/ஜூலை 18 (அ) நவம்பர் 1 - தமிழ்நாடு நாள் எப்போது ? பிரச்னையை முடித்துவைத்த CM விஜய்

Tamil Nadu Day 2026 : தமிழ்நாட்டுக்கு 'தமிழ்நாடு' என பெயர் சூட்ட, அறிஞர் அண்ணா சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் கொண்டுவந்து, அது நிறைவேற்றப்பட்ட ஜூலை 18, 'தமிழ்நாடு நாள்' என கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்நிலையில், 'தமிழ்நாடு நாள்' குறித்தும் முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் பதிவிட்டுள்ளார்.
அவரது X பதிவில், "தமிழரின் தொன்மை, வரலாறு, பண்பாடு, மொழியுணர்வைப் போற்றும் வகையில் நமது மாநிலத்திற்கு 'தமிழ்நாடு' எனப் பெயர் சூட்ட தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்நாளில், தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த 'தமிழ்நாடு நாள்' நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என தமிழ் மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழரின் தொன்மை, வரலாறு, பண்பாடு, மொழியுணர்வைப் போற்றும் வகையில் நமது மாநிலத்திற்கு "தமிழ்நாடு" எனப் பெயர் சூட்ட தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்நாளில், தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த “தமிழ்நாடு நாள்” நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 18, 2026
மெட்ராஸ் மாநிலமாக உருவான நவம்பர்…
மேலும் அவர் பதிவில், "மெட்ராஸ் மாநிலமாக உருவான நவம்பர் 1ஆம் நாளையும், 'தமிழ்நாடு' எனும் பெயர் சூட்ட பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களால் சட்டமன்றத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்மானம் முன்மொழியப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்ட ஜூலை 18ஆம் நாளையும் இந்த அரசு கொண்டாடும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என உறுதியளித்துள்ளார்.
சங்கம் கண்ட செம்மொழியின் தாயகமாக, சமத்துவமும், சமூகநீதியும் தழைத்தோங்கி, கல்வியிலும், தொழில்நுட்பத்திலும், திறன்மிகு மனிதவளத்திலும் சிறந்தோங்கும் தமிழ்நாட்டை இந்தியாவின் முதன்மை மாநிலமாக உருவாக்கிட இந்நாளில் உறுதியேற்போம் என்றும்; தமிழின் இனிமையும், தமிழரின் உயரிய பண்பாடும், மனிதநேய மரபும் தலைமுறைகள் கடந்தும் தழைத்தோங்கட்டும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு உருவாக உழைத்திட்ட தியாக சீலர்களை இந்நாளில் நினைவுகூர்ந்து வணங்கிடுவோம் என தியாகிகளையும் நினைவுக்கூர்ந்துள்ளார் முதலமைச்சர் விஜய். முன்னதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சியில்தான் 2021ஆம் ஆண்டு முதல் ஜூலை 18ஆம் தேதியை 'தமிழ்நாடு நாள்' என தமிழ்நாடு அரசு கொண்டாடி வருகிறது.
1956-ஆம் ஆண்டே மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பிரிந்தாலும் இந்த நிலம் Madras State என்ற பெயரிலேயே தொடர்ந்தது.— M.K.Stalin (@mkstalin) July 18, 2026
எத்தனையோ முயற்சிகள், தீர்மானங்கள், போராட்டங்கள் நிகழ்ந்தும் எதுவும் மாறவில்லை.
1967-ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்தது கழகம். முதலமைச்சரானார் நம் அண்ணா. வரலாற்றில் பொன்னாளாக நிலைபெற… pic.twitter.com/9OJvzD7dy7
அதற்கு முன் வரை நவம்பர் 1ஆம் தேதிதான் 'தமிழ்நாடு நாள்' என அரசு கொண்டாடி வந்தது. தற்போது இரண்டையும் தமிழ்நாடு அரசு கொண்டாடும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்திருக்கிறார். 1956ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 1ஆம் தேதி மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டு அமலுக்கு வந்தது.
திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும் தமிழ்நாடு நாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவரது X பதிவில், "1956ஆம் ஆண்டே மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பிரிந்தாலும் இந்த நிலம் Madras State என்ற பெயரிலேயே தொடர்ந்தது. எத்தனையோ முயற்சிகள், தீர்மானங்கள், போராட்டங்கள் நிகழ்ந்தும் எதுவும் மாறவில்லை.
1967ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்தது திமுக. முதலமைச்சரானார் நம் அண்ணா. வரலாற்றில் பொன்னாளாக நிலைபெற வந்தது அந்நாள்... தமிழ்த்தாயின் ஏக்கம் தீரத் தலைமகன் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் 'தமிழ்நாடு' என்ற பெயரினை அவையினில் முழங்க, ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தின் உணர்வினையும் எதிரொலிக்கும் வகையில் உறுப்பினர்கள் எல்லாம் 'வாழ்க' என வாழ்த்தி மகிழ்ந்த இந்த நாளே, தமிழ்நாடு நாள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் நவம்பர் 1ஆம் தேதி அன்றே 'தமிழ்நாடு நாள்' என தெரிவிக்கின்றனர். தமிழ்நாடு என பெயர் சூட்ட தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு, நிறைவேற்றப்பட்ட நாளை 'தமிழ்நாடு நாள்' என திமுக கொண்டாடியது. தற்போது இரண்டு நாளையும் கொண்டாடுவோம் என பெரும் குழப்பத்தை விஜய் தீர்த்துள்ளார்.