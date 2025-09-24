பீலா வெங்கடேசன் ஐஏஎஸ் யார்? மருத்துவப் படிப்பில் இருந்து குடிமைப் பணி வரை

Beela Venkatesan : தமிழ்நாடு அரசுப் பணியில் தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையைப் பதித்து, லட்சக்கணக்கான மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்த தமிழ்நாட்டின் மூத்த ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி பீலா வெங்கடேசன் (Beela Venkatesan) (வயது 56), செப்டம்பர் 24 ஆம் தேதியான இன்று உடல்நலக் குறைவால் காலமானார். அவரது மறைவு, அரசு வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மரணத்தின்போது அவர் எரிசக்தித் துறை செயலாளராகப் பணியாற்றி வந்தார்.
மருத்துவப் படிப்பில் இருந்து குடிமைப் பணி வரை:
1969 ஆம் ஆண்டு சென்னையில் பிறந்த பீலா வெங்கடேசன், தனது ஆரம்பக் கல்வியை முடித்து, மருத்துவப் பட்டப்படிப்பை (MBBS) சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் முடித்தார். ஒரு மருத்துவராகப் பணியாற்றிய அவர், சமூகத்திற்குப் பெரிய அளவில் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற உத்வேகத்துடன் 1997 ஆம் ஆண்டு குடிமைப் பணித் தேர்வுகளை எழுதி, இந்திய ஆட்சிப் பணி (IAS) அதிகாரியானார். அவரது தந்தை, எல்.என். வெங்கடேசன், தமிழக காவல்துறையின் ஓய்வுபெற்ற தலைமை இயக்குநர். அவரது தாயார் ராணி வெங்கடேசன், சாத்தான்குளம் தொகுதியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பல்வேறு துறைகளில் திறமையான தலைமைத்துவம்:
ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியாகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்களில் தனது பணியைத் தொடங்கி, பின்னர் தமிழ்நாடு கேடருக்கு மாற்றப்பட்டார். தமிழ்நாட்டில் அவர் செங்கல்பட்டு துணை ஆட்சியர், நகர ஊரமைப்பு இயக்ககத்தின் இயக்குநர், மீன்வளத்துறை இயக்குநர் போன்ற பல முக்கியப் பதவிகளை வகித்தார். அவரது நிர்வாகத் திறமையும், அர்ப்பணிப்பும் அனைத்து மட்டத்திலும் பாராட்டப்பட்டது.
கோவிட்-19 காலத்தில் சிறப்பான பணி:
2019 ஆம் ஆண்டு சுகாதாரத்துறைச் செயலாளராகப் பதவியேற்ற பிறகு, பீலா வெங்கடேசனின் புகழ் உச்சத்தை அடைந்தது. குறிப்பாக, 2020 ஆம் ஆண்டு கோவிட்-19 பெருந்தொற்று பரவியபோது, தமிழ்நாடு முழுவதும் எடுக்கப்படும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், தினசரி பாதிப்பு எண்ணிக்கை, சிகிச்சை விவரங்கள், மற்றும் அரசு எடுத்த முடிவுகள் குறித்து அவர் தினசரி ஊடக சந்திப்புகள் மூலம் மக்களுக்குத் தெளிவான தகவல்களை வழங்கினார். மக்கள் பீதியுடன் இருந்த அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில், அவரது நிதானமான அணுகுமுறையும், புள்ளிவிவர அடிப்படையிலான விளக்கங்களும் பொதுமக்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கையை அளித்தன. இரவு பகல் பாராமல் உழைத்து, கொரோனா தொடர்பான தகவல்களை உடனுக்குடன் சேகரித்து, தமிழக அரசுக்கும், மத்திய அரசுக்கும் அறிக்கை அனுப்பி வந்தார். அவரது சிறப்பான நடவடிக்கைகளுக்காகப் பல்வேறு தரப்பினரின் பாராட்டுகளையும் பெற்றார்.
அதிகார மாற்றமும், இறுதிப் பணியும்:
சுகாதாரத்துறையில் இருந்து எரிசக்தித் துறை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட பிறகு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் போன்ற பொறுப்புகளையும் ஏற்று சிறப்பாகப் பணியாற்றினார்.
சொந்த வாழ்க்கை:
1992 ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான ராஜேஷ் தாஸை திருமணம் செய்து கொண்ட பீலா வெங்கடேசன், பின்னர் சில காரணங்களால் அவரைப் பிரிந்து, தனது பெயரை பீலா ராஜேஷ் என்பதில் இருந்து பீலா வெங்கடேசன் என மாற்றிக்கொண்டார். அவருக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர்.
மறைவு:
கடந்த இரண்டு மாதங்களாகப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த பீலா வெங்கடேசன், சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். சிகிச்சை பலனின்றி, செப்டம்பர் 24, 2025 அன்று தனது 56 வது வயதில் அவர் காலமானார். ஒரு மருத்துவராகத் தொடங்கி, ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரியாகப் பல துறைகளில் திறம்படப் பணியாற்றி, மக்களின் மனதில் ஒரு தனி இடத்தைப் பிடித்த பீலா வெங்கடேசனின் மறைவுக்கு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், ஆளுநர் ஆர்என் ரவி மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
