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மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2,500 எப்போது? செய்தியாளர் கேள்விக்கு அமைச்சர் விநோத பதில்

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை 2500 ரூபாய் எப்போது முதல் வழங்கப்படும் என செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி விநோத பதில் ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறார். முழு விவரம்...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 30, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:56 PM IST
மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2,500 எப்போது? செய்தியாளர் கேள்விக்கு அமைச்சர் விநோத பதில்
Image Credit: Magalir Urimai Thogai Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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