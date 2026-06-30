/மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2,500 எப்போது? செய்தியாளர் கேள்விக்கு அமைச்சர் விநோத பதில்

Magalir Urimai Thogai : தமிழகத்தில் தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, பெண்களுக்கான முக்கிய வாக்குறுதியான 'மதிப்புமிகு மகளிர் திட்டம்' எப்போது அமலுக்கு வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், மகளிருக்கான ரூபாய் 2,500 உரிமைத் தொகை எப்போது வழங்கப்படும் என்று செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, அமைச்சர் ஒருவர் "தொண்டை சரியில்லை..." எனக் கூறிவிட்டு நழுவிய சம்பவம் இப்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.
விருதுநகர் நகராட்சி நகர்ப்புற அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நாடு தழுவிய போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடைபெற்றது. இந்த முகாமில் கலந்துகொண்டு, குழந்தைகளுக்குச் சொட்டு மருந்து வழங்கும் பணியைத் தமிழக அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி நேரில் தொடங்கி வைத்தார்.
அரசு நிகழ்ச்சி சுமுகமாக முடிந்ததைத் தொடர்ந்து, அங்கு குழுமியிருந்த செய்தியாளர்கள் அமைச்சரிடம் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர். அப்போது, "தேர்தல் களத்தில் தவெக வாக்குறுதி அளித்தபடி, மகளிருக்கான ரூபாய் 2,500 உரிமைத் தொகை எப்போது முதல் வழங்கப்படும்?" என்ற கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது.
இக்கேள்வியை எதிர்பார்க்காத அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி ஒரு நிமிடம் திகைத்தார். அதற்குப் பதில் அளிக்க விரும்பாமல், "எனக்குத் தொண்டை சரியில்லை..." என்று காரணத்தைக் கூறி மழுப்பியவாறே அங்கிருந்து சாமர்த்தியமாக நழுவித் தனது காரில் ஏறிப் புறப்பட்டார்.
தேர்தல் சமயத்தில் கம்பீரமாக முழங்கப்பட்ட முக்கிய வாக்குறுதி குறித்து, ஆளுங்கட்சி அமைச்சர் ஒருவர் பொதுவெளியில் பதில் சொல்ல முடியாமல் தொண்டை வலியைக் காரணம் காட்டி நழுவியது சோஷியல் மீடியாக்களில் இப்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகையாக மாதம் ரூ.1,000 வழங்கப்பட்டு வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, தவெக தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் 'மதிப்புமிகு மகளிர் திட்டம்' மூலம் 60 வயதுக்குள் இருக்கும் அனைத்து குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் மாதம் ரூபாய் 2,500 வழங்கப்படும் என அறிவித்திருந்தது.
இத்திட்டத்தை எப்போது செயல்படுத்துவது மற்றும் யார் யாருக்கு வழங்குவது என்பது குறித்து அரசு தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, இதில் சில முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்படவுள்ளன:
60 வயது வரம்பு: கடந்த ஆட்சியில் 60 வயதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களும் இத்தொகையைப் பெற்று வந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்யின் தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி இனி 60 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களுக்கு மட்டுமே இந்த ரூ.2,500 உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும்.
முதியோர் ஓய்வூதியம்: இத்திட்டத்திலிருந்து விடுபடும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட தகுதியான பெண்கள், அரசின் முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டங்களுக்குப் (OAP) புதிதாக விண்ணப்பித்து மாதாந்திர தொகையைப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
முறைகேடுகளைத் தடுக்கப் புதிய தரவுத்தளம்: தகுதியான உண்மையான பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே இந்தத் தொகை சென்றடைய வேண்டும் என்பதில் முதலமைச்சர் தீவிரமாக உள்ளார். இதற்காகப் பிரத்யேக ஆன்லைன் தரவுத் தொகுப்புகள் (Online Databases) ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, விண்ணப்பதாரர்களின் தகவல்கள் சரிபார்க்கப்படவுள்ளன.
அடிக்கடி தமிழக அமைச்சர்களிடம் இத்திட்டம் குறித்துக் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு வரும் நிலையில், சமீபத்தில் சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், "மகளிருக்கான ரூபாய் 2,500 மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை வரப்போகும் நாட்களில் முதலமைச்சர் முறையாக அறிவிப்பார்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.
தற்போது தவெக அரசு அமைந்த பிறகு தொடங்கியுள்ள முதல் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரிலும், ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் இக்கோரிக்கை எழுப்பப்பட்டுள்ளதால், இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.