சிதறும் திமுக கூட்டணி! விஜய்யுடன் ஐக்கியமாக திட்டம் - முக்கிய அப்டேட்

DMK alliance : தமிழ்நாட்டில் இன்று தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் திமுக, அதிமுக கூட்டணிகளைவிட தனித்து போட்டியிட்ட நடிகர் விஜய்யின் தவெக பெரும்பான்மையான இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இருப்பினும் அக்கட்சி ஆட்சி அமைக்க தேவையான இடங்கள் இப்போது வரை கிடைக்கவில்லை. தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்க 118 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும். ஆனால், தவெக இந்த எண்ணிக்கையை பெற 15 எம்எல்ஏக்கள் தேவை. எனவே, திமுக, அதிமுகவில் இருக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தால் மட்டுமே நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியை அமைக்க முடியும்.
நடிகர் விஜய் ஆலோசனை
இது தொடர்பாக நடிகர் விஜய்யும் பனையூரில் ஆலோசனை ஈடுபட்டுள்ளார். தேர்தல் ஆலோசகர் ஜான் ஆரோக்கியசாமி, ஆதவ் அர்ஜூனா உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ள அவர், எந்தெந்த கட்சிகளை எல்லாம் கூட்டணியில் சேர்க்கலாம், கூட்டணி ஆட்சியா அல்லது ஆதரவை மட்டும் பெற்றுக் கொள்ளலாமா? என்பது குறித்து நிர்வாகிகளிடம் கருத்து கேட்டு வருகிறார். கூட்டணி அமைச்சரவை அமைக்கவும் தயாராக இருக்கும் விஜய், திமுக கூட்டணி மற்றும் அதிமுக கூட்டணியில் இப்போது இருக்கும் கட்சிகளிடம் அதிகாரப்பூர்வமற்ற பேச்சுவார்த்தையை தொடங்க உள்ளதாகவும் தகவல்.
விஜய்யுடன் சேரப்போகும் கட்சிகள்
தேர்தலுக்கு முன்பே விஜய்யுடன் சேருவதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி மிக ஆர்வமாக இருந்தது. ராகுல்காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களே விஜய்யுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையில், ப.சிதம்பரம் தலையீட்டால் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதி செய்யப்பட்டது. பொருந்தாக் கூட்டணியாக இரு கட்சிகளும் தேர்தலை சந்தித்தன. அதற்கு ஏற்றார்போல் தேர்தல் முடிவுகளும் வந்திருப்பதால், இப்போது எத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும், விஜய்யுடன் இணைந்து கூட்டணி அரசு அமைக்க காங்கிரஸ் தயாராகவே இருக்கிறது. அந்தவகையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகப்போகும் முதல் கட்சியாக காங்கிரஸ் இருக்கும்.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அதிருப்தி
அடுத்ததாக சிபிஐ, சிபிஎம் கட்சிகளும் விஜய்யுடன் செல்ல தயாராகவே இருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் கூட்டணியில் இருக்கும் தங்களை திமுக சரியாக நடத்தவில்லை என்ற அதிருப்தி பெருமளவு இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடமும் இருக்கிறது. தேர்தலுக்குப் பிறகு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் இதனை வெளிப்படையாகவே செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தெரிவித்துவிட்டார். இதனால், அந்த கட்சிகளும் விஜய்யுடன் செல்ல தயாராகவே இருக்கின்றன. தேமுதிக, அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகளும் விஜய்யுடன் சேர தயாராக இருக்கின்றன.
விஜய் எடுக்கும் முடிவு
இருப்பினும், எந்த கட்சிகளை தங்களுடன் சேர்த்துக் கொள்ளலாம், யாரை சேர்க்க வேண்டாம், யாருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கலாம், யாருக்கு கொடுக்கக்கூடாது என்ற முடிவை விஜய் எடுப்பதை பொறுத்து, தமிழ்நாட்டு அரசியலில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் மிகப்பெரிய திருப்பங்கள் காத்திருக்கின்றன.
