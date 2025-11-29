English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டித்வா புயல்.. எங்கே உள்ளது.. எப்போது தமிழகத்தை நெருங்கும்?

டித்வா புயல்.. எங்கே உள்ளது.. எப்போது தமிழகத்தை நெருங்கும்?

Ditwah Cyclone Latest Update: வங்கக்கடலில் உருவாகி உள்ள டித்வா புயல் எங்கே உள்ளது, எப்போது தமிழகத்தை நெருங்கும் என்ற விவரத்தை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.    

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 29, 2025, 08:05 AM IST
  • டித்வா புயல் எங்கே உள்ளது
  • எப்போது கரையை கடக்கும்?
  • முழு விவரம்

டித்வா புயல்.. எங்கே உள்ளது.. எப்போது தமிழகத்தை நெருங்கும்?

Ditwah Cyclone Latest Update: வங்ககடலில் நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 27) உருவான டித்வா புயல், சென்னையிலிருந்து சுமார் 430 முதல் 510 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது. புதுச்சேரியில் இருந்து சுமார் 330 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் புயல் மையம் கொண்டுள்ளது. மணிக்கு 7 கி.மீ. வேகத்தில் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நாளை அதிகாலை (நவம்பர் 30) தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, தெற்கு ஆந்திர கடலோரங்களை நெருங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Ditwah Cyclone Latest Update: புயல் வலிமை மற்றும் பாதிப்பு

தற்போது காற்று வேகம் 65 கி.மீ.ஆக உள்ள டித்வா புயல், டெல்டா பகுதியை அடையும்போது 70 முதல் 80 கிலோ மீட்டர் வரை உயரலாம். டெல்டா கரையை கடக்கும்போது மெதுவாக நிற்கவோ வாய்ப்பு உள்ளது. பின்னர் வலுவுடன் வடக்கே சென்னை கடலோரத்தை நோக்கி வரும். இதனால் டெல்டா, கடலோர மாவட்டங்களில் 70 முதல் 90 கி.மீ. வேகத்தில் தரைக்காற்று வீசும்.

Ditwah Cyclone Latest Update: மழை மற்றும் எச்சரிக்கைகள்

இன்று முதல் நாளை வரை டெல்டா, சென்னை உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை தொடரும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் அதிகனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை மற்றும் புதுச்சேரிக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், அரியலுார், பெரம்பலுார், திருச்சி, சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்கள், காரைக்காலில் இன்று மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்ச் அலெர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வேலுார், திருப்பத்துார், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, நாமக்கல், கரூர் மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. 

Ditwah Cyclone Latest Update: கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் 

குமரிக் கடல், மன்னாா் வளைகுடா பகுதிகள் மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் அதிகபட்சமாக 85 கி.மீ. வேகம் வரை சூறைக்காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், இப்பகுதிகளுக்கு மீனவா்கள் மீன்பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தி உள்ளது. 

Ditwah Cyclone Latest Update: வானிலை மைய இயக்குநர் எச்சரிக்கை

புயல் இலங்கை கடற்பகுதியிலிருந்து விலகி தமிழகத்தை நோக்கி வேகமெடுக்கிறது. வட தமிழகம், புதுச்சேரி பகுதிகளில் அதிகபட்ச பாதிப்பு ஏற்படும். மக்கள் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் எனத் இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பா.செந்தாமரை கண்ணன் தெரிவித்திருக்கிறார். 

Cyclone Ditwah

