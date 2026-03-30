English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
சர்ச்சை ஜோதிடரை களமிறக்கிய விஜய்! யார் இந்த கவுண்டம்பாளையம் வேட்பாளர் கனிமொழி?

TVK Kavundampalayam Candidate Kanimozhi : தவெக தலைவர் விஜய், கோவை கவு்டம்பாளையம் தாெகுதியில் வேட்பாளராக ஒரு ஜோதிடரை நிற்க வைத்துள்ளார். இது குறித்து தேர்தல் களத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 30, 2026, 12:08 PM IST
  • தவெக சர்ச்சை வேட்பாளர் கனிமொழி!
  • ஜாதகத்தை வைத்து மூட நம்பிக்கை?
  • இவர் குறித்த முழு தகவல்..இதோ!

TVK Kavundampalayam Candidate Kanimozhi : தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல், வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடக்க இருக்கிறது. இதையடுத்து திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக என அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்து வருகிறது. இந்த சட்டமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை, புத்தம் புது கட்சியாக களமிறங்கும் தவெக மீது அதிக எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளது. இதையடுத்து, சமீபத்தில் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

தவெக சார்பில் ஜோதிடர்..

தமிழக வெற்றிக்கழகம் சார்பில், கோயம்புத்தூர் கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியில், கனிமொழி என்கிற பெண் வேட்பாளர் நிற்கிறார். இவர், இன்ஸ்டா, யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் Astro Maagic என்கிற பக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். இவர், ஜோதிடம் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோக்களை பதிவிட்டு பிரபலமானவர் ஆவார்.

இவர், கருப்பாக இருப்பவர்களை எப்படி ஜோதிடத்தின் மூலம் வெள்ளையாக மாற்றுவது, Manifestation என்றால் என்ன, ஜோதிடத்தால் கேன்சரை எப்படி குணப்படுத்துவது என்று பக்கத்திற்கு பக்கம் சர்ச்சையாக வீடியோ போடுபவராக இருக்கிறார், கனிமொழி. இவர், விஜய்யை பற்றியும் அவரது அரசியல் வாழ்க்கை பற்றியும் வீடியோக்கள் பதிவிட்டு வைரலானவர். 

சர்ச்சைக்குறிய பெண் வேட்பாளர்:

வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், கனிமொழி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம், தேர்தல் குறித்தும் அவரது தொகுதியில்  இருக்கும் பிரச்சனை குறித்தும் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. “கோவையை அதிமுகவின் கோட்டை என்று சொல்வார்கள்.  ஆனால் இப்போது வெற்றி தளபதி வந்த பிறகு கண்டிப்பாக களம் மாறும். எங்களுக்கான நிறைய வாய்ப்புகளை உருவாகி கொடுத்திருக்கிறார். கண்டிப்பாக ஜெயித்து காட்டுவோம்” என்றார். 

இந்த பெண்ணிடம், “கோவை பகுதியில் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது?” என்று நிரூபர் கேள்வி கேட்கிறார். அதற்கு அவர், “பிரச்சனை இருக்குங்க..ஒவ்வாெரு பகுதியில் ஒவ்வொரு மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு. எல்லாத்தையும் அட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு” என்கிறார். ஆனால் கடைசி வரை இவர் என்ன பிரச்சனை என்று சொல்லாதது பலருக்கும் “இவருக்கு உண்மையில் அரசியல் தெரியுமா?” என்கிற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Kanimozhi TVK

யார் இந்த கனிமொழி?

கனிமொழி, நரசிம்மநாயக்கன் பாளையத்தை சேர்ந்தவர். திருமணமான இவர், வழக்கறிஞராகவும் இருக்கிறார். சமூக ஆர்வலர், தொழிலதிபர் என்று பல அடையாளங்களை கொண்ட இவர், ஜோதிடத்தையும் தொழிலாக செய்து வருகிறார். செலிபிரிட்டி ஜோதிடரான இவருக்கு, தமிழிசை சௌந்தரராஜன் உடனும் நட்பு உள்ளது. 

புற்றுநோய் - ஜோதிடம் குறித்த சர்ச்சை!

இவர் தனது பதிவில், “மருத்துவ ஜோதிடம் என்பது ஜோதிடத்தின் ஒரு கிளையாக இருக்கிறது. இது குறித்த விழிப்புணர்வு யாரிடமும் இல்லை. இப்போதெல்லாம் நோய்கள் வேகமாக பரவி வருகிறது. இதனால் மருத்துவ ஜோதிடம் முக்கியமாக உள்ளது. ஒருவருடைய ஜாதகத்தை வைத்து, அவருக்கு என்ன நோய் வரும் என்பதை கூட கண்டறிந்து செயல்படுத்தலாம். மருத்துவர்களும் மருந்துகளும் இருந்தாலும், புற்றுநோயால் உயிரிழப்பு என்பது அதிகரித்துக்கொண்டேதான் இருக்கிறது. மருத்துவ ஜோதிடம் மூலம் புற்றுநோயை கூட 100 % பூரணமாக குணப்படுத்தலாம்” என்று கனிமொழி ஒரு வீடியோவில் பேசியிருக்கிறார். இவர் இப்படி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் போடும் வீடியோக்களை பார்க்கவும் பல பேர் இருக்கின்றனர். இவரை பின் தொடர்பவர்கள் மட்டும் சுமார் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள்.

இந்த ஜோதிடரின் விஷயம் தெரிந்த பலர், இவர் மூட நம்பிக்கைகளை பரப்புவதாகவும், இவரைப்போன்ற ஆளை எப்படி முற்பாேக்காக பேசும் விஜய், கவுண்டம்பாளையம் போன்ற முக்கிமயமான தொகுதியில் வேட்பாளராக நிற்க வைத்தார் என்றும் பலர் கேள்வியெழுப்பி வருகின்றனர். 

ஜாதகத்தை நம்பும் விஜய்?

விஜய், அரசியல் பயணத்தை தொடர்ந்ததில் இருந்து ஜோதிடத்தை அதிகமாக நம்புவதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. இதனால் அவர் சில ஜோதிடர்களின் பேச்சை கேட்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில், விஜய் இந்த பெண்ணை வேட்பாளராக நிற்க வைத்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்க்கது.

நண்பனுக்கு சீட்..வெடித்த பிரச்சனை!

தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் தவெக தரப்பில் விஜயின் நண்பர் ஸ்ரீநாத்துக்கு சீட் வழங்கியதால் அஜிதா ஆக்னலின் ஆதரவாளர்கள் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட போவதில்லை என்கிற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தவெக கொடி ஸ்டிக்கரை 20 ரூபாய்க்கு வாங்கி வேஸ்ட், தங்களது வீடுகளில் ஒட்டிய ஸ்டிக்கர்கள் கிளிப்பு, தூத்துக்குடியில் லேபர் காலனி  பகுதியில் ஏற்றப்பட்ட தவெக கொடி இறக்கம்.

தொடர்ந்து தூத்துக்குடியில் பணியாற்றி வந்த அஜிதா ஆக்னலுக்கு தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியை  ஒதுக்காததால் தவெக தொண்டர் தனது காரில் உள்ள கட்சி கொடியை கழற்றி வீசியதோடு கட்சி சின்னத்தையும் காரிலிருந்து வெளியே வீசி தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களது வேட்பாளர்களை கடந்த மூன்று நாட்களாக பரபரப்பாக அறிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் இன்று சென்னையில் நட்சத்திர விடுதியில் வைத்து தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை கட்சித் தலைவர் விஜய் இன்று அறிவித்தார். இந்த நிலையில் தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு நடிகரும் தனது நண்பருமான ஸ்ரீநாத்தை அறிவித்தார்.

தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதி முழுவதும் தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சி ஆரம்பித்தது முதல் சுற்றுப்பயணம் மற்றும் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வந்த அஜிதா ஆக்னல் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கட்சியில் பொறுப்பு கொடுக்கவில்லை என விஜயின் காரை பனையூர் இல்லம் முன்பு மறைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். அதோடு மாத்திரைகளை உட்கொண்டு  தற்கொலை முயற்சி செய்த நிலையிலும் கட்சி நிர்வாகிகள் ஒரு வருத்தமோ அஜிதா ஆக்நலை தொடர்பு கொண்டு ஆறுதலோ கூறவில்லை.

இருந்தாலும் தொடர்ந்து தூத்துக்குடியில் பணியாற்றி வந்த அஜிதா ஆக்னலுக்கு தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியை  ஒதுக்காததால் தவெக தொண்டர்கள்  தனது காரில் உள்ள கட்சி கொடியை கழற்றி வீசியதோடு கட்சி சின்னத்தையும் காரிலிருந்து வெளியே வீசி தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.

மேலும் தூத்துக்குடியில் லேபர் காலனி பகுதியில் வீடுகள் மின்கம்பங்களில் ஒட்டப்பட்டுள்ள தமிழக வெற்றிக்கழக கொடி, விஜய் படம் பொறிக்கப்பட்ட ஸ்டிக்கர்கள் வெறுப்பில் கிழித்து எறியப்பட்டு வருகிறது அதோடு புதியம்புத்தூர் பகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் ஏற்றப்பட்டு இருந்த கொடியும் இறக்கப்பட்டது.

ஸ்டிக்கர்களை கிழிக்கும் போது 20 ரூபாய்க்கு ஸ்டிக்கர் வாங்கி ஒட்டி எந்த பயனும் இல்லை என பெண்கள் தங்களது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.  நடிகரும் தனது நண்பருமான ஸ்ரீநாத்திற்கு தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியை விஜய் ஒதுக்கிய நிலையில் தூத்துக்குடி தமிழக வெற்றிக்கழக தொண்டர்களிடையே ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

இந்நிலையில் தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில்  தவெகவுக்கு அதிக உறுப்பினர்களை சேர்ப்பதற்கு களத்தில் இறங்கி முழு முயற்சி மேற்கொண்டவர் அஜிதா ஆக்னல்தான். அவருக்கு சட்டமன்றத் தேர்தலில் சீட் ஒதுக்காததால் அவரது ஆதரவாளர்கள் தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட மாட்டார்கள் என நம்பத்தகுந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TVKKavundampalayamKanimozhiTN Assembly Election 2026

Trending News