English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கவின் ஆணவக்கொலை..எம்.எல்.ஏ-வான உறவினர்! யார் இந்த தமிழ்செல்வி?

கவின் ஆணவக்கொலை..எம்.எல்.ஏ-வான உறவினர்! யார் இந்த தமிழ்செல்வி?

Who Is Bhavanisagar MLA Tamilselvi : சமீபத்தில் நடைபெற்ற முடிந்த  தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில், தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சி 108 இடங்களை பிடித்து வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த கட்சியின் சார்பாக பவானிசாகர் தனி தொகுதியில் நின்ற தமிழ்செல்வி எனும் பெண் வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இவர் யார், இவரது அரசியல்  பின்புலம் என்ன என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 5, 2026, 02:46 PM IST
  • தவெக வேட்பாளர் தமிழ் செல்வி வெற்றி!
  • கவினின் உறவினர் பெண் இப்போ எம்எல்ஏ..
  • முழு விவரம் இதோ!

Trending Photos

தேர்தலில் போட்டியிடும் த்ரிஷா? ஒகே சொன்ன விஜய்.. நீலாங்கரைக்கு நேரடி விசிட்
camera icon7
TN Assembly Election
தேர்தலில் போட்டியிடும் த்ரிஷா? ஒகே சொன்ன விஜய்.. நீலாங்கரைக்கு நேரடி விசிட்
விஜய்யின் முக்கியமான 5 வாக்குறுதிகள்! என்ன என்ன தெரியுமா?
camera icon6
TN Assembly Election
விஜய்யின் முக்கியமான 5 வாக்குறுதிகள்! என்ன என்ன தெரியுமா?
IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!
camera icon8
IPL
IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!
நடிகர்கள் தொடங்கிய கட்சிகளும்... அவர்களின் முதல் தேர்தல் முடிவுகளும்!
camera icon7
vijay
நடிகர்கள் தொடங்கிய கட்சிகளும்... அவர்களின் முதல் தேர்தல் முடிவுகளும்!
கவின் ஆணவக்கொலை..எம்.எல்.ஏ-வான உறவினர்! யார் இந்த தமிழ்செல்வி?

Who Is Bhavanisagar MLA Tamilselvi : தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் கடந்த 23ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற முடிவடைந்தது. இதன் முடிவுகள், மே 4ஆம் தேதியான நேற்று வெளியானது. இதில், தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி கிட்டத்தட்ட 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதையடுத்து, ஆட்சியமைப்பதற்காக தவெக தலைவர் விஜய், ஆளுநருக்கு 15 நாட்கள் அவகாசம் கேட்டு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். இந்த சமயத்தில், தவெக கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பலர் வெற்றி பெற்றிருப்பது குறித்த செய்திகள் தொடர்ந்து வலம் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. அதிலும் குறிப்பாக, பவானிசாகர் தொகுதியை சேர்ந்த வேட்பாளர் தமிழ்செல்வி குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆணவக்கொலை செய்யப்பட்ட கவின்!

திருநெல்வேலியில், கடந்த ஜூலை மாதம் ஐடி ஊழியர் கவின் தான் காதலித்த பெண்ணின் தம்பியால் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ஆணவப்படுகொலை வழக்காக இருந்தது. 

தூத்துக்குடி ஆறுமுக மங்களத்தை சேர்ந்த கவின், சென்னையில் இருக்கும் ஒரு பெரிய ஐடி நிறுவனத்தில் மென்பொறியாளராக பணியாற்றி வந்தார். சந்திரசேகர்-செல்வி தம்பதியின் மகனான இவர், திருநெல்வேலியை சேர்ந்த சுபாஷினி என்கிற பெண்ணை காதலித்து வந்தார். சுபாஷினியும் கவினும் வெவ்வேறு சாதிகளை சேர்ந்தவர்கள். சுபாஷினியின் சகோதரர் சுர்ஜித், தனியாக பேசுவது போல கவினை அழைத்து படுகொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு உடந்தையாக, காவல் ஆய்வாளர்களும் சுபாஷியின் பெற்றோருமான செல்வகணேஷ் மற்றும் கிருஷ்ணகுமாரி உள்ளிட்டாேர் இருந்ததாக கூறப்பட்டது.

கவினின் இந்த ஆணவப்படுகொலையானது, நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய வழக்குகளுள் ஒன்றாக இருந்தது. இந்த நிலையில், கவினின் உறவினர் பெண் ஒருவர் பவானிசாகர் (தனி) தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரோட்டில் உள்ள பவானிசாகர் (தனி) தொகுதியில், கவினின் உறவினர் முறை பெண்ணான வி.பி. தமிழ்செல்வி தவெக சார்பாக விசில் சின்னத்தில் போட்டியிட்டார். இவர், மொத்தம் 72391 வாக்குகளை பெற்று, வெற்றியை பதிவு செய்திருக்கிறார். இவர், அதிமுக வேட்பாளர் பண்ணாரியை 4569 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியிருக்கிறார். இவருடன், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த சுந்தரம், நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த சௌந்தர்யா, பகுஜன் சமாஜ் கட்சியை சேர்ந்த பழனிசாமி உள்ளிட்ட பலர் போட்டியிட்டனர்.

யார் இந்த தமிழ்செல்வி?

தமிழ்செல்வி, சத்தியமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த முதுகலை பட்டதாரி. விருப்பு ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் அரசுபள்ளி தலைமை ஆசிரியரான இவர், தமிழ் பியூட்டி சலூன் என்கிற பெயரில் அழகு நிலையத்தை சத்தியமங்கலம் பகுதியில் நடத்தி வருகிறார். 

சமூக சேவைகளில் ஈடுபட்டு வந்த தமிழ் செல்வி, ஆணவப்படுகொலை செய்யப்பட்ட கவினின் நெருங்கிய உறவினர். இவரது தந்தையும், அந்தியூர் தொகுதியின் முன்னாள் எம்.எல்.ஏவாக இருந்தவர். அரசியல் ஆர்வம், சமூகத்திற்காக குரல் கொடுக்கும் மனப்பான்மை, படிப்பறிவு, பொது அறிவு என அனைத்தும் கலந்திருப்பதால், இப்போது தவெக சார்பாக பவானிசாகர் தொகுதியில் நின்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். இவரது வெற்றி, அநியாயமாக படுகொலை செய்யப்பட்ட கவின் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருடைய வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆட்டோக்காரர் முதல்..டிரைவர் மகன் வரை-தவெக வேட்பாளர்கள்:

தவெக கட்சியில், பல எளிய மக்கள் வேட்பாளராக இருந்தனர். அதிலும் குறிப்பாக, ராயபுரம் தொகுதியில் விஜய் தாமு 59091 வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்ரிருக்கிறார். தன்னுடன் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் சுபைர் கானை 14249 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியிருக்கிறார்.

விருகம்பாக்கத்தில், விஜய்யின் ட்ரைவர் மகன் சபரிநாதன் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் வேட்பாளராக களம் கண்டார். இவர், 76092 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். தன்னுடன் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் பிரபாகர ராஜாவை 27086 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார். இப்படி நிறைய பேர் எளிய மக்களாக இருந்து தவெக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | தவெகவுக்கு இருக்கும் இத்தனை சாவல்கள்... பாஜகவிடம் பாய்வாரா... பதுங்குவாரா விஜய்!

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம்..3 மாநிலத்திலும் பெரிய ட்விஸ்ட்! மக்களை கணிக்கவே முடியலையே..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TN Assembly ElectionBhavanisagarTamil SelviKavin

Trending News