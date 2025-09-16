கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.2000 - யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

Tamil Nadu Government : முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ஐந்தாண்டு ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலை பட்ட வகுப்பு பயிலும் 75 மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2000/- வீதம் கல்வி உதவித் தொகை வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார். விடுதியில் தங்கிப் பயிலும் 45 மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்கிடவும் மொத்தம் ரூ.26.10 லட்சம் அனுமதித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒப்புதலுடன் 2025 - 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான மானியக் கோரிக்கையின்போது மாண்புமிகு தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் அவர்கள், "உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ஐந்தாண்டு ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலைப் பட்ட வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களில் தேர்வின் அடிப்படையில் 15 மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் கல்வி உதவித் தொகையாக ரூ. 2000/- வீதம் வழங்கப்படும். இதற்கென ஆண்டுதோறும் தொடர் செலவினமாக ரூபாய் 18 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். விடுதியில் தங்கிப்பயிலும் 45 மாணவர்களுக்கு 2025 -2026 கல்வியாண்டு முதல் உணவு வழங்க ஏதுவாக 12 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்" என்னும் அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
அந்த அறிவிப்பின்படி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலை மாணவர்களுக்குத் தேர்வின் அடிப்படையில் முதல், இரண்டாம், மூன்றாம், நான்காம், மற்றும் ஐந்தாம் ஆண்டுகளில், பயிலும் மாணவர்களுள் ஆண்டுக்கு 15 மாணவர்கள் என 75 மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.2000/- வீதம் 12 மாதங்களுக்கு ரூபாய் 18 லட்சம், விடுதியில் தங்கிப்பயிலும் 45 மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்கு மாதத்திற்கு ரூ.67,500/- வீதம் தொடர் செலவினமாக ஓராண்டுக்கு ரூபாய் 8 லட்சத்து 10 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூபாய் 26 லட்சத்து 10 ஆயிரம் அனுமதித்து ஆணையிட்டுள்ளார்.
இதற்குரிய அரசாணை 12.9.2025 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் முனைவர் பட்டம், முதுகலை, மற்றும் தமிழ்ச் சுவடியியல் மற்றும் பதிப்பியல் ஓராண்டு பட்டய வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்கள் தமிழ் உயர்கல்வி தொடர்ந்து பயில்வதில் தொய்வுநிலை ஏற்படாமலிருக்க, இம்மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு இவர்களுக்குத் மாதந்தோறும் ஊக்கத் தொகை வழங்கப்பட்டு வருவதுபோல், இந்த ஆண்டு முதல் ஒருங்கிணைந்த தமிழ் முதுகலைப் பட்ட வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கும் கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படும். இவை மட்டுமின்றி நிறுவன விடுதியில் தங்கிப்பயிலும் மாணவர்களுக்கு எந்தவொரு கட்டணமும் இல்லாமல் உணவு வசதி ஏற்படுத்தித் தருவது, தமிழ் உயர்கல்வி பயிலும் ஆர்வத்தை மாணவர்களிடம் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த அறிவிப்புகளுக்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டிருப்பது நிறுவன மாணவர்களிடம் பெரும் வரவேற்பினைப் பெற்றுள்ளது. கல்வி உதவித் தொகையும், விடுதி மாணவர்களுக்கு உணவும் வழங்கிட ஆணை பிறப்பித்துள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், மாணவர்கள் தங்கள் மகிழ்ச்சியையும், நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
