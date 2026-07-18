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ஜூலை 18 (அ) நவம்பர் 1 - தமிழ்நாடு நாள் எப்போது ? பிரச்னையை முடித்துவைத்த CM விஜய்

Tamil Nadu Day 2026 : ஜூலை 18ஆம் தேதியிலும், நவம்பர் 1ஆம் தேதியிலும் என ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த இரண்டு நாட்களிலும் 'தமிழ்நாடு நாள்' கொண்டாடப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 18, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:16 PM IST
ஜூலை 18 (அ) நவம்பர் 1 - தமிழ்நாடு நாள் எப்போது ? பிரச்னையை முடித்துவைத்த CM விஜய்
Image Credit: Tamil Nadu Day | Images Sources : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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