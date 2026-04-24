பல்லிகள் காணாமல் போனால்..நமக்குதான் ஆபத்து! வீட்டிலிருந்து எதையும் துரத்தாதீங்க..

ஒரு சில இல்லங்களில், பல்லியை தப்பித்தவறி சுவற்றில் பார்த்து விட்டால் “அய்யோ அம்மா பல்லி..பல்லி” என்று ஒரு சிலர் கத்திக்கொண்டு அலறி ஓடுவதை பார்த்திருப்போம். அதற்கு காரணம், ஒரு சிலருக்கு அதை பார்த்தாலே அருவருப்பாக இருப்பதுதான். இப்படி பல காலங்களாக, பல்லி என்பது பலருக்கு தொல்லை கரக்கூடிய, தேவையற்ற உயிரினமாகவே பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், இந்த பல்லியால் நாம் காக்கப்படுவோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?
பல்லி காணாமல் போனால் என்னவாகும்?
வீட்டுக்கு வீடு வாசற்படி இருப்பது போல, அனைத்து இல்லங்களிலும் கண்டிப்பாக பல்லிகளும் இருக்கும். குறிப்பாக மக்கள் அதிகம் இருக்கும் பெருநகரங்கள் இருக்கும் வீட்டில், பல்லிகளை கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும். காரணம், இந்த காலங்களில் கண்டிப்பாக அனைத்து இல்லங்களிலும் கொசுக்களும், பூச்சிகளும் அதிகரிக்கும். இதை விரட்ட, நாம் எத்தனையோ கொசு விரட்டி, கொசுவத்தி என பல ரசாயனங்களை கையிலெடுப்போம். ஆனால், இவற்றை இயற்கையாகவே விரட்டுவதற்கு ஒரு விரட்டி இருக்கிறது. அது என்ன தெரியுமா? பல்லிதான்.
இரவில் ஆன் செய்து வைத்திருக்கும் மின்விளக்குகளின் கீழ் வட்டமடிக்கும் பூச்சிகளை வேட்டையாடுவதுதான், இந்த பல்லிக்களின் வேலை. வீடு என்றால் பூச்சிப்பொட்டு இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனால், கரப்பான், ஈக்கள், கொசுக்கள் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தால், வீட்டில் வாழ்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவையற்ற நோய் பாதிப்புகள் வரலாம். அவை வராமல் பாதுகாப்பது, பல்லிகள்தான்.
பல்லிகளுக்கு விஷத்தன்மை இருக்கிறதா?
பல்லிகள், பல சமயங்களில் சாம்பாரில் விழுவது, அதை வைத்து காமெடி சீன்கள் வருவது என்பது பல படங்களில் இருக்கும். பல்லி விழுந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டால், உயிருக்கு ஆபத்து வந்துவிடும் என்று, நம் ஊரில் கூட பல பெரிய வதந்திகள் இருக்கிறது. ஆனால், இதனை அறிவியல் ரீதியாக அணுகும் போது இது உண்மை கிடையாது என்று கூறப்படுகிறது. பல்லிகள், மனிதர்களை கண்டாலே, பயந்து ஓடக்கூடியவையாக இருக்கின்றன.
பல்லிகளின் உடலில், சில வகையான சாதாரணமான பாக்டீரியாக்கள் இருக்கலாமாம். ஆனால், மனிதர்களை கொல்லும் அளவிற்கு, இதில் கொடிய விஷம் ஏதும் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. நாம் சமைக்கும் உணவில், ஏதேனும் சுகாதார குறைபாடுகள் இருக்கும் பட்சத்தில் ஃபுட் பாய்சன் ஏற்படுமே அன்றி, சுவரில் சிவனேன்னு தொங்கிக்கொண்டிருக்கும் பல்லிகளால் எந்த பிரச்சனையும் வராது என்பது மருத்துவ நிபுணர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது.
பல்லிகள் அழிந்தால் என்ன நடக்கும்?
வீட்டில் ஒரு பல்லி கூட இல்லை என்றால், என்னவாகும் தெரியுமா? உங்கள் வீட்டை முழுவதுமாக கரப்பான் பூச்சியோ, கொசுக்களோ, பூச்சிகளோ ஆட்கொள்ள வாய்ப்பிருக்கிறது. இவை உங்களை கடிக்கவோ, நோய் பரப்பவோ பல்லி ஒரு தடையாகவே இருக்காது. இவற்றின் தொல்லை தாங்க முடியாமல் நீங்கள் திணற வேண்டியிருக்கலாம்.
அப்படி வீட்டில் அதிக பூச்சி-பொட்டுகள் வரும் பட்சத்தில், கடைகளில் விற்கும் ரசாயன மருந்துகளை வாங்கி நாம் வீட்டில் அதிகளவு பயன்படுத்த நேரிடலாம். அந்த ரசாயனங்கள், நாளடைவில் மனிதர்களின் நுரையீரலையும் ஒட்டுமொத்த உடல் நலத்தையும் கூட கடுமையாக பாதிக்க நேரலாம்.
வீட்டில் பல்லிகள் இருப்பதும், அவை பூச்சி, கொசுக்களை சாப்பிடுவதும் இயற்கை சங்கிலியாகும். இதை நாம் சீர்குலைத்தால் வீடும் நாமும் ஆரோக்கியமாக வாழ்வது சாத்தியமே இல்லாத விஷயமாக மாறிவிடும்.
இயற்கையை பொறுத்தவரை, ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காக மட்டும்தான் படைக்கப்பட்டுள்ளது. மனிதர்கள் ஹெல்தியாக வாழ்வதற்கு, இந்த இயற்கை சங்கிலி சரியாக இயங்குவது ரொம்பவும் முக்கியம். பல்லிகள், நம் வீட்டில் தொல்லை தரும் பூச்சிகளை சத்தமின்றி இலவசமாக செய்து வருகின்றன. எனவே பலரும் இதனை சின்னஞ்சிறு பாதுகாவலன் என்றே கூறி வருகின்றனர். இதையெல்லாம் விடுங்க..உலகில் ஒரு பல்லியை கூட கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையென்றால் கடைசியில் என்னவாகும் தெரியுமா? மனிதர்கள், பல இயற்கை பேரிடர்கள், நோய்கள் உள்பட கொடூரமான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடுமாம். உணவு சங்கிலியில் பெரிய அரணாக இருக்கும் இந்த பல்லி, மனிதர்களுக்கு நன்மையைத்தான் செய்கின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : பல்லிகள் ஏன் வீட்டில் அதிகமாக காணப்படுகின்றன?
பதில் : வீட்டில் இருக்கும் கொசு, ஈ, சிறிய பூச்சிகள் போன்றவற்றை வேட்டையாடுவதற்காகவே பல்லிகள் வருகின்றன.
கேள்வி : பல்லிகள் மனிதர்களுக்கு ஆபத்தானவையா?
பதில் : இல்லை, பொதுவாக பல்லிகள் மனிதர்களுக்கு ஆபத்தானவை அல்ல. அவை மனிதர்களை பார்த்தாலே ஓடி மறைந்து விடும்.
கேள்வி : பல்லி சாப்பாட்டில் விழுந்தால் விஷமா?
பதில் : அது பெரிய அளவில் விஷம் அல்ல. ஆனால் சுகாதார காரணங்களால் அந்த உணவை சாப்பிடாமல் இருப்பது நல்லது.
கேள்வி : பல்லிகளின் உடலில் விஷம் இருக்கிறதா?
பதில் : மனிதர்களை பாதிக்கும் அளவுக்கு விஷம் இல்லை. சில சாதாரண பாக்டீரியாக்கள் இருக்கலாம்.
மேலும் படிக்க | IRCTC Ooty Trip : வெறும் 15K இருந்தால் ஊட்டி போகலாம், IRCTC சிறப்பு டூர் பேக்கேஜ்
மேலும் படிக்க | ‘கரப்பான் பூச்சி’ பால் குடிச்சிருக்கீங்களா? பசும்பாலை விட ரொம்ப நல்லதாம்!
