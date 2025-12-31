அரசு இ-சேவை மையம் மீண்டும் எப்போது திறக்கும்? இலவச பஸ்பாஸ் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government : அரசு இ-சேவை மையங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி, ஜனவரி 1 ஆம் தேதி என இரண்டு நாட்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 2 ஆம் தேதி முதல் வழக்கம்போல் இ-சேவை மையம் மீண்டும் திறக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இ-சேவை மையம் அறிவிப்பு
இது தொடர்பான அறிவிப்பில், " தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டி.வி நிறுவனத்தால் நடத்தப்படும் அனைத்து அரசு இசேவை மற்றும் ஆதார் சேர்க்கை மையங்களில் மென்பொருள் பராமரிப்பு மற்றும் தணிக்கை பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், வரும் 31.12.2025 மற்றும் 01.01.2026 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் மேற்படி மையங்கள் செயல்படாது என தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேற்படி, மையங்கள் 02.01.2026 முதல் வழக்கம்போல் தொடர்ந்து செயல்படும்." என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலவச பஸ்பாஸ் அப்டேட்
தமிழ்நாடு பயணியர் மற்றும் பொருள் போக்குவரத்துக் கழகம், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஆணையின்படி, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் நடப்பு கல்வி ஆண்டில் (AY 2025-26) பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு 60 லட்சம் கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டைகளை வழங்கி புதிய சாதனை படைத்துள்ளது என போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டைகள் வழங்கி, ஏழை எளிய மாணவர்கள் உட்பட அனைத்து மாணவர்களும் அரசுப் பேருந்துகளில் கட்டணமில்லாமல் பள்ளிக்குச் சென்று கல்வி பெறுவதை உறுதி செய்யும் திட்டத்தில், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துத் துறை புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. 2023-24ஆம் கல்வியாண்டு வரை, பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டைகள், மாணவர்களின் புகைப்படத்துடன் கூடிய விண்ணப்பங்களை அந்தந்த பள்ளிகளிலிருந்து பெறப்பட்டு, அரசு போக்குவரத்து கழக அலுவலர்களால் தொகுக்கப்பட்டு அச்சகங்கள் வழியாக பயண அட்டைகள் அச்சிட்டு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்தது.
இதற்கு கால் தாமதம் ஏற்படுவதுடன் போக்குவரத்து கழக மற்றும் பள்ளிக் கல்வி அலுவலர்கள் அதிக அளவில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டிய சூழல் இருந்தது. மேற்கண்ட நடைமுறையை எளிமைப்படுத்தும் நோக்கில், 2024-25 ஆம் கல்வியாண்டில், பள்ளிக் கல்வித் துறையின் EMIS இணையதளத்தில் உள்ள மாணவர் தரவுகளை தொகுத்து கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டைகள் அச்சிடப்பட்டு பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு 25 சதவீதம் கூடுதலாக பயண அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன. (2023-24 - 20.06 லட்சம், 2024-25 25.01 லட்சம் பயண அட்டைகள்).
இதனைத் தொடர்ந்து, நடப்பு கல்வி ஆண்டில் (AY 2025-26), அனைத்து தகுதியான மற்றும் தேவையுள்ள மாணவ, மாணவியர்களுக்கும் கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டைகளை எளிய முறையில் வழங்கிட வேண்டும் என்ற நோக்கில், பள்ளி கல்வித் துறையின் EMIS இணையதளத்தில், விருப்பமுள்ள அனைத்து மாணவ, மாணவியரின் விபரங்கள் பெறப்பட்டு கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டைகள் விரைந்து தயாரிக்கும் பணி போக்குவரத்துத் துறை மற்றும் பள்ளிக் கல்வித் துறையின் ஒருங்கிணைப்புடன் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.
60 லட்சம் கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டை
இதன் விளைவாக, நடப்பு கல்வியாண்டில் (AY 2025-26) சுமார் 60 லட்சம் கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டைகள் பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துத் துறை புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது. மேலும் மாணவர் நலன், டிஜிட்டல் நிர்வாகம் மற்றும் துறைகளின் ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றில் தமிழ்நாடு அரசின் உறுதியான அர்ப்பணிப்பையும் இது வெளிப்படுத்துகிறது. இதனால், தேவை உள்ள அனைத்து மாணவ, மாணவியர்களும் கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டைகளை பயன்படுத்தி பள்ளிக்கு எளிதாக பயணம் செய்யும் வசதியை, மாணவர்களின் நலனில் என்றும் அக்கறை கொண்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துத் துறை உருவாக்கியுள்ளது என அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
