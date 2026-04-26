தமிழகத்தில் தொங்கு சட்டசபை அமைந்தால் என்ன நடக்கும்? முழு விவரம்!

அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 வாக்குப்பதிவு தற்போது முடிந்துள்ளது. இந்நிலையில், அடுத்த ஆட்சி யாருடையது என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த முறை ஆளும் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி மட்டும் இல்லாமல், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் போட்டியில் இணைந்துள்ளது. மேலும் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி, சசிகலா - ராமதாஸ் கூட்டணி என பல கட்சிகள் களத்தில் உள்ளதால், முன்பு எப்போதும் இல்லாத வகையில் வாக்குகள் சிதறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் தொங்கு சட்டசபை அமைய வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒருவேளை தமிழகத்தில் தொங்கு சட்டசபை அமைந்தால், அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி என்ன நடக்கும்? அடுத்து வரும் அரசியல் நகர்வுகள் எப்படி இருக்கும்? என்பதை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
தொங்கு சட்டசபை என்றால் என்ன?
தமிழக சட்டமன்றத்தில் மொத்தம் 234 தொகுதிகள் உள்ளன. ஒரு கட்சி அல்லது தேர்தலுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட கூட்டணி, அறுதி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்க குறைந்தது 118 இடங்களை வெல்ல வேண்டும். தேர்தல் முடிவுகளில் எந்தவொரு தனிப்பட்ட கட்சிக்கோ அல்லது கூட்டணிக்கோ 118 இடங்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால், அந்த நிலையைத்தான் தொங்கு சட்டசபை என்று அழைக்கிறார்கள். இதுபோன்ற சூழல் உருவாகும்போது அரசியல் சாசனம் சில விதிகளை கூறுகிறது.
ஆளுநரின் கைகளில் அதிகாரம்
தொங்கு சட்டசபை அமையும் பட்சத்தில், ஆளுநரின் முடிவுதான் மிக முக்கியமானதாக மாறும். பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையில் யாரை முதலில் ஆட்சி அமைக்க அழைப்பது என்ற தனிப்பட்ட அதிகாரம் ஆளுநருக்கு உண்டு. பொதுவாக, தனிப்பெரும் கட்சி அல்லது அதிக இடங்களை வென்ற கூட்டணி எதுவோ, அதன் தலைவரை ஆளுநர் ஆட்சி அமைக்க அழைப்பார். எந்த கட்சிக்கும் 118 இடங்கள் கிடைக்காத சூழலில், சில தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றிபெற்ற சிறிய கட்சிகள் அல்லது சுயேச்சை எம்எல்ஏ-க்களின் ஆதரவு, ஆட்சி அமைக்க தேவைப்படும். இந்த சிறிய கட்சிகள் கிங் மேக்கராக உருவெடுப்பார்கள். இவர்கள் தங்களது ஆதரவை அளிப்பதற்காக, துணை முதல்வர் பதவி, முக்கிய அமைச்சரவை இலாக்காக்கள் அல்லது சில சலுகைகளை பேரம் பேசுவார்கள். இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் இது போன்று நடந்துள்ளது.
ரிசார்ட் அரசியல் வருமா?
ஆட்சி அமைக்க தேவையான எம்எல்ஏ-க்களின் பலம் குறையும்போது, எதிர் கட்சிகள் தங்கள் கட்சி எம்எல்ஏ-க்களை விலைக்கு வாங்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக, அவர்களை ரகசியமாக சொகுசு விடுதிகளில் தங்கவைக்கும் ரிசார்ட் அரசியல் தலைதூக்கும். ஆளுநரின் அழைப்பை ஏற்று முதல்வராக ஒருவர் பதவியேற்றதும், அவருக்கு ஆளுநர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவை வழங்குவார். அதற்குள் சட்டமன்றத்தை கூட்டி, தனக்கு 118 எம்எல்ஏ-க்களின் ஆதரவு உள்ளது என்பதை சபாநாயகர் முன்னிலையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு மூலம் நிரூபிக்க வேண்டும். வாக்கெடுப்பில் அவர் வெற்றி பெற்றால், ஆட்சி ஐந்தாண்டுகளுக்கு தொடரும்.
மைனாரிட்டி அரசு என்றால் என்ன?
நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் சில கட்சிகள் ஆளுங்கட்சிக்கு நேரடியாக அமைச்சரவையில் பங்கேற்காமல், வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளித்தால், அது சிறுபான்மை அரசாக இயங்கும். ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்தும் எந்தவொரு கட்சியாலும் 118 எம்எல்ஏ-க்களின் ஆதரவை திரட்ட முடியவில்லை என்றாலோ அல்லது அமைக்கப்பட்ட அரசு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தோல்வியடைந்து கவிழ்ந்தாலோ, மாற்று அரசை உருவாக்க ஆளுநர் மற்ற கட்சிகளுக்கு வாய்ப்பளிப்பார். அப்படியும் யாரும் ஆட்சி அமைக்க முன்வரவில்லை என்றால், மாநிலத்தில் அரசியல் சாசன முடக்கம் ஏற்பட்டதாக கருதி, சட்டப்பிரிவு 356-ன் கீழ் குடியரசு தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்த ஆளுநர் பரிந்துரைப்பார். அதன் பிறகு, ஆறு மாதங்களுக்குள் மாநிலத்திற்கு மீண்டும் புதிய சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தப்படும். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் வரலாறு காணாத பலமுனை போட்டியை கண்டுள்ளதால், முடிவுகள் தொங்கு சட்டசபையை நோக்கி செல்லுமா அல்லது மீண்டும் ஒரு தெளிவான தீர்ப்பை மக்கள் வழங்குவார்களா என்பதற்கான விடை மே 4ம் தேதி வெளியாகும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. தொங்கு சட்டசபை என்றால் என்ன?
தேர்தலில் போட்டியிடும் எந்தவொரு தனிப்பட்ட கட்சிக்கும் அல்லது கூட்டணிக்கோ ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான அறுதிப் பெரும்பான்மை இடங்கள் கிடைக்காத சூழல் 'தொங்கு சட்டசபை' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
2. தமிழக சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க எத்தனை இடங்கள் தேவை?
தமிழக சட்டமன்றத்தில் மொத்தம் 234 தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் ஒரு கட்சி ஆட்சி அமைக்க அல்லது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கக் குறைந்தது 118 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
3. தொங்கு சட்டசபை அமைந்தால் முதலமைச்சரை முடிவு செய்வது யார்?
எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், எந்தக் கட்சியை அல்லது கூட்டணியை முதலில் ஆட்சி அமைக்க அழைப்பது என்பதை முடிவு செய்யும் தனிப்பட்ட அதிகாரம் மாநில ஆளுநருக்கு உண்டு.
4. தொங்கு சட்டசபை சூழலில் கூட்டணி ஆட்சி என்றால் என்ன?
பெரும்பான்மை இல்லாத சூழலில், அதிக இடங்களை வென்ற கட்சி பிற சிறிய கட்சிகள் அல்லது சுயேச்சை எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவுடன் இணைந்து, அமைச்சரவையைப் பகிர்ந்துகொண்டு ஆட்சி நடத்துவது 'கூட்டணி ஆட்சி' எனப்படும்.
