தினமும் காலையில் வரும்போதே தன்னுடைய மதிய உணவை ஒரு டிபன் பாக்ஸில் கையோடு எடுத்து வந்துவிடுகிறார். மதிய வேளையில் எங்கும் வெளியே செல்லாமல், ஒரு அரசு ஊழியரை போலவே தனது அறையிலேயே அமர்ந்து அவர் உணவருந்துகிறார்.
இதற்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுவது, நேரம் மற்றும் மக்கள் நலன் தான். முதலமைச்சர் மதிய உணவுக்கு பாதுகாப்பு வாகன அணிவகுப்புடன் வீட்டுக்கு சென்று வரும்போது, சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும். மேலும் அதிகாரிகளுக்கும் அது கூடுதல் சுமையாக இருக்கும். அத்துடன் பல மணிநேர விரயமும் ஆகும். இதை தவிர்க்கவே அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகவும், கோட்டையிலேயே தங்கி முழு நேரமும் பணிகளில் கவனம் செலுத்த விரும்புவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
விஜய்யின் இந்த எளிமையான அணுகுமுறையை தலைமை செயலக உயர் அதிகாரிகளும், போலீஸ் அதிகாரிகளும் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர். அவரது சாதாரண தோற்றமும், கருப்பு நிற கோட்-சூட்டுடன் அமைதியாக வந்து செல்லும் விதமும் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
அவரது தினசரி உணவு பழக்கமும் மிக எளிமையாகவே உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. காலையில் இட்லி, முட்டை, பழங்கள் மற்றும் இளநீர் என ஆரோக்கியமான உணவை எடுத்துக்கொள்ளும் அவர், மதிய உணவுக்கு அரிசி சாதத்துடன் காய்கறிகள் மற்றும் புரதச்சத்துக்காக சிக்கன் அல்லது மீன் எடுத்துக்கொள்கிறார். இரவு வேளையில் சூப், சாலட் போன்ற எளிதில் செரிமானமாக கூடிய உணவுகளையே விரும்பி உண்கிறார். இதுவே அவரது 51 வயதிலும் அவரை மிகவும் கட்டுடலாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.